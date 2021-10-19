https://uz.sputniknews.ru/20211019/igry-otborochnogo-etapa-kubka-azii-po-futbolu-u-23-proydut-v-tashkente-20971534.html
Игры отборочного этапа Кубка Азии по футболу U-23 пройдут в Ташкенте
Игры отборочного этапа Кубка Азии по футболу U-23 пройдут в Ташкенте
После отказа Кувейта отборочные игры хотели перенести в Саудовскую Аравию или в Узбекистан. В итоге выбор пал на нашу республику. 19.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-19T18:16+0500
2021-10-19T18:16+0500
2021-10-19T18:16+0500
спорт
узбекистан
азия
футбол
турнир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/08/03/14693676_0:230:3151:2002_1920x0_80_0_0_924490955feb0c5faeaee74a4e7c22d7.jpg
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Отборочные матчи Кубка Азии U-23 группы "D" пройдут в Узбекистане с 27 октября по 2 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации футбола республики.Такое решение было приняло после сообщения о том, что Кувейт не сможет организовать на своем поле эти континентальные игры. Заменить принимающую сторону хотели в том числе Саудовской Аравией, однако выбор пал на Узбекистан.В состав группы "D" Кубка Азии U-23 входят сборные Узбекистана, Саудовской Аравии, Бангладеш и Кувейта.Финальный этап Кубка Азии U-23 пройдет в следующем году в республике. Эти отборочные встречи станут подготовительными для молодежной сборной Узбекистана перед финальном турнира.
https://uz.sputniknews.ru/20210621/katar-pomojet-uzbekistanu-podgotovitsya-k-sorevnovaniyam-za-kubok-azii-u-23-19338654.html
узбекистан
азия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/08/03/14693676_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_cee3e96c8d8091e64c695f373ea434b4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, азия, футбол, турнир
Игры отборочного этапа Кубка Азии по футболу U-23 пройдут в Ташкенте
После отказа Кувейта отборочные игры хотели перенести в Саудовскую Аравию или в Узбекистан. В итоге выбор пал на нашу республику.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik.
Отборочные матчи Кубка Азии U-23 группы "D" пройдут в Узбекистане с 27 октября по 2 ноября. Об этом сообщили
в пресс-службе Ассоциации футбола республики.
Такое решение было приняло после сообщения о том, что Кувейт не сможет организовать на своем поле эти континентальные игры. Заменить принимающую сторону хотели в том числе Саудовской Аравией, однако выбор пал на Узбекистан.
В состав группы "D" Кубка Азии U-23 входят сборные Узбекистана, Саудовской Аравии, Бангладеш и Кувейта.
Финальный этап Кубка Азии U-23 пройдет в следующем году в республике. Эти отборочные встречи станут подготовительными для молодежной сборной Узбекистана перед финальном турнира.