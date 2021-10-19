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Узбекистан намерен привлечь большее количество российских учителей
Узбекистан намерен привлечь большее количество российских учителей
В Узбекистане к 2030 году число педагогов-русистов из России в рамках проекта"Класс!" увеличится до 1 000 человек. Однако в Минобразования признали, что планы... 19.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-19T19:34+0500
2021-10-19T20:15+0500
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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Узбекистан намерен привлечь для работы в республике большее количество учителей русского языка из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого заместителя министра народного образования Узбекистана Усмана Шарифходжаева.По его словам, к 2030 году их количество планируется увеличить до тысячи. Пока же в Узбекистане проработало более двухсот специалистов.Учителя и методисты из России приезжают в Узбекистан в рамках проекта "Класс!", направленного на повышение уровня владения русским языком в республике. В октябре прошлого года о нем договорились Минпросвещения РФ, Министерство народного образования Узбекистана и Благотворительный фонд российского бизнесмена Алишера Усманова "Искусство, наука, спорт".Проект рассчитан на десять лет. Его исполнителями выступают РГПУ и узбекистанский Институт переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени А. Авлони. Как уточнил Шарифходжаев, педагоги из РФ приезжают на один академический год. А сам проект нацелен на десять лет. В то же время его выполнение зависит от финансирования, признал он.
https://uz.sputniknews.ru/20201006/Uchitelya-iz-RF-proveryat-uzbekskikh-pedagogov-i-shkolnikov-na-znanie-russkogo-yazyka-15126511.html
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образование, русский язык, узбекистан, школы, учителя

Узбекистан намерен привлечь большее количество российских учителей

19:34 19.10.2021 (обновлено: 20:15 19.10.2021)
508
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчителя
Учителя - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
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В Узбекистане к 2030 году число педагогов-русистов из России в рамках проекта"Класс!" увеличится до 1 000 человек. Однако в Минобразования признали, что планы зависят от финансирования программы.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Узбекистан намерен привлечь для работы в республике большее количество учителей русского языка из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого заместителя министра народного образования Узбекистана Усмана Шарифходжаева.
По его словам, к 2030 году их количество планируется увеличить до тысячи. Пока же в Узбекистане проработало более двухсот специалистов.

"На сегодняшний день в стране, в разных ее уголках, в разных школах трудится более 130 педагогов. Именно из России приехавших, которые работают тут, в школах Узбекистана", — сообщил Шарифходжаев журналистам.

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6 октября 2020, 18:03
1598
Учителя и методисты из России приезжают в Узбекистан в рамках проекта "Класс!", направленного на повышение уровня владения русским языком в республике. В октябре прошлого года о нем договорились Минпросвещения РФ, Министерство народного образования Узбекистана и Благотворительный фонд российского бизнесмена Алишера Усманова "Искусство, наука, спорт".
Проект рассчитан на десять лет. Его исполнителями выступают РГПУ и узбекистанский Институт переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени А. Авлони.
Как уточнил Шарифходжаев, педагоги из РФ приезжают на один академический год. А сам проект нацелен на десять лет. В то же время его выполнение зависит от финансирования, признал он.
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