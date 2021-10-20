https://uz.sputniknews.ru/20211020/trudovye-migranty-smogut-iskat-rabotu-v-eaes-cherez-mobilnoe-prilojenie-20984613.html

Трудовые мигранты смогут искать работу в ЕАЭС через мобильное приложение

Трудовые мигранты смогут искать работу в ЕАЭС через мобильное приложение

Новый сервис позволит дистанционно находить вакансии и решать все вопросы, связанные с жизнью в другой стране. 20.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-20T14:05+0500

2021-10-20T14:05+0500

2021-10-20T14:05+0500

общество

еаэс

трудовая миграция

мобильное приложение

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ТАШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Новое мобильное приложение "Работа в ЕАЭС" будет запущено до конца 2021 года. Оно позволит соискателям находить работу в другой стране и решать основные бытовые и социальные вопросы, рассказал на онлайн-конференции в агентстве Sputnik заместитель председателя правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян.В первую очередь программа будет запущена в России. По словам Тиграна Саркисяна, связано это с тем, что основной поток мигрантов из стран Евразийского экономического союза едут на заработки в РФ, а также с тем, что в России цифровизация всех процессов, связанных с обустройством мигрантов, считается приоритетом. Позже подобный сервис будет доступен и для других стран организации.Кроме того, приложение позволит работнику, не выезжая из своей страны, пройти необходимые процедуры регистрации и решить другие социально-бытовые вопросы.В настоящий момент макеты рабочей версии приложения уже разработаны и проходят апробацию и согласование с соответствующими службами. Пилотный запуск мобильного приложения должен состояться до конца 2021 года.В настоящее время трудовые мигранты, приезжающие в Россию, могут получить СНИЛС и ИНН через портал Госуслуг. В скором времени через правительственный портал можно будет оформить патент и трудовой договор. В России также вводятся ID-карты для работников-иностранцев, которые, по мнению властей, позволят упорядочить многие вопросы, связанные с трудовой миграцией.

https://uz.sputniknews.ru/20211020/agroprom-rossii-iz-za-defitsita-personala-gotov-privlech-uzbekskix-rabochix-20981539.html

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еаэс, трудовая миграция, мобильное приложение