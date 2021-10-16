https://uz.sputniknews.ru/20211016/mirziyoev-nazval-ideyu-dopolnitelnogo-naloga-dlya-migrantov-neobosnovannoy-20933953.html

Мирзиёев назвал идею дополнительного налога для мигрантов необоснованной

Мирзиёев назвал идею дополнительного налога для мигрантов необоснованной

Президент рассказал о том, какие усилия прилагаются, чтобы улучшить жизнь и условия мигрантов из Узбекистана в РФ, обучить их профессии. 16.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-16T16:21+0500

2021-10-16T16:21+0500

2021-10-16T18:42+0500

общество

президентские выборы в узбекистане

кандидат

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налоги

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев резко отреагировал на предложение другого претендента на президентский пост ввести подоходный налог для граждан страны, временно работающих за рубежом. Действующий руководитель государства назвал это высказывание "необоснованным".Президент отметил, что узбекистанцы, работающие за рубежом, финансово поддерживают свои семьи, а власти республики, в свою очередь, предпринимают все возможные шаги для облегчения их бремени. Действующий глава Узбекистана напомнил, что, выступая накануне на заседании Совета глав государств СНГ, он поднял вопрос о скорейшем внедрении механизмов организованного набора трудовых мигрантов в странах СНГ.В начале октября было подписано постановление о запуске пилотной программы по ввозу 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки РФ. В соответствии с документом ряд процедур оформления разрешительных документов перенесен в Узбекистан. В частности, это медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация, а также проверка на запрет въезда в Россию. Эти процедуры будут проходить с участием российских медиков и правоохранителей. Все затраты лягут на заказчиков.Несколько дней назад кандидат в президенты, председатель Демократической партии "Миллий тикланиш" Алишер Кадыров предложил ввести обязательный НДФЛ для узбекистанцев, работающих за рубежом. По его мнению, мигранты тоже должны платить налоги на развитие Узбекистана.Его заявление прокомментировали в Государственном налоговом комитете, отметив, что в законодательстве такого не прописано и в настоящее время намерений что-то изменить в этом плане нет.Накануне высказался на эту тему и депутат Расул Кушербаев. Сославшись на новость Sputnik Узбекистан, народный избранник подтвердил, что подобных планов действительно нет.

https://uz.sputniknews.ru/20211014/uzbekistanskim-migrantam-povysyat-vyplaty-na-kompensatsiyu-rasxodov-pri-trudoustroystve-20904468.html

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президентские выборы в узбекистане, кандидат, президент узбекистана, налоги, трудовые мигранты