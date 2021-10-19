https://uz.sputniknews.ru/20211019/v-uzbekistane-izbran-verxovnyy-muftiy-20972320.html

В Узбекистане избран верховный муфтий

В Узбекистане избран верховный муфтий

На ответственную должность назначен главный имам-хатиб Ташкента Нуриддин Холикназаров. Его кандидатура была одобрена в рамках расширенного заседания Совета... 19.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-19T18:38+0500

2021-10-19T18:38+0500

2021-10-19T19:14+0500

общество

управление мусульман узбекистана

назначение

муфтий

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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik.В Узбекистане председателем Управления мусульман, верховным муфтием страны избран Нуриддин Холикназаров, он также является главным имам-хатибом Ташкента.Кандидатура Холикназарова была одобрена в рамках состоявшегося расширенного заседания Совета улемов Управления мусульман республики.Нуриддин Холикназаров родился в 1968 году в городе Асаке Андижанской области.В 1992 году он окончил медресе Мир Араб в Бухарской области, в 1998 году - Ташкентский исламский институт имени Имама Бухари, в 2007 году - Ферганский государственный университет. Ранее муфтий был имам-хатибом мечети Ахмадали Махдум в Асаке, имам-хатибом мечети Ок-Тепа ​​в Ташкенте, наставником медресе Кукельдаш в столице, учителем в медресе Сайида Мухиддина Махдума в Андижанской области, главным имам-хатибом Андижанской области.С 2019 года он являлся главным имам-хатибом Ташкента. В то же время на должность главного имам-хатиба Ташкента назначен главный имам-хатиб Юнусабадского района столицы Рахматуллох Сайфуддинов. Прежде он работал в Мавзолей Ходжа Аламбардора, в мечете Минор в Ташкенте, а также имам-хатибом мечети Мирза-Юсуфа. В августе этого года после тяжелой болезни скончался главный муфтий Узбекистана Усмонхон Темирхан угли Алимов. Он ушел из жизни в возрасте 71 года.

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управление мусульман узбекистана, назначение, муфтий