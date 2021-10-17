Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20211017/itogi-peregovorov-delegatsiy-uzbekistana-i-afganistana--zayavlenie-talibov-20937836.html
Итоги переговоров делегаций Узбекистана и Афганистана — заявление талибов
Итоги переговоров делегаций Узбекистана и Афганистана — заявление талибов
Представитель талибов* сообщил, что рабочие группы обсудят актуальные вопросы и предоставят своим главам рекомендации для дальнейших шагов. 17.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-17T11:01+0500
2021-10-17T12:11+0500
политика
узбекистан
афганистан
термез
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/11/20936804_0:68:1301:799_1920x0_80_0_0_cb8e3daa4fb848b69755d4b2c17e0eab.jpg
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В ближайшие десять дней Узбекистан и Афганистан разработают дорожную карту по развитию взаимоотношений. Об этом договорились в ходе переговоров, прошедших накануне в Термезе, соответствующее заявление разместил у себя в Twitter представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид.В ходе диалога стороны сформировали совместные рабочие группы.И.о. замглавы временного правительства Афганистана Абдул Салам Ханафи 16 октября прибыл в Термез, чтобы принять участие в запланированных ранее переговорах с делегацией Узбекистана, которую возглавлял зампремьера, министр инвестиций и внешней торговли республики Сардор Умурзаков.Об организации этой встречи стороны договорились 7 октября во время визита главы МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова в Кабул. Тогда в диалоге с представителями временного правительства Афганистана пришли в совместному решению организовать переговоры 15 октября, однако позже ее перенесли, не уточнив причины.Захват власти в Афганистане талибами*В августе члены движения "Талибан"* вошли в столицу Афганистана и захватили власть в стране. Президент Гани бежал в ОАЭ.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Был объявлен состав временного правительства Афганистана: его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20211015/v-uzbekskiy-termez-pribyl-pervyy-bort-oon-s-pomoschyu-dlya-afganistana-20919530.html
узбекистан
афганистан
термез
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/11/20936804_72:0:1227:866_1920x0_80_0_0_22e967311fd850082b6fecf4cf7d8110.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, афганистан, термез, переговоры

Итоги переговоров делегаций Узбекистана и Афганистана — заявление талибов

11:01 17.10.2021 (обновлено: 12:11 17.10.2021)
602
© Пресс-служба МИВТ РУзВ Термезе состоялась встреча делегаций Узбекистана и Афганистана.
В Термезе состоялась встреча делегаций Узбекистана и Афганистана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.10.2021
© Пресс-служба МИВТ РУз
Представитель талибов* сообщил, что рабочие группы обсудят актуальные вопросы и предоставят своим главам рекомендации для дальнейших шагов.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В ближайшие десять дней Узбекистан и Афганистан разработают дорожную карту по развитию взаимоотношений. Об этом договорились в ходе переговоров, прошедших накануне в Термезе, соответствующее заявление разместил у себя в Twitter представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид.
В ходе диалога стороны сформировали совместные рабочие группы.
"Совместные рабочие группы были сформированы межу двумя сторонами во многих сферах. Рабочие группы обсудят актуальные вопросы и предоставят своим главам рекомендации для дальнейших шагов", - говорится в заявлении Забихуллы Муджахида.
И.о. замглавы временного правительства Афганистана Абдул Салам Ханафи 16 октября прибыл в Термез, чтобы принять участие в запланированных ранее переговорах с делегацией Узбекистана, которую возглавлял зампремьера, министр инвестиций и внешней торговли республики Сардор Умурзаков.
Лагерь афганских беженцев - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.10.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
В узбекский Термез прибыл первый борт ООН с помощью для Афганистана
15 октября, 11:49
2972
Об организации этой встречи стороны договорились 7 октября во время визита главы МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова в Кабул. Тогда в диалоге с представителями временного правительства Афганистана пришли в совместному решению организовать переговоры 15 октября, однако позже ее перенесли, не уточнив причины.

Захват власти в Афганистане талибами*

В августе члены движения "Талибан"* вошли в столицу Афганистана и захватили власть в стране. Президент Гани бежал в ОАЭ.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Был объявлен состав временного правительства Афганистана: его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
200000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:18Грандиозные планы: Украина улетит от нас в космос
11:55За два дня в Узбекистане проголосовали досрочно более 40 тысяч граждан – ЦИК
11:27Почему парижанки должны завидовать москвичкам
11:01Итоги переговоров делегаций Узбекистана и Афганистана — заявление талибов
ВчераНа пьедестале красоты: самые высокие женщины мира — фото
ВчераЧастная авиакомпания запустила рейсы из Ташкента в Москву и обратно
ВчераПакистан направил в Афганистан гуманитарную помощь
ВчераЗа девять месяцев 2021 года Узбекистан экспортировал продукцию на $8,5 млрд
ВчераНа президентские выборы в Узбекистане аккредитовано более 1 500 журналистов
ВчераСкончался народный артист РФ Борис Ташкентский
ВчераМирзиёев назвал идею дополнительного налога для мигрантов необоснованной
ВчераРабота кипит: каким будет новый дом Руфата Рискиева, рассказал сын боксера
ВчераЕвропа столкнулась с новым, более страшным вирусом
ВчераДень, когда Сталин был прав
ВчераУзбекистан полагается на помощь ВБ в доступе к климатическому финансированию
ВчераВ Термезе начались переговоры делегаций Узбекистана и Афганистана
ВчераМИД Узбекистана: Ташкент решительно осудил теракт в Афганистане
ВчераМаневры Москвы, Ташкента и Душанбе будут идти, пока того требует ситуация в Афганистане
15 октябряВ МНО выяснили, сколько узбекистанских школьников прогуливало уроки
15 октябряРусские по духу: чему соотечественники со всего мира научились за 30 лет разлуки