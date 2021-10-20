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Россия прогнала НАТО: эксперт предсказал, что будет дальше — видео
Россия прогнала НАТО: эксперт предсказал, что будет дальше — видео
Какими будут последствия закрытия российского представительства при Альянсе? Возможно ли открытое противостояние Москвы и стран НАТО в скором времени? 20.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-20T08:55+0500
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На эти вопросы в беседе со Sputnik ответил политолог Дмитрий Абзалов.Напомним: с 1 ноября РФ приостанавливает работу своего постпредства и других органов при НАТО.Также в столице перестанет функционировать военная миссия Североатлантического альянса и будет закрыто его информационное бюро.Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что данные меры приняты в ответ на решение НАТО отозвать аккредитацию у восьми сотрудников российского постпредства.
https://uz.sputniknews.ru/20211019/nato-gotovitsya-otxerasimit-evropu-20973913.html
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мультимедиа , москва, нато

Россия прогнала НАТО: эксперт предсказал, что будет дальше — видео

08:55 20.10.2021
466
© Sputnik
Какими будут последствия закрытия российского представительства при Альянсе? Возможно ли открытое противостояние Москвы и стран НАТО в скором времени?
На эти вопросы в беседе со Sputnik ответил политолог Дмитрий Абзалов.
Напомним: с 1 ноября РФ приостанавливает работу своего постпредства и других органов при НАТО.
Также в столице перестанет функционировать военная миссия Североатлантического альянса и будет закрыто его информационное бюро.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что данные меры приняты в ответ на решение НАТО отозвать аккредитацию у восьми сотрудников российского постпредства.
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