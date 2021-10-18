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Власти РФ открыли въезд в страну для родственников иностранцев — МИД
Власти РФ открыли въезд в страну для родственников иностранцев — МИД
Для въезда на территорию России иностранным гражданам необходимо будет предъявить оригинал документа, подтверждающий родство, либо его нотариально заверенную... 18.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-18T14:57+0500
2021-10-18T15:11+0500
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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Власти РФ сняли "антиковидный" запрет на въезд для родственников проживающих в стране иностранцев, информируется в Telegram-канале консульского департамента МИД России."Антиковидный" запрет на въезд на территорию Российской Федерации более не распространяется на членов семей иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (то есть имеющих вид на жительство в России)", - заявили в министерстве.В Консульском департаменте уточнили, что для въезда на территорию РФ иностранцам необходимо будет предъявить оригинал документа, подтверждающий родство, либо его нотариально заверенную копию (свидетельство о браке, рождении) или установление опеки (попечительства).В МИД также напомнили, что в случае, если между Россией и страной, в которой проживают родственники иностранца, отсутствует соглашение о безвизовых поездках, принимающей стороне нужно будет обратиться в МИД РФ для оформления приглашения. Документ станет основанием для выдачи российским консульским учреждением обыкновенной частной визы его родственнику, добавили в департаменте министерства.До внесения указанных изменений в распоряжение правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р на территорию страны во время пандемии коронавируса могли въехать только члены семей российских граждан.
https://uz.sputniknews.ru/20210416/rossiya-obnovila-pravila-vezda-v-stranu-18361258.html
https://uz.sputniknews.ru/20200608/Rossiya-otkryla-granitsy-dlya-vezda-vyezda-nekotorykh-grazhdan-14310811.html
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иностранцы, мид рф, въезд

Власти РФ открыли въезд в страну для родственников иностранцев — МИД

14:57 18.10.2021 (обновлено: 15:11 18.10.2021)
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© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГраждане Узбекистана в аэропорту
Граждане Узбекистана в аэропорту - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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Для въезда на территорию России иностранным гражданам необходимо будет предъявить оригинал документа, подтверждающий родство, либо его нотариально заверенную копию (свидетельство о браке, рождении) или установление опеки (попечительства).
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Власти РФ сняли "антиковидный" запрет на въезд для родственников проживающих в стране иностранцев, информируется в Telegram-канале консульского департамента МИД России.
"Антиковидный" запрет на въезд на территорию Российской Федерации более не распространяется на членов семей иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (то есть имеющих вид на жительство в России)", - заявили в министерстве.
Медико-санитарная часть аэропорта Домодедово - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.04.2021
Россия
Россия обновила правила въезда в страну
16 апреля, 10:17
26091
В Консульском департаменте уточнили, что для въезда на территорию РФ иностранцам необходимо будет предъявить оригинал документа, подтверждающий родство, либо его нотариально заверенную копию (свидетельство о браке, рождении) или установление опеки (попечительства).
В МИД также напомнили, что в случае, если между Россией и страной, в которой проживают родственники иностранца, отсутствует соглашение о безвизовых поездках, принимающей стороне нужно будет обратиться в МИД РФ для оформления приглашения. Документ станет основанием для выдачи российским консульским учреждением обыкновенной частной визы его родственнику, добавили в департаменте министерства.
В международном аэропорту Домодедово - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2020
В мире
Россия открыла границы для въезда-выезда некоторых граждан
8 июня 2020, 20:04
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До внесения указанных изменений в распоряжение правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р на территорию страны во время пандемии коронавируса могли въехать только члены семей российских граждан.
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