Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211019/shtraf-za-perevozku-passajirov-namereny-sokratit-v-tri-raza-20964098.html
Штраф за перевозку пассажиров без лицензии намерены сократить в три раза
Штраф за перевозку пассажиров без лицензии намерены сократить в три раза
Народные избранники разработали законопроект, который предполагает, в частности, уменьшение в два раза штрафа за управление авто без страховки. 19.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-19T12:43+0500
2021-10-19T12:57+0500
общество
штраф
депутаты
законодательство
законодательная палата олий мажлиса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/840/59/8405974_271:372:1029:798_1920x0_80_0_0_86cd41800f92e5d7835c230137a405fe.jpg
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Депутаты предложили значительно снизить размер штрафов за некоторые административные правонарушения., сообщили в пресс-службе законодательной палаты.Какие штрафы и на сколько хотят снизитьЗаконопроект принят в третьем чтении.
https://uz.sputniknews.ru/20210629/soprotivlenie-predstavitelyam-vlasti-vstanet-v-kopeechku-shtrafy-uvelicheny-19455741.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/840/59/8405974_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_3d2959959a74739575b454fc7e341a27.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
штраф, депутаты, законодательство, законодательная палата олий мажлиса

Штраф за перевозку пассажиров без лицензии намерены сократить в три раза

12:43 19.10.2021 (обновлено: 12:57 19.10.2021)
326
© Sputnik / Рамиз БахтияровАвтомобильное движение в Ташкенте
Автомобильное движение в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Народные избранники разработали законопроект, который предполагает, в частности, уменьшение в два раза штрафа за управление авто без страховки.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Депутаты предложили значительно снизить размер штрафов за некоторые административные правонарушения., сообщили в пресс-службе законодательной палаты.

Какие штрафы и на сколько хотят снизить

Речь, в частности, о штрафе за управление транспортным средством с просроченным страховым полисом или лицом, не предусмотренным в страховом полисе. Сумму намерены уменьшить вдвое.
Также уменьшается штраф за неполучение владельцами транспортных средств страхового полиса. Граждане, возможно, будут платить в два раза меньше, а должностные лица — на одну треть.
Штраф за незаконное приобретение или сбыт гражданами валютных ценностей устанавливается в пределах от десяти до двадцати базовых расчетных величин.
Планируется также уменьшить штраф за нарушение порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности в отношении должностных лиц почти в два раза, а также штраф за занятие деятельностью по перевозке пассажиров автомобильным транспортом без лицензии устанавливается в фиксированном виде с уменьшением более чем в три раза.
За допущение гражданами проживания в занимаемых ими жилых помещениях лиц без документов, без временной или постоянной прописки либо без учета по месту пребывания предлагается установить штраф в размере 735 тысяч сумов, за повторное совершение в течение года — 1,225 млн сумов.
Законопроект принят в третьем чтении.
Задержание преступника - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2021
Общество
Сопротивление представителям власти встанет в "копеечку": штрафы увеличены
29 июня, 12:34
1713
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:06Аппарат Кабмина Узбекистана закупил автомобили на 5,5 млрд сумов
13:52Итальянское реалити-шоу приедет в Узбекистан
13:41В Узбекистане запущен пилотный набор 10 тысяч рабочих на российские стройки
13:40Депутаты нашли способ снизить цены на мясо и картофель
13:02ЮНИСЕФ: в Афганистане возобновится вакцинация детей от полиомиелита
12:43Штраф за перевозку пассажиров без лицензии намерены сократить в три раза
12:04Путин поздравил российскую команду Team Spirit с победой в чемпионате по Dota 2
11:55В Узбекистане подорожал проезд на междугородних автобусах
11:33Германия терпит поражение в "атомной войне — 2030"
11:30Достойный подарок: в день города в Самарканде открыли новое здание мединститута
11:24В Фергане стартует производство электромобилей
10:48Зеленский потерял надежду встретиться с Путиным
10:16Узбекистан "захоронит" ядовитые вещества, но сделает это с умом
10:14В России запустят суперсервис для мигрантов
10:09"Резиновые квартиры", криминал и автобусы: москвичи пожаловались на ММЦ Сахарово
09:16В Ташкенте откроется всемирно известная сеть фастфуда
08:52Спасет ли "Северный поток-2" Европу от дефицита газа — видео
08:28Полиция Москвы опровергла слухи о массовой драке мигрантов в Коптево
ВчераЗамсоветника президента получила новую должность
ВчераУзбекистан и Россия обсудили программу сотрудничества в финансовой сфере