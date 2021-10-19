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Миграция
https://uz.sputniknews.ru/20211019/v-rossii-zapustyat-superservis-dlya-migrantov-20960803.html
В России запустят суперсервис для мигрантов
В России запустят суперсервис для мигрантов
Через портал Госуслуг работники-иностранцы смогут оформить СНИЛС, ИНН и патент, а также заключать трудовой договор. 19.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-19T10:14+0500
2021-10-19T10:14+0500
миграция
узбекистан
трудовая миграция
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ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. На российском портале Госуслуг запускается новый суперсервис для работников-иностранцев "Трудовая миграция онлайн", сообщает РИА Новости.За последние два года на портале запущено 13 суперсервисов для абитуриентов, молодых родителей, пенсионеров и других категорий граждан. В ближайшее время к ним добавится еще три раздела, цитирует РИА Новости вице-премьера Дмитрия Чернышенко.Судя по информации, размещенной на портале Госуслуг, уже сейчас трудовые мигранты могут зарегистрироваться на портале и получить СНИЛС и ИНН. Новый сервис позволит им подать онлайн заявление на патент – для этого понадобится только выбрать регион и прикрепить фотографию, остальные будут добавлены автоматически из личного кабинета пользователя.Заявление будет передано в миграционную службу, а работнику будет предложено записаться для прохождения медицинского обследования и сдачи экзамена на знание русского языка.На всех этапах пользователю будут приходить уведомления, а готовый патент в электронном виде поступит ему в личный кабинет. Заключить трудовой договор иностранец сможет также напрямую через портал Госуслуг.Новый сервис будет удобен как работнику, так и работодателю: он упростит оформление необходимых документов и договоров, а также контроль за уплатой всех положенных взносов и НДФЛ.В следующем году в рамках суперсервиса заработает система мониторинга и получения сведений по трудоустройству мигрантов.Напомним, между Узбекистаном и Россией заключено соглашение об организованном наборе и привлечении граждан для временной работы на территории РФ. В рамках оргнабора трудовые мигранты еще на родине могут оформить часть документов, пройти медицинское обследование и вакцинацию от Covid-19. По официальной статистике, в конце минувшего года за пределами Узбекистана работало 1,6 миллиона граждан (около 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 миллиона - в России.
https://uz.sputniknews.ru/20211016/mirziyoev-nazval-ideyu-dopolnitelnogo-naloga-dlya-migrantov-neobosnovannoy-20933953.html
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узбекистан, трудовая миграция

В России запустят суперсервис для мигрантов

10:14 19.10.2021
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© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабочие на строительной площадке
Рабочие на строительной площадке - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
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Перейти в фотобанк
Через портал Госуслуг работники-иностранцы смогут оформить СНИЛС, ИНН и патент, а также заключать трудовой договор.
ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. На российском портале Госуслуг запускается новый суперсервис для работников-иностранцев "Трудовая миграция онлайн", сообщает РИА Новости.
За последние два года на портале запущено 13 суперсервисов для абитуриентов, молодых родителей, пенсионеров и других категорий граждан. В ближайшее время к ним добавится еще три раздела, цитирует РИА Новости вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
"Из новых...: "Трудовая миграция онлайн" (поиск вакансий, прохождение онлайн-интервью, заключение трудового договора), "Безбумажные перевозки пассажиров и грузов" (оформление электронных транспортных накладных, электронных путевых листов, специальных разрешений на перевозку грузов), "Цифровое строительство" (получение комплекса услуг от подготовки к строительству до ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства)", — рассказал Чернышенко.
Судя по информации, размещенной на портале Госуслуг, уже сейчас трудовые мигранты могут зарегистрироваться на портале и получить СНИЛС и ИНН. Новый сервис позволит им подать онлайн заявление на патент – для этого понадобится только выбрать регион и прикрепить фотографию, остальные будут добавлены автоматически из личного кабинета пользователя.
Заявление будет передано в миграционную службу, а работнику будет предложено записаться для прохождения медицинского обследования и сдачи экзамена на знание русского языка.
На всех этапах пользователю будут приходить уведомления, а готовый патент в электронном виде поступит ему в личный кабинет. Заключить трудовой договор иностранец сможет также напрямую через портал Госуслуг.
Новый сервис будет удобен как работнику, так и работодателю: он упростит оформление необходимых документов и договоров, а также контроль за уплатой всех положенных взносов и НДФЛ.
В следующем году в рамках суперсервиса заработает система мониторинга и получения сведений по трудоустройству мигрантов.
Напомним, между Узбекистаном и Россией заключено соглашение об организованном наборе и привлечении граждан для временной работы на территории РФ. В рамках оргнабора трудовые мигранты еще на родине могут оформить часть документов, пройти медицинское обследование и вакцинацию от Covid-19. По официальной статистике, в конце минувшего года за пределами Узбекистана работало 1,6 миллиона граждан (около 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 миллиона - в России.
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