https://uz.sputniknews.ru/20211019/vitse-premer-rf-predlojila-vvesti-v-strane-nerabochie-dni-s-30-oktyabrya-po-7-noyabrya--20971688.html

Вице-премьер РФ предложила ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Вице-премьер РФ предложила ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Также Татьяна Голикова добавила, что в регионах со сложной эпидситуацией необходимо предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с 23 октября этого... 19.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-19T18:20+0500

2021-10-19T18:20+0500

2021-10-19T18:50+0500

россия

москва

правительство рф

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/0b/15382789_0:115:3073:1843_1920x0_80_0_0_6649b64762e30cdc0309e9ea3a3e83d6.jpg

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила ввести в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с распространением коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.Также вице-премьер добавила, что в регионах со сложной эпидситуацией необходимо предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с 23 октября этого года. К тому же Голикова предложила работодателям на месяц перевести невакцинированных сотрудников старше 60 лет на удаленную работу, а также отправить на самоизоляцию неработающих и непривитых пенсионеров.Все предложения по нерабочим дням и другим мерам будут обобщены и представлены президенту в течение суток, заявила политик.Согласно данным Министерства здравоохранения Узбекистана, в стране по состоянию на 18 октября зарегистрировано 181654 случая заболевания коронавирусом, число умерших от COVID достигло 1 292.

https://uz.sputniknews.ru/20210612/19221660.html

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

москва, правительство рф, коронавирус covid-19