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Интерпол задержал двух узбекистанцев, которые были в международном розыске
Интерпол задержал двух узбекистанцев, которые были в международном розыске
Оба обвиняются в совершении мошеннических действий. Мужчин уже экстрадировали на родину. 20.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-20T13:03+0500
2021-10-20T13:03+0500
общество
розыск
мошенничество
мвд узбекистана
интерпол
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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана при участии Интерпола задержали в Южной Корее двух соотечественников, находящихся в международном розыске.Узбекистанцев схватили в Сеуле. По данным МВД РУз, одного из них, 1991 года рождения, разыскивали за совершение кражи и мошеннических действий. Второму подозреваемому — 64 года. Он также обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. В 2016-м мужчина обманул своих соотечественников, обещав помочь с покупкой недвижимости в Ташкенте. Злоумышленник получил деньги и скрылся.Обоих задержанных экстрадировали в Узбекистан, где они предстанут перед судом.
https://uz.sputniknews.ru/20210903/v-aeroportu-tashkenta-zaderjali-jenschinu--ona-15-let-naxodilas-v-rozyske-20349641.html
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розыск, мошенничество, мвд узбекистана, интерпол

Интерпол задержал двух узбекистанцев, которые были в международном розыске

13:03 20.10.2021
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© Pexels / KindelНаручники, иллюстративное фото
Наручники, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2021
© Pexels / Kindel
Оба обвиняются в совершении мошеннических действий. Мужчин уже экстрадировали на родину.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана при участии Интерпола задержали в Южной Корее двух соотечественников, находящихся в международном розыске.
Узбекистанцев схватили в Сеуле.
По данным МВД РУз, одного из них, 1991 года рождения, разыскивали за совершение кражи и мошеннических действий.
Второму подозреваемому — 64 года. Он также обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. В 2016-м мужчина обманул своих соотечественников, обещав помочь с покупкой недвижимости в Ташкенте. Злоумышленник получил деньги и скрылся.
Обоих задержанных экстрадировали в Узбекистан, где они предстанут перед судом.
Руки в наручниках. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.09.2021
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