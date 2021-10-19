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В Узбекистане запущен пилотный набор 10 тысяч рабочих на российские стройки
В Узбекистане запущен пилотный набор 10 тысяч рабочих на российские стройки
Узбекская сторона начала передачу специалистам МВД РФ паспортных данных первой группы кандидатов для проверки на запрет въезда в Россию. 19.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-19T13:41+0500
2021-10-19T13:50+0500
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стройка
мвд россии
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В Узбекистане запущена пилотная программа по привлечению 10 тысяч соотечественников для работы на стройках в России.Об этом РИА Новости сообщили в Агентстве по внешней миграции РУз.Он уточнил, что узбекская сторона начала передачу специалистам МВД РФ паспортных данных первой группы кандидатов для проверки на запрет въезда в Россию.В ведомстве добавили, что в Ташкент также прибыли представители 10 российских компаний, которые будут проводить собеседование и профессиональный отбор в рамках пилота. В конце сентября в Узбекистане объявили о 10 тысячах вакансий для сограждан, желающий отправиться работать на российские стройки. Кандидаты должны зарегистрироваться для собеседования в региональных отделениях агентства. В начале октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по въезду 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки в РФ по оргнабору.В Ташкент уже прибыли 39 специалистов Федерального медико-биологического агентства России для обследования претендентов на работу. По расчетам узбекской стороны, пилотный проект планируется реализовать до середины января 2022 года.
https://uz.sputniknews.ru/20211019/v-rossii-zapustyat-superservis-dlya-migrantov-20960803.html
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стройка, мвд россии, трудовые мигранты

В Узбекистане запущен пилотный набор 10 тысяч рабочих на российские стройки

13:41 19.10.2021 (обновлено: 13:50 19.10.2021)
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© Unsplash / Ivan HenaoРабочий на стройке
Рабочий на стройке - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2021
© Unsplash / Ivan Henao
Узбекская сторона начала передачу специалистам МВД РФ паспортных данных первой группы кандидатов для проверки на запрет въезда в Россию.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В Узбекистане запущена пилотная программа по привлечению 10 тысяч соотечественников для работы на стройках в России.
Об этом РИА Новости сообщили в Агентстве по внешней миграции РУз.
"Сегодня пройдет медосмотр первых 35 человек, завершается последняя отработка механизмов в рамках программы", — сказал представитель агентства.
Он уточнил, что узбекская сторона начала передачу специалистам МВД РФ паспортных данных первой группы кандидатов для проверки на запрет въезда в Россию.
В ведомстве добавили, что в Ташкент также прибыли представители 10 российских компаний, которые будут проводить собеседование и профессиональный отбор в рамках пилота.
"В ближайшие дни мы ждем остальных из списка Минстроя России", — добавил источник.
В конце сентября в Узбекистане объявили о 10 тысячах вакансий для сограждан, желающий отправиться работать на российские стройки.
Кандидаты должны зарегистрироваться для собеседования в региональных отделениях агентства.
В начале октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по въезду 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки в РФ по оргнабору.
О чем говорится в постановлении?

В соответствии с документом, ряд процедур оформления разрешительных документов перенесен в Узбекистан.

В частности, это медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию.

Эти процедуры будут проходить с участием российских медиков и правоохранителей. Все затраты лягут на заказчиков.

В Ташкент уже прибыли 39 специалистов Федерального медико-биологического агентства России для обследования претендентов на работу.
По расчетам узбекской стороны, пилотный проект планируется реализовать до середины января 2022 года.
Рабочие на строительной площадке - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2021
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