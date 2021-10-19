https://uz.sputniknews.ru/20211019/iz-xudjanda-v-tashkent-vyexal-pervyy-reysovyy-avtobus--20969512.html

Из Худжанда в Ташкент выехал первый рейсовый автобус

Из Худжанда в Ташкент выехал первый рейсовый автобус

Время следования автобуса составляет 4-4,5 часа. На первый рейс зарегистрировались 50 пассажиров. 19.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-19T16:58+0500

2021-10-19T16:58+0500

2021-10-19T16:58+0500

общество

узбекистан

ташкент

таджикистан

автобус

пассажиры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/13/20969483_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_feef26cddda7e205da875d257c2a2f41.jpg

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Первый автобусный рейс из Таджикистана в Узбекистан отправился с автовокзала Худжанда, сообщает Sputnik со ссылкой на беседу корреспондента Sugdnews с представителем компании Asian Express. Точкой отправления стал автобусный парк, расположенный в 16-м микрорайоне Худжанда. Конечным пунктом маршрута является автостанция имени Сабира Рахимова в Ташкенте. Время следования автобуса составляет 4-4,5 часа. На первый рейс зарегистрировались 50 пассажиров.По словам представителя компании Анвара Гиясова, продажа билетов осуществляется за день до поездки. Стоимость билета составляет 100 сомони (94-95 тысяч сумов). В том случае, если человек не привит против COVID, то ему необходимо будет иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, добавил сотрудник Asian Express.Известно, что первый автобус выехал из Худжанда в 08.00 по местному времени. К 11.00 пассажиры беспрепятственно перешли таджикский пограничный пункт "Фотехобод".Автобусы из Худжанда в Ташкент будут курсировать ежедневно. Осенью в обратном направлении пассажиры смогут выехать в 18.00 по местному времени. После наступления холодов время выезда сдвинется на пару часов раньше (16.00 по Ташкенту).

https://uz.sputniknews.ru/20210606/uzbekistan-predlojil-tadjikistanu-vozobnovit-prervannoe-iz-za-covid-avtobusnoe-soobschenie-19111016.html

https://uz.sputniknews.ru/20201208/Cherez-sosedey--deshevle-kak-uzbekistantsy-uletayut-na-rodinu-15557628.html

узбекистан

ташкент

таджикистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, ташкент, таджикистан, автобус, пассажиры