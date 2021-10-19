https://uz.sputniknews.ru/20211019/v-minfine-predupredili-o-moshennikax-na-rynke-tsennyx-bumag-20972636.html

В Минфине предупредили о мошенниках на рынке ценных бумаг

В Минфине предупредили о мошенниках на рынке ценных бумаг

В Минфине опубликовали список организаций, имеющих лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в Узбекистане. 19.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-19T19:05+0500

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экономика

узбекистан

министерство финансов узбекистана

мошенничество

ценные бумаги

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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В Министерстве финансов предупредили граждан об участившихся случаях мошеннических действий на рынке ценных бумаг.Чтобы свести к минимуму нарушения со стороны недобросовествных пользователей, в ведомстве составили список тех организаций, которые имеют лицензию, дающую право осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в Узбекистане.Специалисты призывают граждан к бдительности и просят не доверять неофициальным организациям.Напомним, в апреле этого года президент поручил упразднить агентство по развитию рынка капитала, а его обязанности и функции возложить на Министерство финансов страны.Президент также распорядился до конца 2023 года довести объем ценных бумаг в свободном обращении до 5% ВВП (сейчас менее 0,4%) и объем капитализации до 45 триллионов сумов, а также повысить доступность рынка капитала для всех категорий инвесторов.

https://uz.sputniknews.ru/20191206/V-respublike-ustanovlen-novyy-poryadok-torgov-tsennymi-bumagami--12957154.html

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узбекистан, министерство финансов узбекистана, мошенничество, ценные бумаги