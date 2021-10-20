https://uz.sputniknews.ru/20211020/alisher-usmanov-vnov-vydvinut-na-post-glavy-mejdunarodnoy-federatsii-fextovaniya-20985258.html

Алишер Усманов вновь выдвинут на пост главы Международной федерации фехтования

Алишер Усманов вновь выдвинут на пост главы Международной федерации фехтования

Бизнесмен возглавляет Международную федерацию фехтования с 2008 года. Он был дважды переизбран в 2012 и 2016 годах. 20.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-20T14:27+0500

2021-10-20T14:27+0500

2021-10-20T14:27+0500

общество

алишер усманов

назначение

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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Кандидатура бизнесмена Алишера Усманова выдвинута на пост президента Международной федерации фехтования (FIE) на очередной срок, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета.Известно, что выборный конгресс Международной федерации фехтования пройдет 27 ноября в Лозанне. Срок выдвижения национальными федерациями кандидатов на руководящие посты в FIE завершился 18 октября.Усманов возглавляет Международную федерацию фехтования с 2008 года. Он был дважды переизбран в 2012 и 2016 годах.В настоящее время Алишер Усманов является крупнейшим акционером холдинга USM. Организация контролирует производителя железорудной продукции "Металлоинвест" и сотового оператора "Мегафон". Компания Усманова также является совладельцем Mail.ru Group через совместное предприятие с Газпромбанком и "Мегафоном".

https://uz.sputniknews.ru/20210924/alisher-usmanov-voshel-v-top-3-rossiyskogo-reytinga-forbes-20634208.html

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алишер усманов, назначение