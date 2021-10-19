https://uz.sputniknews.ru/20211019/v-rossii-zapustyat-superservis-dlya-migrantov-20960803.html

В России запустят суперсервис для мигрантов

В России запустят суперсервис для мигрантов

Через портал Госуслуг работники-иностранцы смогут оформить СНИЛС, ИНН и патент, а также заключать трудовой договор. 19.10.2021, Sputnik Узбекистан

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миграция

узбекистан

трудовая миграция

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ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. На российском портале Госуслуг запускается новый суперсервис для работников-иностранцев "Трудовая миграция онлайн", сообщает РИА Новости.За последние два года на портале запущено 13 суперсервисов для абитуриентов, молодых родителей, пенсионеров и других категорий граждан. В ближайшее время к ним добавится еще три раздела, цитирует РИА Новости вице-премьера Дмитрия Чернышенко.Судя по информации, размещенной на портале Госуслуг, уже сейчас трудовые мигранты могут зарегистрироваться на портале и получить СНИЛС и ИНН. Новый сервис позволит им подать онлайн заявление на патент – для этого понадобится только выбрать регион и прикрепить фотографию, остальные будут добавлены автоматически из личного кабинета пользователя.Заявление будет передано в миграционную службу, а работнику будет предложено записаться для прохождения медицинского обследования и сдачи экзамена на знание русского языка.На всех этапах пользователю будут приходить уведомления, а готовый патент в электронном виде поступит ему в личный кабинет. Заключить трудовой договор иностранец сможет также напрямую через портал Госуслуг.Новый сервис будет удобен как работнику, так и работодателю: он упростит оформление необходимых документов и договоров, а также контроль за уплатой всех положенных взносов и НДФЛ.В следующем году в рамках суперсервиса заработает система мониторинга и получения сведений по трудоустройству мигрантов.Напомним, между Узбекистаном и Россией заключено соглашение об организованном наборе и привлечении граждан для временной работы на территории РФ. В рамках оргнабора трудовые мигранты еще на родине могут оформить часть документов, пройти медицинское обследование и вакцинацию от Covid-19. По официальной статистике, в конце минувшего года за пределами Узбекистана работало 1,6 миллиона граждан (около 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 миллиона - в России.

https://uz.sputniknews.ru/20211016/mirziyoev-nazval-ideyu-dopolnitelnogo-naloga-dlya-migrantov-neobosnovannoy-20933953.html

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узбекистан, трудовая миграция