В Узбекистане запущен пилотный набор 10 тысяч рабочих на российские стройки

В соответствии с документом, ряд процедур оформления разрешительных документов перенесен в Узбекистан.

В частности, это медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию.

Эти процедуры будут проходить с участием российских медиков и правоохранителей. Все затраты лягут на заказчиков.