https://uz.sputniknews.ru/20211018/vlasti-rf-otkryli-vezd-v-stranu-dlya-rodstvennikov-inostrantsev--mid-20950158.html

Власти РФ открыли въезд в страну для родственников иностранцев — МИД

Власти РФ открыли въезд в страну для родственников иностранцев — МИД

Для въезда на территорию России иностранным гражданам необходимо будет предъявить оригинал документа, подтверждающий родство, либо его нотариально заверенную... 18.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-18T14:57+0500

2021-10-18T14:57+0500

2021-10-18T15:11+0500

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Власти РФ сняли "антиковидный" запрет на въезд для родственников проживающих в стране иностранцев, информируется в Telegram-канале консульского департамента МИД России."Антиковидный" запрет на въезд на территорию Российской Федерации более не распространяется на членов семей иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (то есть имеющих вид на жительство в России)", - заявили в министерстве.В Консульском департаменте уточнили, что для въезда на территорию РФ иностранцам необходимо будет предъявить оригинал документа, подтверждающий родство, либо его нотариально заверенную копию (свидетельство о браке, рождении) или установление опеки (попечительства).В МИД также напомнили, что в случае, если между Россией и страной, в которой проживают родственники иностранца, отсутствует соглашение о безвизовых поездках, принимающей стороне нужно будет обратиться в МИД РФ для оформления приглашения. Документ станет основанием для выдачи российским консульским учреждением обыкновенной частной визы его родственнику, добавили в департаменте министерства.До внесения указанных изменений в распоряжение правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р на территорию страны во время пандемии коронавируса могли въехать только члены семей российских граждан.

https://uz.sputniknews.ru/20210416/rossiya-obnovila-pravila-vezda-v-stranu-18361258.html

https://uz.sputniknews.ru/20200608/Rossiya-otkryla-granitsy-dlya-vezda-vyezda-nekotorykh-grazhdan-14310811.html

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иностранцы, мид рф, въезд