https://uz.sputniknews.ru/20211020/chto-budet-soderjat-id-karta-dlya-migrantov--obyasnili-v-mvd-rf-20979944.html

Что будет содержать ID-карта для мигрантов — объяснили в МВД РФ

Что будет содержать ID-карта для мигрантов — объяснили в МВД РФ

В ведомстве считают, что наличие такой ID-карты упростит получение госуслуг и иных сервисов в РФ, а также процедуру подтверждения законности нахождения... 20.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-20T11:37+0500

2021-10-20T11:37+0500

2021-10-20T11:37+0500

общество

мигранты

мвд россии

трудовые мигранты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/14/20980564_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d80d4b21d000200165bf4024855afcbb.jpg

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Единый документ для иностранцев будет содержать чип с персональными данными (в том числе биометрическими), а также информацию о статусе мигранта, выданной визе и сроке ее действия.Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Кирилл Адзинов.По его словам, сопровождаемый ведомством законопроект в сфере миграции подразумевает введение единого документа, удостоверяющего личность иностранца в России.По мнению представителя ГУМВ МВД, наличие такой ID-карты упростит получение государственных услуг и иных сервисов в России и процедуру подтверждения законности нахождения иностранца в России.Напомним, что единый документ с электронным носителем будут оформлять сроком на десять лет с последующей заменой.Ранее председатель Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов заявил, что введение ID-карты и возможность пользования "Личным кабинетом" на Едином портале государственных и муниципальных услуг, мобильного приложения, намного облегчит жизнь мигрантам.

https://uz.sputniknews.ru/20210904/migrantov-v-rossii-obyajut-poluchat-id-kartu-s-chipom-o-daktiloskopii-20364889.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мигранты, мвд россии, трудовые мигранты