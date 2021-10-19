https://uz.sputniknews.ru/20211019/nato-gotovitsya-otxerasimit-evropu-20973913.html

НАТО готовится "отхерасимить" Европу

НАТО готовится "отхерасимить" Европу

США отрабатывают вариант "спасения" европейских союзников от "российской угрозы" термоядерными бомбардировками территории Старого Света. Поскольку угрозы нет... 19.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-19T20:41+0500

2021-10-19T20:41+0500

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НАТО 18-25 октября проводит учения Steadfast Noon 2021 на территории Южной Европы с участием 14 стран-членов альянса. Привлечены десятки истребителей и бомбардировщиков, способных нести на борту и применять ядерное оружие, а также самолеты дальнего радиолокационного наблюдения и дозаправки.Маневры якобы не связаны с текущими мировыми событиями, и позволяют "обеспечить безопасность, надежность и эффективность средств ядерного сдерживания НАТО" – преимущественно термоядерных бомб США B61-12.Очевидно, безопасность мирных европейцев под крылом самолета – проблема второго плана. В гипотетической ситуации ядерного конфликта в Европе принципиальное решение о бомбардировке будет принято не на референдуме в странах ЕС, а в Вашингтоне. Возможно, уже принято, и ждет "активации".Ранее на полигонах ВВС США завершилась интеграция модернизированных тактических ядерных бомб B61-12 с новым истребителем F-35A и со старым F-16C.В Европе много истребителей и бомбардировщиков "двойного назначения", и для них на американских базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции имеются около 200 ядерных бомб типа В61 общей мощностью 18 мегатонн.Это эквивалент 900 ядерных взрывов в Хиросиме, где летом 1945 года США впервые применили бомбу мощностью в 20 килотонн, а Япония потеряла около 200 тысяч человек погибшими. Знают ли европейские союзники Вашингтона, что одна B61-12 – это примерно две Хиросимы?Только факты. Модернизированная бомба B61-12 программируемой мощности адресно предназначена для замены устаревших американских ядерных боеприпасов в Европе. Она получила систему наведения и боевую часть изменяемой мощности – до 50 килотонн. Стала планирующей, и способна долететь к цели в 30 км от точки сброса.Термоядерная B61-12 обещает не безопасность, а рост вероятности "точечного" применения и ужасной смерти миллионов европейцев, которые невольно окажутся "под защитой" США. Еще больше граждан ЕС могут погибнуть, если хоть одна такая бомба упадет в России. Вспоминаем положение Военной доктрины РФ об ответно-встречном применении ядерного оружия.Серийные самоубийцыУчения НАТО Steadfast Noon в странах Европы проводятся ежегодно. Детали планов боевого применения секретны, однако замысел "полуденного зноя", то есть сценарий ядерной войны и состав участников скрыть сложно. Кроме американской авиации, в подобных маневрах традиционно задействованы германские, голландские, бельгийские и итальянские истребители.По официальным данным, учения Steadfast Noon 2021 проходят в воздушном пространстве Южной Европы. Фактически отрабатываются получение и транспортировка американских термоядерных бомб B61, условно – применение. Тренировочные полеты выполняются без бомб, и все же ядерные боеприпасы на авиабазе Геди на севере Италии и на авиабазе в Бюхеле в Германии реально готовят к применению (программируют), загружают в отсеки самолетов. Агентство DPA сообщило, что на базе в Бюхеле хранятся до 20 американских ядерных бомб типа B61.Разумеется, в процессе маневров не исключены техногенные катастрофы, удары молний, пожары, теракты джихадистов и прочие неприятности, но важнее "с учетом ухудшения условий безопасности в Европе надежный и единый ядерный альянс".Неоднородность и внутренние противоречия НАТО вызывают сомнения в технологической безупречности и безопасности подобных военных игр. В соответствии с ядерной политикой НАТО страны-партнеры в чрезвычайной ситуации могут применить дислоцированные в Европе боеголовки США. А кто определит уровень чрезвычайности?Глава Пентагона Ллойд Остин во вторник в Киеве заявил о событиях в Донбассе "Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну". Остин также сообщил, что США укрепят способности Украины сдерживать дальнейшую "агрессию" России.Ранее в НАТО пришли к выводу, что российские миротворцы в Приднестровье нарушают суверенитет Молдовы, и потребовали "не вмешиваться" в дела суверенных государств. А еще Вашингтон не признает возвращения Крыма в Россию, государственной самостоятельности Абхазии и Южной Осетии.США в одностороннем порядке вышли из ДРСМД, и разрабатывают мобильную наземную ракетную систему средней дальности. Американские бомбардировщики на учениях в странах Балтии регулярно имитируют ядерные удары по Калининградской области и Петербургу. Боевые корабли альянса периодически нарушают границы РФ, и получают жесткий ответ ВМФ России.Здесь открывается широкий простор для трактовок чрезвычайности, взаимных обвинений и вероятной эскалации конфликта.Ядерная обреченностьРанее Россия обвинила Германию в нарушении международного Договора о нераспространении ядерного оружия. Не имеющая собственного ядерного арсенала Германия традиционно предоставляет военнослужащих и самолеты для отработки применения ядерного оружия, и полностью привержена курсу США и НАТО на ядерную войну в формате "ядерного участия".Не меньшую тревогу вызывает участие в подобных мероприятиях истребителей F-16 ВВС Польши. Заметим, на российских радарах не видно, какие именно боеголовки несет истребитель "двойного назначения", поэтому доминирует презумпция "ядерной виновности" любого ударного самолета НАТО вблизи границ РФ – со всеми вероятными последствиями.Неслучайно западные эксперты сегодня оценивают угрозу ядерной войны как самую высокую, в сравнении с минувшими десятилетиями. И отмечают, что американцы "играют с огнем, то есть с концом света". Европа становится потенциальным полем битвы и "мячиком в игре супердержав".По мере того, как Вашингтон теряет свое международное влияние, он пытается "все более яростно реализовать стратегию нейтрализации крупнейших противников Штатов". Однако даже американские мозговые центры отмечают, что период безудержного "милитаризма" США закончился, поэтому Вашингтону необходимо сокращать зарубежное военное присутствие и применение военной силы в мире. В такой обстановке соседям России лучше думать своей головой – дипломатия выгоднее конфронтации.Между тем, ядерные учения Steadfast Noon и новое вооружение требуют огромных финансовых средств. Модернизация бомб B61-12 обойдутся налогоплательщикам в 10 млрд долларов США. На новые бомбардировщики Бундесвера запланированы расходы более 8 млрд евро (этими деньгами можно оплатить больничные койки для 1 млн человек).Общественность ЕС все настойчивее требует отмены ежегодных маневров Steadfast Noon, прекращения "ядерного участия" и вывоза американских ядерных бомб на историческую родину. "Гринпис" отмечает, что настало время для новых стратегических переговоров с Россией и по ядерному разоружению. Услышат ли политики и стратеги США и НАТО?Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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нато, сша, европа, германия, военные учения, украина, пентагон, ес