https://uz.sputniknews.ru/20211020/interpol-zaderjal-dvux-uzbekistantsev-kotorye-byli-v-mejdunarodnom-rozyske-20982904.html

Интерпол задержал двух узбекистанцев, которые были в международном розыске

Интерпол задержал двух узбекистанцев, которые были в международном розыске

Оба обвиняются в совершении мошеннических действий. Мужчин уже экстрадировали на родину. 20.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-20T13:03+0500

2021-10-20T13:03+0500

2021-10-20T13:03+0500

общество

розыск

мошенничество

мвд узбекистана

интерпол

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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана при участии Интерпола задержали в Южной Корее двух соотечественников, находящихся в международном розыске.Узбекистанцев схватили в Сеуле. По данным МВД РУз, одного из них, 1991 года рождения, разыскивали за совершение кражи и мошеннических действий. Второму подозреваемому — 64 года. Он также обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. В 2016-м мужчина обманул своих соотечественников, обещав помочь с покупкой недвижимости в Ташкенте. Злоумышленник получил деньги и скрылся.Обоих задержанных экстрадировали в Узбекистан, где они предстанут перед судом.

https://uz.sputniknews.ru/20210903/v-aeroportu-tashkenta-zaderjali-jenschinu--ona-15-let-naxodilas-v-rozyske-20349641.html

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розыск, мошенничество, мвд узбекистана, интерпол