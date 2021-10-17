https://uz.sputniknews.ru/20211017/itogi-peregovorov-delegatsiy-uzbekistana-i-afganistana--zayavlenie-talibov-20937836.html

Итоги переговоров делегаций Узбекистана и Афганистана — заявление талибов

Итоги переговоров делегаций Узбекистана и Афганистана — заявление талибов

Представитель талибов* сообщил, что рабочие группы обсудят актуальные вопросы и предоставят своим главам рекомендации для дальнейших шагов. 17.10.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В ближайшие десять дней Узбекистан и Афганистан разработают дорожную карту по развитию взаимоотношений. Об этом договорились в ходе переговоров, прошедших накануне в Термезе, соответствующее заявление разместил у себя в Twitter представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид.В ходе диалога стороны сформировали совместные рабочие группы.И.о. замглавы временного правительства Афганистана Абдул Салам Ханафи 16 октября прибыл в Термез, чтобы принять участие в запланированных ранее переговорах с делегацией Узбекистана, которую возглавлял зампремьера, министр инвестиций и внешней торговли республики Сардор Умурзаков.Об организации этой встречи стороны договорились 7 октября во время визита главы МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова в Кабул. Тогда в диалоге с представителями временного правительства Афганистана пришли в совместному решению организовать переговоры 15 октября, однако позже ее перенесли, не уточнив причины.Захват власти в Афганистане талибами*В августе члены движения "Талибан"* вошли в столицу Афганистана и захватили власть в стране. Президент Гани бежал в ОАЭ.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Был объявлен состав временного правительства Афганистана: его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20211015/v-uzbekskiy-termez-pribyl-pervyy-bort-oon-s-pomoschyu-dlya-afganistana-20919530.html

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