https://uz.sputniknews.ru/20211019/opoznan-uzbekistanets-ubityy-v-kontslagere-amersfort-20970923.html

Опознан узбекистанец, убитый в концлагере Амерсфорт

Опознан узбекистанец, убитый в концлагере Амерсфорт

Он стал первым опознанным среднеазиатским солдатом на Поле славы в Нидерландах. 19.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-19T17:56+0500

2021-10-19T17:56+0500

2021-10-19T17:56+0500

общество

узбекистан

нидерланды

вторая мировая война

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ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Опознан первый из сотни советских солдат из Средней Азии, казненных нацистами и похороненных на кладбище "Рюстхоф" в городке Лёсден в Нидерландах. Им оказался узбекистанец, пропавший без вести в 1941 году, говорится в сюжете телеканала NOS.Всего на "Поле славы" в Лёсдене захоронен 101 советский военнопленный, предположительно из Самаркандского эшелона. Военнопленные содержались в концентрационном лагере в соседнем городе Амерсфорт и были казнены осенью 1941 года. Голландский журналист Ремко Рейдинг уже много лет пытается разыскать родственников погибших солдат.Для него опознание военнопленных на местном Поле славы и поиск их родственников стали делом всей жизни, он занимается этим уже более двадцати лет.Журналист изучает личные вещи и записки, найденные на телах жертв. Благодаря этому удалось обнаружить одну из таких записок, на которой были указаны имя и адрес военнопленного. В Москве удалось расшифровать надписи.Так был опознан первый военнопленный из Средней Азии, Илша Махаметов, родившийся в Казахстане и призванный в ряды Советской Армии из Узбекистана, в августе 1941 года признанный пропавшим без вести. Как выяснилось, в сентябре того же года он был уже в концлагере Амерсфорт, где и погиб. Удалось разыскать его дочь и внучку, которые все эти годы пытались найти информацию о пропавшем бойце.Всего на кладбище в Лёсдене захоронены 865 советских солдат. Более сотни из них содержались в лагере Амерсфорт. Их привезли в лагерь в сентябре 1941 года; 77 пленных расстреляли, остальные умерли от истощения. Сюда же в 1947 году перевезли тела советских солдат с военного американского кладбища в Маргратене и военнослужащих, погибших на территории Голландии.

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узбекистан, нидерланды, вторая мировая война