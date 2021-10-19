Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В Узбекистане избран верховный муфтий
Спорт
https://uz.sputniknews.ru/20211019/igry-otborochnogo-etapa-kubka-azii-po-futbolu-u-23-proydut-v-tashkente-20971534.html
Игры отборочного этапа Кубка Азии по футболу U-23 пройдут в Ташкенте
Игры отборочного этапа Кубка Азии по футболу U-23 пройдут в Ташкенте
После отказа Кувейта отборочные игры хотели перенести в Саудовскую Аравию или в Узбекистан. В итоге выбор пал на нашу республику. 19.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-19T18:16+0500
2021-10-19T18:16+0500
спорт
узбекистан
азия
футбол
турнир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/08/03/14693676_0:230:3151:2002_1920x0_80_0_0_924490955feb0c5faeaee74a4e7c22d7.jpg
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Отборочные матчи Кубка Азии U-23 группы "D" пройдут в Узбекистане с 27 октября по 2 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации футбола республики.Такое решение было приняло после сообщения о том, что Кувейт не сможет организовать на своем поле эти континентальные игры. Заменить принимающую сторону хотели в том числе Саудовской Аравией, однако выбор пал на Узбекистан.В состав группы "D" Кубка Азии U-23 входят сборные Узбекистана, Саудовской Аравии, Бангладеш и Кувейта.Финальный этап Кубка Азии U-23 пройдет в следующем году в республике. Эти отборочные встречи станут подготовительными для молодежной сборной Узбекистана перед финальном турнира.
https://uz.sputniknews.ru/20210621/katar-pomojet-uzbekistanu-podgotovitsya-k-sorevnovaniyam-za-kubok-azii-u-23-19338654.html
узбекистан
азия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/08/03/14693676_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_cee3e96c8d8091e64c695f373ea434b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, азия, футбол, турнир

Игры отборочного этапа Кубка Азии по футболу U-23 пройдут в Ташкенте

18:16 19.10.2021
114
© Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. Матч ЦСКА — "Спартак"
Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА — Спартак - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2021
© Sputnik / Алексей Филиппов
/
Перейти в фотобанк
После отказа Кувейта отборочные игры хотели перенести в Саудовскую Аравию или в Узбекистан. В итоге выбор пал на нашу республику.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Отборочные матчи Кубка Азии U-23 группы "D" пройдут в Узбекистане с 27 октября по 2 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации футбола республики.
Такое решение было приняло после сообщения о том, что Кувейт не сможет организовать на своем поле эти континентальные игры. Заменить принимающую сторону хотели в том числе Саудовской Аравией, однако выбор пал на Узбекистан.
В состав группы "D" Кубка Азии U-23 входят сборные Узбекистана, Саудовской Аравии, Бангладеш и Кувейта.
Узбекские футболисты разгромили туркменских со счетом 4:1 - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2021
Спорт
Катар поможет Узбекистану подготовиться к соревнованиям за Кубок Азии U-23
21 июня, 17:09
1162
Финальный этап Кубка Азии U-23 пройдет в следующем году в республике. Эти отборочные встречи станут подготовительными для молодежной сборной Узбекистана перед финальном турнира.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:43Пальчики оближешь: в Беларуси дипломат показал, как можно приготовить вкусный плов
19:34Узбекистан намерен привлечь большее количество российских учителей
19:23Миссия наблюдателей ОИС начала работу на выборах президента Узбекистана - ЦИК
19:05В Минфине предупредили о мошенниках на рынке ценных бумаг
18:38В Узбекистане избран верховный муфтий
18:30Минобразования: русскоязычных школ в Узбекистане не стало меньше
18:27Гражданский выбор: как России не потерять своих детей
18:20Вице-премьер РФ предложила ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
18:16Игры отборочного этапа Кубка Азии по футболу U-23 пройдут в Ташкенте
17:56Опознан узбекистанец, убитый в концлагере Амерсфорт
17:45Между Карши и Самаркандом запустят высокоскоростной поезд Afrosiyob
16:58Из Худжанда в Ташкент выехал первый рейсовый автобус
16:01В Ташкенте повысился уровень преступности
15:41Кадры, пронзившие сердца зрителей и жюри фотоконкурса Стенина — лучшее
15:36Девушек Центральной Азии обучат высоким технологиям
15:12Как правильно использовать подвал многоэтажки — 11 пунктов
14:53Мирзиёев: Афганистан проведет зиму без голода
14:49Телеканалы Узбекистана показали фильм "Туткунлик" с русскими субтитрами
14:38Президенту Узбекистана предложили вручить нагрудный знак и штандарт
14:06Аппарат Кабмина Узбекистана закупил автомобили на 5,5 млрд сумов