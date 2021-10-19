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Представитель Узбекистана примет участие в московских переговорах по Афганистану
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20211019/predstavitel-uzbekistana-primet-uchastie-v-moskovskix-peregovorax-po-afganistanu-20974519.html
Представитель Узбекистана примет участие в московских переговорах по Афганистану
Представитель Узбекистана примет участие в московских переговорах по Афганистану
В российской столице 20 октября состоится третье заседание Московского формата по ситуации в Афганистане. Делегацию Узбекистана возглавит спецпредставитель... 19.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-19T20:23+0500
2021-10-19T21:22+0500
политика
узбекистан
афганистан
исматулла иргашев
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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В Москве пройдет очередная встреча по Афганистану с участием талибов*. От Узбекистана в заседании примет участие спецпредставитель президента по делам ИРА Исматулла Иргашев, сообщил корреспонденту Sputnik официальный представитель МИД РУ Юсуп Кабулжанов.В мероприятии планируется участие представителей из 10 стран региона, а также высокопоставленной делегации Движения талибов, представляющей Афганистан. От российской стороны выступит министр иностранных дел России Сергей Лавров.На встрече обсудят перспективы развития военно-политической обстановки в Афганистане и формирования инклюзивного правительства. Также в повестке гуманитарные вопросы, помощь афганскому народу в связи со сложной ситуацией.Ранее, 16 октября, делегации Узбекистана и Афганистана провели переговоры в пограничном Термезе. В ходе встречи Ташкент и Кабул обсудили прежде всего экономические вопросы, в частности, ход реализации совместных инфраструктурных и гуманитарных проектов.*— движение признано террористическим и запрещено в РФ и ряде стран
https://uz.sputniknews.ru/20211017/itogi-peregovorov-delegatsiy-uzbekistana-i-afganistana--zayavlenie-talibov-20937836.html
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узбекистан, афганистан, исматулла иргашев

Представитель Узбекистана примет участие в московских переговорах по Афганистану

20:23 19.10.2021 (обновлено: 21:22 19.10.2021)
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© Пресс-служба МИД УзбекистанаСпециальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев
Специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2021
© Пресс-служба МИД Узбекистана
В российской столице 20 октября состоится третье заседание Московского формата по ситуации в Афганистане. Делегацию Узбекистана возглавит спецпредставитель президента республики по ИРА Исматулла Иргашев.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В Москве пройдет очередная встреча по Афганистану с участием талибов*. От Узбекистана в заседании примет участие спецпредставитель президента по делам ИРА Исматулла Иргашев, сообщил корреспонденту Sputnik официальный представитель МИД РУ Юсуп Кабулжанов.
В мероприятии планируется участие представителей из 10 стран региона, а также высокопоставленной делегации Движения талибов, представляющей Афганистан. От российской стороны выступит министр иностранных дел России Сергей Лавров.
На встрече обсудят перспективы развития военно-политической обстановки в Афганистане и формирования инклюзивного правительства. Также в повестке гуманитарные вопросы, помощь афганскому народу в связи со сложной ситуацией.
В Термезе состоялась встреча делегаций Узбекистана и Афганистана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.10.2021
Политика
Итоги переговоров делегаций Узбекистана и Афганистана — заявление талибов
17 октября, 11:01
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Ранее, 16 октября, делегации Узбекистана и Афганистана провели переговоры в пограничном Термезе. В ходе встречи Ташкент и Кабул обсудили прежде всего экономические вопросы, в частности, ход реализации совместных инфраструктурных и гуманитарных проектов.
*— движение признано террористическим и запрещено в РФ и ряде стран
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