https://uz.sputniknews.ru/20210606/uzbekistan-predlojil-tadjikistanu-vozobnovit-prervannoe-iz-za-covid-avtobusnoe-soobschenie-19111016.html

Узбекистан предложил Таджикистану возобновить прерванное из-за COVID автобусное сообщение

Узбекистан предложил Таджикистану возобновить прерванное из-за COVID автобусное сообщение

Власти двух стран также договорились о совместной работе по продвижению туристического бренда "Шелковый путь". К тому же будут реализованы проекты по развитию... 06.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-06T12:41+0500

2021-06-06T12:41+0500

2021-06-06T12:41+0500

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ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. Власти Узбекистана предложили таджикским коллегам возобновить автобусное сообщение между крупными городами двух стран, прерванное с 16 марта 2020-го из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ)."Были рассмотрены перспективы возобновления автобусного сообщения между крупными городами двух государств, такими как Ташкент, Самарканд, Термез, Душанбе, Худжанд, Пенджикент", - информируется в релизе.Помимо этого, зампремьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин обсудили процесс проработки двусторонних и межправительственных соглашений. Документы намечено подписать во время предстоящего визита президента Шавката Мирзиёева в Душанбе.По данным МИВТ, стороны также договорились о совместной работе по продвижению туристического бренда "Шелковый путь". К тому же будут реализованы проекты по развитию зиёрат-туризма.Ранее в департаменте информации МИД Таджикистана заявили, что лидер Узбекистана посетит Таджикистан с официальным визитом 10-11 июня. В ходе переговоров планируется подписание пакета документов в сфере торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

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