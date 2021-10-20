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Что будет содержать ID-карта для мигрантов — объяснили в МВД РФ
Что будет содержать ID-карта для мигрантов — объяснили в МВД РФ
В ведомстве считают, что наличие такой ID-карты упростит получение госуслуг и иных сервисов в РФ, а также процедуру подтверждения законности нахождения... 20.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-20T11:37+0500
2021-10-20T11:37+0500
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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Единый документ для иностранцев будет содержать чип с персональными данными (в том числе биометрическими), а также информацию о статусе мигранта, выданной визе и сроке ее действия.Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Кирилл Адзинов.По его словам, сопровождаемый ведомством законопроект в сфере миграции подразумевает введение единого документа, удостоверяющего личность иностранца в России.По мнению представителя ГУМВ МВД, наличие такой ID-карты упростит получение государственных услуг и иных сервисов в России и процедуру подтверждения законности нахождения иностранца в России.Напомним, что единый документ с электронным носителем будут оформлять сроком на десять лет с последующей заменой.Ранее председатель Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов заявил, что введение ID-карты и возможность пользования "Личным кабинетом" на Едином портале государственных и муниципальных услуг, мобильного приложения, намного облегчит жизнь мигрантам.
https://uz.sputniknews.ru/20210904/migrantov-v-rossii-obyajut-poluchat-id-kartu-s-chipom-o-daktiloskopii-20364889.html
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мигранты, мвд россии, трудовые мигранты

Что будет содержать ID-карта для мигрантов — объяснили в МВД РФ

11:37 20.10.2021
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© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабочие на строительной площадке на Большом Каменном мосту
Рабочие на строительной площадке на Большом Каменном мосту - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2021
© Sputnik / Алексей Майшев
/
Перейти в фотобанк
В ведомстве считают, что наличие такой ID-карты упростит получение госуслуг и иных сервисов в РФ, а также процедуру подтверждения законности нахождения иностранца в стране.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Единый документ для иностранцев будет содержать чип с персональными данными (в том числе биометрическими), а также информацию о статусе мигранта, выданной визе и сроке ее действия.
Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Кирилл Адзинов.
По его словам, сопровождаемый ведомством законопроект в сфере миграции подразумевает введение единого документа, удостоверяющего личность иностранца в России.
"Он будет содержать электронный носитель (чип) с персональными, в том числе биометрическими данными, информацию о действующем статусе, выданной визе и сроке ее действия и так далее", — сказал Адзинов в ходе выступления на международном конгрессе по медицинскому и оздоровительному туризму.
По мнению представителя ГУМВ МВД, наличие такой ID-карты упростит получение государственных услуг и иных сервисов в России и процедуру подтверждения законности нахождения иностранца в России.
Напомним, что единый документ с электронным носителем будут оформлять сроком на десять лет с последующей заменой.
Ранее председатель Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов заявил, что введение ID-карты и возможность пользования "Личным кабинетом" на Едином портале государственных и муниципальных услуг, мобильного приложения, намного облегчит жизнь мигрантам.
Мигранты у здания Управления Федеральной миграционной службы России (УФМС) на улице Красного Текстильщика в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.09.2021
Россия
Мигрантов в России обяжут получать ID-карту с чипом о дактилоскопии
4 сентября, 17:05
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