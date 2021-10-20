https://uz.sputniknews.ru/20211020/rossiya-prognala-nato-ekspert-predskazal-chto-budet-dalshe--video-20976746.html

Россия прогнала НАТО: эксперт предсказал, что будет дальше — видео

Россия прогнала НАТО: эксперт предсказал, что будет дальше — видео

Какими будут последствия закрытия российского представительства при Альянсе? Возможно ли открытое противостояние Москвы и стран НАТО в скором времени? 20.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-20T08:55+0500

2021-10-20T08:55+0500

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На эти вопросы в беседе со Sputnik ответил политолог Дмитрий Абзалов.Напомним: с 1 ноября РФ приостанавливает работу своего постпредства и других органов при НАТО.Также в столице перестанет функционировать военная миссия Североатлантического альянса и будет закрыто его информационное бюро.Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что данные меры приняты в ответ на решение НАТО отозвать аккредитацию у восьми сотрудников российского постпредства.

https://uz.sputniknews.ru/20211019/nato-gotovitsya-otxerasimit-evropu-20973913.html

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мультимедиа , москва, нато