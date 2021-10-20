https://uz.sputniknews.ru/20211020/agroprom-rossii-iz-za-defitsita-personala-gotov-privlech-uzbekskix-rabochix-20981539.html

Агропром России из-за дефицита персонала готов привлечь узбекских рабочих

Агропром России из-за дефицита персонала готов привлечь узбекских рабочих

Рабочие прибудут в рамках пилотного проекта, разработанного для строительной отрасли. 20.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-20T12:07+0500

2021-10-20T12:07+0500

2021-10-20T12:07+0500

россия

работа

рабочий

агропромышленность

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Предприятия АПК в России смогут привлечь рабочих из Узбекистана для решения проблемы с дефицитом персонала, сообщает газета "Коммерсантъ".О возможности участия предприятий агропрома в таком эксперименте газете сообщили участники совещания, прошедшего в Минсельхозе 19 октября.Больше всего в привлечении рабочих заинтересованы птицеводческие компании, однако такая мера вряд ли позволит увеличить производство мяса птицы, которое сократилось из-за увеличения себестоимости и вспышек птичьего гриппа, уточняет издание со ссылкой на мнение некоторых участников рынка.Отмечается, что компании, желающие привлечь мигрантов, должны заключить соглашение с агентством внешней трудовой миграции Узбекистана, после чего потенциальным работникам там сделают анализы на наличие ВИЧ, туберкулеза, вакцинируют от коронавируса COVID-19 "Спутником Лайт", а также обеспечат сдачу экзамена по русскому языку.Уточняется, что все это профинансирует наниматель, а также компании должны оплатить перелет и расходы на патент. В итоге, общие затраты на привлечение одного работника оцениваются в 45-50 тысяч рублей.Добавляется, что Минсельхоз РФ отслеживает кадровое обеспечение АПК и при необходимости готовит и направляет в Минтруд соответствующие предложения. На данный момент, ситуация оценивается как стабильная, отрасль обеспечена трудовыми ресурсами за счет внутреннего рынка, при всём при том считают в Минсельхозе.

https://uz.sputniknews.ru/20211002/uzbekistan-nameren-vyraschivat-v-rossii-agrokultury-na-zemlyax-do-1-mln-ga-20738516.html

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работа, рабочий, агропромышленность, трудовые мигранты