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В Андижане врача скорой помощи жестоко избил сын пациентки
В Андижане врача скорой помощи жестоко избил сын пациентки
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Злоумышленник задержан. 19.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-19T20:19+0500
2021-10-19T20:23+0500
общество
врачи
избиение
хулиганство
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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В Пахтаабадском районе Андижанской области нетрезвый сын пациентки избил в медучреждении врача скорой помощи и нанес ему тяжкие телесные повреждения.По данному факту в Министерстве здравоохранения провели собственное расследование. Согласно информации Минздрава, инцидент произошел 17 октября этого года. Вызов поступил в отделение скорой помощи Пахтаабадского района около 00.30 от жителя махалли "Марифат".Не дождавшись приезда врачей, мужчина отвез свою мать в отделение скорой помощи на своем личном автомобиле, где у пациентки диагностировали повышенное кровяное давление. Своевременную квалифицированную помощь ей оказал дежурный врач Шохрух Зокиров. Однако андижанец начал оскорблять медработников нецензурными словами — ему не понравилось, как оказали медуслугу его матери. Зокиров попытался унять мужчину, но получил удар в лицо и упал. После этого дебошир начал сильно избивать врача руками и ногами. Впоследствии медработник был госпитализирован в клинику Андижанского государственного медицинского института.В ходе проведенной судмедэкспертизы у Зокирова диагностировали сотрясение мозга, перелом носовой кости, кровоизлияние в глаза и в область носа.В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Злоумышленник задержан.
https://uz.sputniknews.ru/20210325/pyanyy-patsient-izbil-vracha-v-bolnitse-za-otkaz-prinyat-ego-bez-ocheredi-17966143.html
https://uz.sputniknews.ru/20210221/V-Tashkente-deti-skonchavshegosya-patsienta-zhestko-izbili-vrachey-reanimatologov-16053730.html
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врачи, избиение, хулиганство

В Андижане врача скорой помощи жестоко избил сын пациентки

20:19 19.10.2021 (обновлено: 20:23 19.10.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Злоумышленник задержан.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В Пахтаабадском районе Андижанской области нетрезвый сын пациентки избил в медучреждении врача скорой помощи и нанес ему тяжкие телесные повреждения.

По данному факту в Министерстве здравоохранения провели собственное расследование.
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Согласно информации Минздрава, инцидент произошел 17 октября этого года. Вызов поступил в отделение скорой помощи Пахтаабадского района около 00.30 от жителя махалли "Марифат".
Не дождавшись приезда врачей, мужчина отвез свою мать в отделение скорой помощи на своем личном автомобиле, где у пациентки диагностировали повышенное кровяное давление. Своевременную квалифицированную помощь ей оказал дежурный врач Шохрух Зокиров. Однако андижанец начал оскорблять медработников нецензурными словами — ему не понравилось, как оказали медуслугу его матери.
Зокиров попытался унять мужчину, но получил удар в лицо и упал. После этого дебошир начал сильно избивать врача руками и ногами. Впоследствии медработник был госпитализирован в клинику Андижанского государственного медицинского института.
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В ходе проведенной судмедэкспертизы у Зокирова диагностировали сотрясение мозга, перелом носовой кости, кровоизлияние в глаза и в область носа.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Злоумышленник задержан.
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