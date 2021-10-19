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Опознан узбекистанец, убитый в концлагере Амерсфорт
Опознан узбекистанец, убитый в концлагере Амерсфорт
Он стал первым опознанным среднеазиатским солдатом на Поле славы в Нидерландах. 19.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-19T17:56+0500
2021-10-19T17:56+0500
общество
узбекистан
нидерланды
вторая мировая война
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ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Опознан первый из сотни советских солдат из Средней Азии, казненных нацистами и похороненных на кладбище "Рюстхоф" в городке Лёсден в Нидерландах. Им оказался узбекистанец, пропавший без вести в 1941 году, говорится в сюжете телеканала NOS.Всего на "Поле славы" в Лёсдене захоронен 101 советский военнопленный, предположительно из Самаркандского эшелона. Военнопленные содержались в концентрационном лагере в соседнем городе Амерсфорт и были казнены осенью 1941 года. Голландский журналист Ремко Рейдинг уже много лет пытается разыскать родственников погибших солдат.Для него опознание военнопленных на местном Поле славы и поиск их родственников стали делом всей жизни, он занимается этим уже более двадцати лет.Журналист изучает личные вещи и записки, найденные на телах жертв. Благодаря этому удалось обнаружить одну из таких записок, на которой были указаны имя и адрес военнопленного. В Москве удалось расшифровать надписи.Так был опознан первый военнопленный из Средней Азии, Илша Махаметов, родившийся в Казахстане и призванный в ряды Советской Армии из Узбекистана, в августе 1941 года признанный пропавшим без вести. Как выяснилось, в сентябре того же года он был уже в концлагере Амерсфорт, где и погиб. Удалось разыскать его дочь и внучку, которые все эти годы пытались найти информацию о пропавшем бойце.Всего на кладбище в Лёсдене захоронены 865 советских солдат. Более сотни из них содержались в лагере Амерсфорт. Их привезли в лагерь в сентябре 1941 года; 77 пленных расстреляли, остальные умерли от истощения. Сюда же в 1947 году перевезли тела советских солдат с военного американского кладбища в Маргратене и военнослужащих, погибших на территории Голландии.
https://uz.sputniknews.ru/20210820/tuberkulez-paratif-chuma--chto-planirovala-ispolzovat-yaponiya-protiv-sssr-20166238.html
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узбекистан, нидерланды, вторая мировая война

Опознан узбекистанец, убитый в концлагере Амерсфорт

17:56 19.10.2021
291
© Sputnik / Перейти в фотобанкУзники концентрационного лагеря Освенцим, освобожденные войсками Красной армии в январе 1945 года
Узники концентрационного лагеря Освенцим, освобожденные войсками Красной армии в январе 1945 года - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2021
© Sputnik
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Он стал первым опознанным среднеазиатским солдатом на Поле славы в Нидерландах.
ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Опознан первый из сотни советских солдат из Средней Азии, казненных нацистами и похороненных на кладбище "Рюстхоф" в городке Лёсден в Нидерландах. Им оказался узбекистанец, пропавший без вести в 1941 году, говорится в сюжете телеканала NOS.
Всего на "Поле славы" в Лёсдене захоронен 101 советский военнопленный, предположительно из Самаркандского эшелона. Военнопленные содержались в концентрационном лагере в соседнем городе Амерсфорт и были казнены осенью 1941 года. Голландский журналист Ремко Рейдинг уже много лет пытается разыскать родственников погибших солдат.
"Это особая группа, молодые солдаты из Средней Азии - Узбекистана и Казахстана. Нацисты специально отобрали представителей так называемых "нацменьшинств", ребят с азиатской внешностью. Их показывали местным жителям. Мы должны были увидеть, какие они неполноценные люди. Этот пропагандистский ход провалился, потому что на самом деле пленные вызывали только жалость", подчеркивает Ремко Рейдинг.
Для него опознание военнопленных на местном Поле славы и поиск их родственников стали делом всей жизни, он занимается этим уже более двадцати лет.
"Для меня это действительно очень важно, потому что этих парней дегуманизировали, убили их всех и даже отняли их имена. И если они останутся здесь безымянными, то даже через 80 лет нацисты все равно немного победят", - подчеркивает исследователь.
Журналист изучает личные вещи и записки, найденные на телах жертв. Благодаря этому удалось обнаружить одну из таких записок, на которой были указаны имя и адрес военнопленного. В Москве удалось расшифровать надписи.
Так был опознан первый военнопленный из Средней Азии, Илша Махаметов, родившийся в Казахстане и призванный в ряды Советской Армии из Узбекистана, в августе 1941 года признанный пропавшим без вести. Как выяснилось, в сентябре того же года он был уже в концлагере Амерсфорт, где и погиб. Удалось разыскать его дочь и внучку, которые все эти годы пытались найти информацию о пропавшем бойце.
Всего на кладбище в Лёсдене захоронены 865 советских солдат. Более сотни из них содержались в лагере Амерсфорт. Их привезли в лагерь в сентябре 1941 года; 77 пленных расстреляли, остальные умерли от истощения. Сюда же в 1947 году перевезли тела советских солдат с военного американского кладбища в Маргратене и военнослужащих, погибших на территории Голландии.
Советско-японская война - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.08.2021
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