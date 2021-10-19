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Из Худжанда в Ташкент выехал первый рейсовый автобус
Из Худжанда в Ташкент выехал первый рейсовый автобус
Время следования автобуса составляет 4-4,5 часа. На первый рейс зарегистрировались 50 пассажиров. 19.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-19T16:58+0500
2021-10-19T16:58+0500
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ташкент
таджикистан
автобус
пассажиры
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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Первый автобусный рейс из Таджикистана в Узбекистан отправился с автовокзала Худжанда, сообщает Sputnik со ссылкой на беседу корреспондента Sugdnews с представителем компании Asian Express. Точкой отправления стал автобусный парк, расположенный в 16-м микрорайоне Худжанда. Конечным пунктом маршрута является автостанция имени Сабира Рахимова в Ташкенте. Время следования автобуса составляет 4-4,5 часа. На первый рейс зарегистрировались 50 пассажиров.По словам представителя компании Анвара Гиясова, продажа билетов осуществляется за день до поездки. Стоимость билета составляет 100 сомони (94-95 тысяч сумов). В том случае, если человек не привит против COVID, то ему необходимо будет иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, добавил сотрудник Asian Express.Известно, что первый автобус выехал из Худжанда в 08.00 по местному времени. К 11.00 пассажиры беспрепятственно перешли таджикский пограничный пункт "Фотехобод".Автобусы из Худжанда в Ташкент будут курсировать ежедневно. Осенью в обратном направлении пассажиры смогут выехать в 18.00 по местному времени. После наступления холодов время выезда сдвинется на пару часов раньше (16.00 по Ташкенту).
https://uz.sputniknews.ru/20210606/uzbekistan-predlojil-tadjikistanu-vozobnovit-prervannoe-iz-za-covid-avtobusnoe-soobschenie-19111016.html
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узбекистан, ташкент, таджикистан, автобус, пассажиры

Из Худжанда в Ташкент выехал первый рейсовый автобус

16:58 19.10.2021
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© SputnikПервые пассажиры рейсового автобуса из Худжанда в Ташкент
Первые пассажиры рейсового автобуса из Худжанда в Ташкент - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2021
© Sputnik
Время следования автобуса составляет 4-4,5 часа. На первый рейс зарегистрировались 50 пассажиров.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Первый автобусный рейс из Таджикистана в Узбекистан отправился с автовокзала Худжанда, сообщает Sputnik со ссылкой на беседу корреспондента Sugdnews с представителем компании Asian Express.
Точкой отправления стал автобусный парк, расположенный в 16-м микрорайоне Худжанда. Конечным пунктом маршрута является автостанция имени Сабира Рахимова в Ташкенте. Время следования автобуса составляет 4-4,5 часа. На первый рейс зарегистрировались 50 пассажиров.
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По словам представителя компании Анвара Гиясова, продажа билетов осуществляется за день до поездки. Стоимость билета составляет 100 сомони (94-95 тысяч сумов).

"Если у пассажира имеется свидетельство о вакцинации против коронавируса, то наличие справки с отрицательным результатом ПЦР-теста необязательно", - уточнил Гиясов.

В том случае, если человек не привит против COVID, то ему необходимо будет иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, добавил сотрудник Asian Express.
Известно, что первый автобус выехал из Худжанда в 08.00 по местному времени. К 11.00 пассажиры беспрепятственно перешли таджикский пограничный пункт "Фотехобод".
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Автобусы из Худжанда в Ташкент будут курсировать ежедневно. Осенью в обратном направлении пассажиры смогут выехать в 18.00 по местному времени. После наступления холодов время выезда сдвинется на пару часов раньше (16.00 по Ташкенту).
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