Штраф за перевозку пассажиров без лицензии намерены сократить в три раза

Речь, в частности, о штрафе за управление транспортным средством с просроченным страховым полисом или лицом, не предусмотренным в страховом полисе. Сумму намерены уменьшить вдвое. Речь, в частности, о штрафе за управление транспортным средством с просроченным страховым полисом или лицом, не предусмотренным в страховом полисе. Сумму намерены уменьшить вдвое.

Также уменьшается штраф за неполучение владельцами транспортных средств страхового полиса. Граждане, возможно, будут платить в два раза меньше, а должностные лица — на одну треть. Также уменьшается штраф за неполучение владельцами транспортных средств страхового полиса. Граждане, возможно, будут платить в два раза меньше, а должностные лица — на одну треть.

Штраф за незаконное приобретение или сбыт гражданами валютных ценностей устанавливается в пределах от десяти до двадцати базовых расчетных величин. Штраф за незаконное приобретение или сбыт гражданами валютных ценностей устанавливается в пределах от десяти до двадцати базовых расчетных величин.

Планируется также уменьшить штраф за нарушение порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности в отношении должностных лиц почти в два раза, а также штраф за занятие деятельностью по перевозке пассажиров автомобильным транспортом без лицензии устанавливается в фиксированном виде с уменьшением более чем в три раза. Планируется также уменьшить штраф за нарушение порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности в отношении должностных лиц почти в два раза, а также штраф за занятие деятельностью по перевозке пассажиров автомобильным транспортом без лицензии устанавливается в фиксированном виде с уменьшением более чем в три раза.