https://uz.sputniknews.ru/20211019/v-uzbekistane-podorojal-proezd-na-mejdugorodnix-avtobusax-20963022.html

В Узбекистане подорожал проезд на междугородних автобусах

В Узбекистане подорожал проезд на междугородних автобусах

Согласно информации Госкомстата, по сравнению с августом цены на проезд в сентябре выросли в стране в среднем на 1,5%. 19.10.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

узбекистан

повышение цен

общественный транспорт

плата за проезд

автобусы

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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В Узбекистане стоимость проезда на междугородних автобусах выросла на 8,5% с начала года, сообщает Государственный комитет по статистике.В соответствии с информацией Госкомстата, по сравнению с августом цены на проезд в сентябре поднялись в стране в среднем на 1,5%.Ранее Кабинет министров принял постановление, согласно которому в республике до конца следующего года планируется открыть 310 новых автобусных маршрутов (из них городских – 60, пригородных – 193, междугородных (внутриобластных) – 57).

https://uz.sputniknews.ru/20200212/Uzbekistan-i-Rossiyu-svyazhet-esche-odin-avtobusnyy-marshrut-13457100.html

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узбекистан, повышение цен, общественный транспорт, плата за проезд, автобусы