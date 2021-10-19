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Вице-премьер РФ предложила ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
Вице-премьер РФ предложила ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
Также Татьяна Голикова добавила, что в регионах со сложной эпидситуацией необходимо предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с 23 октября этого... 19.10.2021, Sputnik Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила ввести в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с распространением коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.Также вице-премьер добавила, что в регионах со сложной эпидситуацией необходимо предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с 23 октября этого года. К тому же Голикова предложила работодателям на месяц перевести невакцинированных сотрудников старше 60 лет на удаленную работу, а также отправить на самоизоляцию неработающих и непривитых пенсионеров.Все предложения по нерабочим дням и другим мерам будут обобщены и представлены президенту в течение суток, заявила политик.Согласно данным Министерства здравоохранения Узбекистана, в стране по состоянию на 18 октября зарегистрировано 181654 случая заболевания коронавирусом, число умерших от COVID достигло 1 292.
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москва, правительство рф, коронавирус covid-19

Вице-премьер РФ предложила ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

18:20 19.10.2021 (обновлено: 18:50 19.10.2021)
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© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
/
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Также Татьяна Голикова добавила, что в регионах со сложной эпидситуацией необходимо предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с 23 октября этого года.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила ввести в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с распространением коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.

Предлагается первое - обратиться к президенту РФ и ввести на всей территории РФ с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - Sputnik Узбекистан
Татьяна Голикова
Вице-премьер России
Также вице-премьер добавила, что в регионах со сложной эпидситуацией необходимо предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с 23 октября этого года.
К тому же Голикова предложила работодателям на месяц перевести невакцинированных сотрудников старше 60 лет на удаленную работу, а также отправить на самоизоляцию неработающих и непривитых пенсионеров.
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Все предложения по нерабочим дням и другим мерам будут обобщены и представлены президенту в течение суток, заявила политик.
Согласно данным Министерства здравоохранения Узбекистана, в стране по состоянию на 18 октября зарегистрировано 181654 случая заболевания коронавирусом, число умерших от COVID достигло 1 292.
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