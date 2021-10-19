https://uz.sputniknews.ru/20211019/v-uzbekistane-podorojal-proezd-na-mejdugorodnix-avtobusax-20963022.html
В Узбекистане подорожал проезд на междугородних автобусах
В Узбекистане подорожал проезд на междугородних автобусах
Согласно информации Госкомстата, по сравнению с августом цены на проезд в сентябре выросли в стране в среднем на 1,5%. 19.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-19T11:55+0500
2021-10-19T11:55+0500
2021-10-19T11:57+0500
общество
узбекистан
повышение цен
общественный транспорт
плата за проезд
автобусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1434/49/14344943_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_88b9b7c10d3685650b5387bc781cff96.jpg
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В Узбекистане стоимость проезда на междугородних автобусах выросла на 8,5% с начала года, сообщает Государственный комитет по статистике.В соответствии с информацией Госкомстата, по сравнению с августом цены на проезд в сентябре поднялись в стране в среднем на 1,5%.Ранее Кабинет министров принял постановление, согласно которому в республике до конца следующего года планируется открыть 310 новых автобусных маршрутов (из них городских – 60, пригородных – 193, междугородных (внутриобластных) – 57).
https://uz.sputniknews.ru/20200212/Uzbekistan-i-Rossiyu-svyazhet-esche-odin-avtobusnyy-marshrut-13457100.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1434/49/14344943_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fc04e6ee0b4fefc42b1c004a87b7db2c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, повышение цен, общественный транспорт, плата за проезд, автобусы
В Узбекистане подорожал проезд на междугородних автобусах
11:55 19.10.2021 (обновлено: 11:57 19.10.2021)
Согласно информации Госкомстата, по сравнению с августом цены на проезд в сентябре выросли в стране в среднем на 1,5%.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik.
В Узбекистане стоимость проезда на междугородних автобусах выросла на 8,5% с начала года, сообщает
Государственный комитет по статистике.
В соответствии с информацией Госкомстата, по сравнению с августом цены на проезд в сентябре поднялись в стране в среднем на 1,5%.
Ранее Кабинет министров принял постановление
, согласно которому в республике до конца следующего года планируется открыть 310 новых автобусных маршрутов (из них городских – 60, пригородных – 193, междугородных (внутриобластных) – 57).