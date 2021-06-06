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Узбекистан предложил Таджикистану возобновить прерванное из-за COVID автобусное сообщение
Узбекистан предложил Таджикистану возобновить прерванное из-за COVID автобусное сообщение
Власти двух стран также договорились о совместной работе по продвижению туристического бренда "Шелковый путь". К тому же будут реализованы проекты по развитию... 06.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-06T12:41+0500
2021-06-06T12:41+0500
общество
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автобусы
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. Власти Узбекистана предложили таджикским коллегам возобновить автобусное сообщение между крупными городами двух стран, прерванное с 16 марта 2020-го из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ)."Были рассмотрены перспективы возобновления автобусного сообщения между крупными городами двух государств, такими как Ташкент, Самарканд, Термез, Душанбе, Худжанд, Пенджикент", - информируется в релизе.Помимо этого, зампремьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин обсудили процесс проработки двусторонних и межправительственных соглашений. Документы намечено подписать во время предстоящего визита президента Шавката Мирзиёева в Душанбе.По данным МИВТ, стороны также договорились о совместной работе по продвижению туристического бренда "Шелковый путь". К тому же будут реализованы проекты по развитию зиёрат-туризма.Ранее в департаменте информации МИД Таджикистана заявили, что лидер Узбекистана посетит Таджикистан с официальным визитом 10-11 июня. В ходе переговоров планируется подписание пакета документов в сфере торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.
https://uz.sputniknews.ru/20201225/Uzbekistan-i-Kyrgyzstan-v-skorom-namereny-vozobnovit-avtobusnoe-soobschenie-15678561.html
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рейсы, автобусы, таджикистан, узбекистан

Узбекистан предложил Таджикистану возобновить прерванное из-за COVID автобусное сообщение

12:41 06.06.2021
3204
© МИВТ УзбекистанаПереговоры между властями Узбекистана и Таджикистана
Переговоры между властями Узбекистана и Таджикистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2021
© МИВТ Узбекистана
Власти двух стран также договорились о совместной работе по продвижению туристического бренда "Шелковый путь". К тому же будут реализованы проекты по развитию зиёрат-туризма.
ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. Власти Узбекистана предложили таджикским коллегам возобновить автобусное сообщение между крупными городами двух стран, прерванное с 16 марта 2020-го из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ).
"Были рассмотрены перспективы возобновления автобусного сообщения между крупными городами двух государств, такими как Ташкент, Самарканд, Термез, Душанбе, Худжанд, Пенджикент", - информируется в релизе.
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Помимо этого, зампремьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин обсудили процесс проработки двусторонних и межправительственных соглашений. Документы намечено подписать во время предстоящего визита президента Шавката Мирзиёева в Душанбе.
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По данным МИВТ, стороны также договорились о совместной работе по продвижению туристического бренда "Шелковый путь". К тому же будут реализованы проекты по развитию зиёрат-туризма.
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Ранее в департаменте информации МИД Таджикистана заявили, что лидер Узбекистана посетит Таджикистан с официальным визитом 10-11 июня. В ходе переговоров планируется подписание пакета документов в сфере торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.
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