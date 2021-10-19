Общество
Штраф за перевозку пассажиров без лицензии намерены сократить в три раза
12:43 19.10.2021 (обновлено: 12:57 19.10.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровАвтомобильное движение в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Народные избранники разработали законопроект, который предполагает, в частности, уменьшение в два раза штрафа за управление авто без страховки.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Депутаты предложили значительно снизить размер штрафов за некоторые административные правонарушения., сообщили в пресс-службе законодательной палаты.
Какие штрафы и на сколько хотят снизить
Речь, в частности, о штрафе за управление транспортным средством с просроченным страховым полисом или лицом, не предусмотренным в страховом полисе. Сумму намерены уменьшить вдвое.
Также уменьшается штраф за неполучение владельцами транспортных средств страхового полиса. Граждане, возможно, будут платить в два раза меньше, а должностные лица — на одну треть.
Штраф за незаконное приобретение или сбыт гражданами валютных ценностей устанавливается в пределах от десяти до двадцати базовых расчетных величин.
Планируется также уменьшить штраф за нарушение порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности в отношении должностных лиц почти в два раза, а также штраф за занятие деятельностью по перевозке пассажиров автомобильным транспортом без лицензии устанавливается в фиксированном виде с уменьшением более чем в три раза.
За допущение гражданами проживания в занимаемых ими жилых помещениях лиц без документов, без временной или постоянной прописки либо без учета по месту пребывания предлагается установить штраф в размере 735 тысяч сумов, за повторное совершение в течение года — 1,225 млн сумов.
Законопроект принят в третьем чтении.