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https://uz.sputniknews.ru/20211011/vlasti-uzbekistana-subsidiruyut-rabotu-obschestvennogo-transporta-v-regionax-20851463.html
Власти Узбекистана субсидируют работу общественного транспорта в регионах
Власти Узбекистана субсидируют работу общественного транспорта в регионах
Устанавливается порядок, согласно которому размер убытка перевозчиков, оказывающими услуги пассажирских перевозок на коммерческой основе в регионах и имеющих... 11.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-11T09:52+0500
2021-10-11T11:13+0500
общество
кабинет министров узбекистана
постановление
общественный транспорт
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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Работу общественного транспорта в регионах субсидирует государство. Об этом стало известно из постановления Кабинета министров "О мерах по дальнейшему улучшению деятельности общественного транспорта в регионах".В соответствии с документом, устанавливается порядок, согласно которому размер убытка перевозчиков, оказывающих услуги пассажирских перевозок на коммерческой основе и имеющих лицензию, покрывается из средств местных бюджетов.Решение о выделение субсидий перевозчикам на убыточных маршрутах будут принимать специальные комиссии при хокимиятах областей.Кроме того, коммерческим банкам рекомендовано предоставлять кредиты перевозчикам в регионах на выгодных условиях для финансирования покупки автобусов и микроавтобусов по ставке, не превышающей 1,5-кратную ставку рефинансирования Центрального банка.Согласно постановлению, в период с 2017 по 2021 год было закуплено 2095 новых автобусов, а также открыто 430 автобусных маршрутов. Наряду с этим, Минтранс совместно с Минстроем разработали типовые проекты автобусных остановок в областных, городских и районных центрах.Также были утверждены целевые параметры организации новых автобусных маршрутов, соединяющих сельские населенные пункты с райцентрами и областными центрами на 2021-2022 годы. В частности, до конца следующего года будут открыты 310 новых автобусных маршрутов (из них городских – 60, пригородных – 193, междугородных (внутриобластных) – 57).По оценкам, общественным транспортом в Узбекистане пользуются только 22% пассажиров. Наиболее низкие показатели в Андижанской, Кашкадарьинской, Наманганской, Хорезмской, Самаркандской, Ферганской, Бухарской и Ташкентской областях. Не связаны общественным транспортом с районными центрами 1,2 тысячи сел.Ранее президент Узбекистана в своих выступлениях не раз указывал на необходимость расширения масштабов и повышения качества транспортных услуг между селами, районными и областными центрами.
https://uz.sputniknews.ru/20210218/Spetsialist-rasskazal-o-novom-vide-obschestvennogo-transporta-v-Tashkente-16033914.html
https://uz.sputniknews.ru/20210730/mejdu-ferganoy-i-kokandom-zapuscheno-avtobusnoe-soobschenie-19892509.html
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кабинет министров узбекистана, постановление, общественный транспорт

Власти Узбекистана субсидируют работу общественного транспорта в регионах

09:52 11.10.2021 (обновлено: 11:13 11.10.2021)
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CC0 / Pixabay / В салоне автобуса, архивное фото
В салоне автобуса, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2021
CC0 / Pixabay /
Устанавливается порядок, согласно которому размер убытка перевозчиков, оказывающими услуги пассажирских перевозок на коммерческой основе в регионах и имеющих лицензию, покрывается из средств местных бюджетов.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Работу общественного транспорта в регионах субсидирует государство. Об этом стало известно из постановления Кабинета министров "О мерах по дальнейшему улучшению деятельности общественного транспорта в регионах".
В соответствии с документом, устанавливается порядок, согласно которому размер убытка перевозчиков, оказывающих услуги пассажирских перевозок на коммерческой основе и имеющих лицензию, покрывается из средств местных бюджетов.
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Решение о выделение субсидий перевозчикам на убыточных маршрутах будут принимать специальные комиссии при хокимиятах областей.
Кроме того, коммерческим банкам рекомендовано предоставлять кредиты перевозчикам в регионах на выгодных условиях для финансирования покупки автобусов и микроавтобусов по ставке, не превышающей 1,5-кратную ставку рефинансирования Центрального банка.
Согласно постановлению, в период с 2017 по 2021 год было закуплено 2095 новых автобусов, а также открыто 430 автобусных маршрутов. Наряду с этим, Минтранс совместно с Минстроем разработали типовые проекты автобусных остановок в областных, городских и районных центрах.
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Также были утверждены целевые параметры организации новых автобусных маршрутов, соединяющих сельские населенные пункты с райцентрами и областными центрами на 2021-2022 годы. В частности, до конца следующего года будут открыты 310 новых автобусных маршрутов (из них городских – 60, пригородных – 193, междугородных (внутриобластных) – 57).
По оценкам, общественным транспортом в Узбекистане пользуются только 22% пассажиров. Наиболее низкие показатели в Андижанской, Кашкадарьинской, Наманганской, Хорезмской, Самаркандской, Ферганской, Бухарской и Ташкентской областях. Не связаны общественным транспортом с районными центрами 1,2 тысячи сел.
Ранее президент Узбекистана в своих выступлениях не раз указывал на необходимость расширения масштабов и повышения качества транспортных услуг между селами, районными и областными центрами.
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