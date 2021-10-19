В Узбекистане запущен пилотный набор 10 тысяч рабочих на российские стройки

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В Узбекистане запущена пилотная программа по привлечению 10 тысяч соотечественников для работы на стройках в России.Об этом РИА Новости сообщили в Агентстве по внешней миграции РУз.Он уточнил, что узбекская сторона начала передачу специалистам МВД РФ паспортных данных первой группы кандидатов для проверки на запрет въезда в Россию.В ведомстве добавили, что в Ташкент также прибыли представители 10 российских компаний, которые будут проводить собеседование и профессиональный отбор в рамках пилота. В конце сентября в Узбекистане объявили о 10 тысячах вакансий для сограждан, желающий отправиться работать на российские стройки. Кандидаты должны зарегистрироваться для собеседования в региональных отделениях агентства. В начале октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по въезду 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки в РФ по оргнабору.В Ташкент уже прибыли 39 специалистов Федерального медико-биологического агентства России для обследования претендентов на работу. По расчетам узбекской стороны, пилотный проект планируется реализовать до середины января 2022 года.