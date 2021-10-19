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Минобразования: русскоязычных школ в Узбекистане не стало меньше
Минобразования: русскоязычных школ в Узбекистане не стало меньше
Представитель Министерства народного образования Узбекистана отметил высокий интерес у граждан страны к обучению своих детей русскому языку и заявил, что... 19.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-19T18:30+0500
2021-10-19T18:36+0500
общество
узбекистан
образование
обучение
русский язык
школы
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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Количество русскоязычных школ в Узбекистане остается стабильным, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого заместителя министра народного образования Узбекистана Усмана Шарифходжаева.По словам чиновника, они составляют порядка десяти процентов от всех школ стране и этот показатель за последние годы не изменился.При этом, по его словам, в остальных школах республики интерес к изучению русского языка в последние годы также остается высоким.Шарифходжаев также сообщил, что в течение двух лет Узбекистан рассчитывает перевести все нерусскоязычные школы на обучение русскому языку по учебникам, созданным совместно со специалистами из РФ.По его словам, уже началась работа по созданию таких книг. Они предназначены для школ, где русский язык преподается как иностранный. Это девяносто процентов школ страны. Более того, с этого учебного года ученики вторых классов уже обучаются по ним.Сейчас в Узбекистане около 10 процентов школ ведут обучение на русском языке, остальные обучают на узбекском, казахском, каракалпакском и других языках. В них один-два часа в неделю русский язык изучается как иностранный.Шарифходжаев также пояснил, что в данное время прорабатывается вопрос создания линейки учебников именно для школ, где русский преподается, как родной. Однако по нему работа не начата. В Ташкенте в мае прошло заседание подкомиссии по образованию и науке межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном. В материалах минобрнауки РФ к этому заседанию сообщалось, что совместный авторский коллектив планирует окончить работу над всей линейкой учебников по русскому языку для школ с родным языком обучения к декабрю 2021 года.
https://uz.sputniknews.ru/20210810/uzbekistan-i-rf-podgotovyat-600-tysyach-uchebnikov-po-russkomu-yazyku-20027035.html
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узбекистан, образование, обучение, русский язык, школы

Минобразования: русскоязычных школ в Узбекистане не стало меньше

18:30 19.10.2021 (обновлено: 18:36 19.10.2021)
678
© Sputnik / Андрей Иглов / Перейти в фотобанкРоссийские учебники по русскому языку
Российские учебники по русскому языку - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2021
© Sputnik / Андрей Иглов
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Представитель Министерства народного образования Узбекистана отметил высокий интерес у граждан страны к обучению своих детей русскому языку и заявил, что процент русскоязычных школ в республике в последние годы не уменьшался.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Количество русскоязычных школ в Узбекистане остается стабильным, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого заместителя министра народного образования Узбекистана Усмана Шарифходжаева.
По словам чиновника, они составляют порядка десяти процентов от всех школ стране и этот показатель за последние годы не изменился.
"Есть школы, которые являются русскоязычными, это около десяти процентов школ — почти 900. Там обучение идет полностью на русском языке… Процент школ с русским языком обучения сильно не увеличился, но и не уменьшился за последние годы. Баланс и стабильность есть", — заявил Шарифходжаев журналистам во вторник.
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При этом, по его словам, в остальных школах республики интерес к изучению русского языка в последние годы также остается высоким.

"Тенденция такова, что родители хотят, чтобы их дети знали больше языков. Это будет и русский язык, и другие языки — английский, восточные языки. Тенденция в этом сильна. Многие хотят, чтобы в первую очередь русский знал", — заявил чиновник.

Шарифходжаев также сообщил, что в течение двух лет Узбекистан рассчитывает перевести все нерусскоязычные школы на обучение русскому языку по учебникам, созданным совместно со специалистами из РФ.
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По его словам, уже началась работа по созданию таких книг. Они предназначены для школ, где русский язык преподается как иностранный. Это девяносто процентов школ страны. Более того, с этого учебного года ученики вторых классов уже обучаются по ним.
"Если до этого момента учебники создавались местными авторами, то сейчас именно с носителями русского языка авторы из Узбекистана и России начали создавать линейку для всех классов", — пояснил он.
Сейчас в Узбекистане около 10 процентов школ ведут обучение на русском языке, остальные обучают на узбекском, казахском, каракалпакском и других языках. В них один-два часа в неделю русский язык изучается как иностранный.
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Шарифходжаев также пояснил, что в данное время прорабатывается вопрос создания линейки учебников именно для школ, где русский преподается, как родной. Однако по нему работа не начата.
В Ташкенте в мае прошло заседание подкомиссии по образованию и науке межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном. В материалах минобрнауки РФ к этому заседанию сообщалось, что совместный авторский коллектив планирует окончить работу над всей линейкой учебников по русскому языку для школ с родным языком обучения к декабрю 2021 года.
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