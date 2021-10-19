https://uz.sputniknews.ru/20211019/v-andijane-vracha-skoroy-pomoschi-jestoko-izbil-syn-patsientki-20974337.html

В Андижане врача скорой помощи жестоко избил сын пациентки

В Андижане врача скорой помощи жестоко избил сын пациентки

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Злоумышленник задержан. 19.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-19T20:19+0500

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общество

врачи

избиение

хулиганство

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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В Пахтаабадском районе Андижанской области нетрезвый сын пациентки избил в медучреждении врача скорой помощи и нанес ему тяжкие телесные повреждения.По данному факту в Министерстве здравоохранения провели собственное расследование. Согласно информации Минздрава, инцидент произошел 17 октября этого года. Вызов поступил в отделение скорой помощи Пахтаабадского района около 00.30 от жителя махалли "Марифат".Не дождавшись приезда врачей, мужчина отвез свою мать в отделение скорой помощи на своем личном автомобиле, где у пациентки диагностировали повышенное кровяное давление. Своевременную квалифицированную помощь ей оказал дежурный врач Шохрух Зокиров. Однако андижанец начал оскорблять медработников нецензурными словами — ему не понравилось, как оказали медуслугу его матери. Зокиров попытался унять мужчину, но получил удар в лицо и упал. После этого дебошир начал сильно избивать врача руками и ногами. Впоследствии медработник был госпитализирован в клинику Андижанского государственного медицинского института.В ходе проведенной судмедэкспертизы у Зокирова диагностировали сотрясение мозга, перелом носовой кости, кровоизлияние в глаза и в область носа.В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Злоумышленник задержан.

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https://uz.sputniknews.ru/20210221/V-Tashkente-deti-skonchavshegosya-patsienta-zhestko-izbili-vrachey-reanimatologov-16053730.html

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врачи, избиение, хулиганство