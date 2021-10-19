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В Узбекистане подорожал проезд на междугородних автобусах
В Узбекистане подорожал проезд на междугородних автобусах
Согласно информации Госкомстата, по сравнению с августом цены на проезд в сентябре выросли в стране в среднем на 1,5%. 19.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-19T11:55+0500
2021-10-19T11:57+0500
общество
узбекистан
повышение цен
общественный транспорт
плата за проезд
автобусы
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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В Узбекистане стоимость проезда на междугородних автобусах выросла на 8,5% с начала года, сообщает Государственный комитет по статистике.В соответствии с информацией Госкомстата, по сравнению с августом цены на проезд в сентябре поднялись в стране в среднем на 1,5%.Ранее Кабинет министров принял постановление, согласно которому в республике до конца следующего года планируется открыть 310 новых автобусных маршрутов (из них городских – 60, пригородных – 193, междугородных (внутриобластных) – 57).
https://uz.sputniknews.ru/20200212/Uzbekistan-i-Rossiyu-svyazhet-esche-odin-avtobusnyy-marshrut-13457100.html
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узбекистан, повышение цен, общественный транспорт, плата за проезд, автобусы

В Узбекистане подорожал проезд на междугородних автобусах

11:55 19.10.2021 (обновлено: 11:57 19.10.2021)
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© Министерство транспорта УзбекистанаАвтовокзал
Автовокзал - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2021
© Министерство транспорта Узбекистана
Согласно информации Госкомстата, по сравнению с августом цены на проезд в сентябре выросли в стране в среднем на 1,5%.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В Узбекистане стоимость проезда на междугородних автобусах выросла на 8,5% с начала года, сообщает Государственный комитет по статистике.
В соответствии с информацией Госкомстата, по сравнению с августом цены на проезд в сентябре поднялись в стране в среднем на 1,5%.
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Ранее Кабинет министров принял постановление, согласно которому в республике до конца следующего года планируется открыть 310 новых автобусных маршрутов (из них городских – 60, пригородных – 193, междугородных (внутриобластных) – 57).
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