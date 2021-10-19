https://uz.sputniknews.ru/20211019/igry-otborochnogo-etapa-kubka-azii-po-futbolu-u-23-proydut-v-tashkente-20971534.html

Игры отборочного этапа Кубка Азии по футболу U-23 пройдут в Ташкенте

Игры отборочного этапа Кубка Азии по футболу U-23 пройдут в Ташкенте

После отказа Кувейта отборочные игры хотели перенести в Саудовскую Аравию или в Узбекистан. В итоге выбор пал на нашу республику. 19.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-19T18:16+0500

2021-10-19T18:16+0500

2021-10-19T18:16+0500

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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Отборочные матчи Кубка Азии U-23 группы "D" пройдут в Узбекистане с 27 октября по 2 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации футбола республики.Такое решение было приняло после сообщения о том, что Кувейт не сможет организовать на своем поле эти континентальные игры. Заменить принимающую сторону хотели в том числе Саудовской Аравией, однако выбор пал на Узбекистан.В состав группы "D" Кубка Азии U-23 входят сборные Узбекистана, Саудовской Аравии, Бангладеш и Кувейта.Финальный этап Кубка Азии U-23 пройдет в следующем году в республике. Эти отборочные встречи станут подготовительными для молодежной сборной Узбекистана перед финальном турнира.

https://uz.sputniknews.ru/20210621/katar-pomojet-uzbekistanu-podgotovitsya-k-sorevnovaniyam-za-kubok-azii-u-23-19338654.html

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