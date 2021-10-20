Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20211020/agroprom-rossii-iz-za-defitsita-personala-gotov-privlech-uzbekskix-rabochix-20981539.html
Агропром России из-за дефицита персонала готов привлечь узбекских рабочих
Агропром России из-за дефицита персонала готов привлечь узбекских рабочих
Рабочие прибудут в рамках пилотного проекта, разработанного для строительной отрасли. 20.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-20T12:07+0500
2021-10-20T12:07+0500
россия
работа
рабочий
агропромышленность
трудовые мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/14/20982268_0:33:3077:1763_1920x0_80_0_0_a8fa2a58f60b82121e08a329eb6f8766.jpg
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Предприятия АПК в России смогут привлечь рабочих из Узбекистана для решения проблемы с дефицитом персонала, сообщает газета "Коммерсантъ".О возможности участия предприятий агропрома в таком эксперименте газете сообщили участники совещания, прошедшего в Минсельхозе 19 октября.Больше всего в привлечении рабочих заинтересованы птицеводческие компании, однако такая мера вряд ли позволит увеличить производство мяса птицы, которое сократилось из-за увеличения себестоимости и вспышек птичьего гриппа, уточняет издание со ссылкой на мнение некоторых участников рынка.Отмечается, что компании, желающие привлечь мигрантов, должны заключить соглашение с агентством внешней трудовой миграции Узбекистана, после чего потенциальным работникам там сделают анализы на наличие ВИЧ, туберкулеза, вакцинируют от коронавируса COVID-19 "Спутником Лайт", а также обеспечат сдачу экзамена по русскому языку.Уточняется, что все это профинансирует наниматель, а также компании должны оплатить перелет и расходы на патент. В итоге, общие затраты на привлечение одного работника оцениваются в 45-50 тысяч рублей.Добавляется, что Минсельхоз РФ отслеживает кадровое обеспечение АПК и при необходимости готовит и направляет в Минтруд соответствующие предложения. На данный момент, ситуация оценивается как стабильная, отрасль обеспечена трудовыми ресурсами за счет внутреннего рынка, при всём при том считают в Минсельхозе.
https://uz.sputniknews.ru/20211002/uzbekistan-nameren-vyraschivat-v-rossii-agrokultury-na-zemlyax-do-1-mln-ga-20738516.html
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/14/20982268_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_72063f85da8287febe99c723d6fc63e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
работа, рабочий, агропромышленность, трудовые мигранты

Агропром России из-за дефицита персонала готов привлечь узбекских рабочих

12:07 20.10.2021
362
© Sputnik / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУборка пшеницы на полях, архивное фото
Уборка пшеницы на полях, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2021
© Sputnik / Алексей Мальгавко
/
Перейти в фотобанк
Рабочие прибудут в рамках пилотного проекта, разработанного для строительной отрасли.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Предприятия АПК в России смогут привлечь рабочих из Узбекистана для решения проблемы с дефицитом персонала, сообщает газета "Коммерсантъ".
"Минсельхоз нашел решение проблемы с дефицитом персонала в сельском хозяйстве. Рабочих планируется завезти из Узбекистана в рамках пилотного проекта, разработанного для строительной отрасли", — говорится в заявлении.
О возможности участия предприятий агропрома в таком эксперименте газете сообщили участники совещания, прошедшего в Минсельхозе 19 октября.
Больше всего в привлечении рабочих заинтересованы птицеводческие компании, однако такая мера вряд ли позволит увеличить производство мяса птицы, которое сократилось из-за увеличения себестоимости и вспышек птичьего гриппа, уточняет издание со ссылкой на мнение некоторых участников рынка.
Отмечается, что компании, желающие привлечь мигрантов, должны заключить соглашение с агентством внешней трудовой миграции Узбекистана, после чего потенциальным работникам там сделают анализы на наличие ВИЧ, туберкулеза, вакцинируют от коронавируса COVID-19 "Спутником Лайт", а также обеспечат сдачу экзамена по русскому языку.
Уточняется, что все это профинансирует наниматель, а также компании должны оплатить перелет и расходы на патент. В итоге, общие затраты на привлечение одного работника оцениваются в 45-50 тысяч рублей.
Добавляется, что Минсельхоз РФ отслеживает кадровое обеспечение АПК и при необходимости готовит и направляет в Минтруд соответствующие предложения.
На данный момент, ситуация оценивается как стабильная, отрасль обеспечена трудовыми ресурсами за счет внутреннего рынка, при всём при том считают в Минсельхозе.
Уборка урожая зерновых в Новосибирской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2021
Экономика
Узбекистан намерен выращивать в России агрокультуры на землях до 1 млн га
2 октября, 14:00
3094
101001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:51Узбекистан досрочно голосует: свой выбор сделали уже более 200 тысяч граждан
13:03Интерпол задержал двух узбекистанцев, которые были в международном розыске
12:58У приложения "Путешествую без COVID-19" новые возможности
12:28В ЦИК рассказали об организации предстоящих выборов президента Узбекистана
12:07Агропром России из-за дефицита персонала готов привлечь узбекских рабочих
11:59В Узбекистане некоторые студенты смогут преподавать в школах
11:50"Противостоять России": НАТО поможет Украине убить больше людей
11:37Что будет содержать ID-карта для мигрантов — объяснили в МВД РФ
10:54Ради прогресса Америка избавляется от среднего класса
10:37Что случилось между Китаем и Японией и почему обе страны вооружаются
10:30Снег, туман и заморозки до −5: на Узбекистан надвигается зима
10:27В Узбекистане презентован новый телеканал Renessans TV
09:49В Ташкенте открылась новая автотрасса с путепроводом — фото
09:33"Игра в кальмара" и вакцина: выпущена свеча с запахами 2021 года
08:55Россия прогнала НАТО: эксперт предсказал, что будет дальше — видео
08:27Европа признала авторитет Узбекистана в афганском вопросе
ВчераКамилов примет участие во встрече стран-соседей Афганистана
ВчераНАТО готовится "отхерасимить" Европу
ВчераПредставитель Узбекистана примет участие в московских переговорах по Афганистану
ВчераВ Андижане врача скорой помощи жестоко избил сын пациентки