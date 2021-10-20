У приложения "Путешествую без COVID-19" новые возможности

ТАШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. О новых возможностях мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" во время онлайн-конференции в агентстве Sputnik рассказал Зампред правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян.Количество пользователей мобильного приложения недавно превысило один миллион. Программу в обязательном порядке должны устанавливать все, кто въезжает в Россию из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В системе отображается информация о результатах сданных пользователем ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию.Изначально приложение разрабатывалось для удобства граждан из стран Евразийского экономического сообщества. В данный момент география значительно расширилась, к системе присоединились и другие страны СНГ: Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан и Молдова.Еще одним новшеством приложения стало то, что в нем теперь отображаются не только данные о сданных ПЦР-тестах, но и информация о вакцинации гражданина, вплоть до типа введенной вакцины.На сегодняшний момент системой сгенерировано более 1,7 миллионов QR-кодов, подтверждающих иммунный статус граждан. Наибольшее количество пользователей зарегистрировано в Кыргызстане.Отвечая на вопрос корреспондентов Sputnik Узбекистан о том, будет ли расширяться список лабораторий в странах-участницах, которые подключены к системе, Тигран Саркисян ответил, что лаборатории могут сами подавать заявки на присоединение к приложению.Приложение постоянно дорабатывается. В связи с большим количеством жалоб, усовершенствована система сканирования паспорта. Теперь если из-за возраста документа какие-либо сведения не отсканировались, пользователь может ввести недостающие данные вручную.В настоящий момент приложение используют те пассажиры, которые прибывают в Россию самолетом. Сейчас прорабатывается возможность использования приложения и для въезжающих наземным транспортом.По данным медиков, у активно переболевших пациентов в течение полугода сохраняется иммунитет к заболеванию. Поэтому в скором времени программа "Путешествую без Covid-19" будет также отображать информацию и о переболевших пользователях.Полную версию онлайн-конференции смотрите на Youtube-канале Sputnik Live
К мобильному приложению присоединяются новые страны и лаборатории, добавляется более полная информация.
ТАШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. О новых возможностях мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" во время онлайн-конференции в агентстве Sputnik рассказал Зампред правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян.
Количество пользователей мобильного приложения недавно превысило один миллион. Программу в обязательном порядке должны устанавливать все, кто въезжает в Россию из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В системе отображается информация о результатах сданных пользователем ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию.
Изначально приложение разрабатывалось для удобства граждан из стран Евразийского экономического сообщества. В данный момент география значительно расширилась, к системе присоединились и другие страны СНГ: Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан и Молдова.
Еще одним новшеством приложения стало то, что в нем теперь отображаются не только данные о сданных ПЦР-тестах, но и информация о вакцинации гражданина, вплоть до типа введенной вакцины.
И сегодня я рад доложить вам, что четыре страны уже подключены к этой услуге: Росийская Федерация, Узбекистан, Кыргызстан и Армения. Более 4 тысяч пользователей имеют коды, которые подтверждают, что эти граждане вакцинированы", - сказал на конференции Тигран Саркисян.
На сегодняшний момент системой сгенерировано более 1,7 миллионов QR-кодов, подтверждающих иммунный статус граждан. Наибольшее количество пользователей зарегистрировано в Кыргызстане.
Количество загруженных ПЦР-тестов по странам
- Армения: 312 тысяч тестов, из них 1700 положительных;
- Беларусь: 324 тысячи тестов, из них 3000 положительных;
- Кыргызстан: 433 тысячи тестов, из них 4200 положительных;
- Казахстан: 108 тысяч тестов, из них 405 положительных;
- Таджикистан 287 тысяч тестов, из них более 500 положительных;
- Узбекистан: 198 тысяч тестов, из них 122 положительных;
- Россия 23,7 тысячи тестов, из них 124 положительных;
- Молдова 9,7 тысяч тестов, из них 104 положительных;
- Азербайджан: 61 тысяча тестов.
Отвечая на вопрос корреспондентов Sputnik Узбекистан о том, будет ли расширяться список лабораторий в странах-участницах, которые подключены к системе, Тигран Саркисян ответил, что лаборатории могут сами подавать заявки на присоединение к приложению.
"Национальные правительства в соответствии со своим национальным законодательством сертифицируют, верифицируют лаборатории, которые имеют право проводить ПЦР-тесты и проводить вакцинацию. Соответственно, только те лаборатории, которые верифицированны в соответствии с национальным законодательством, те лаборатории, которые прошли соответствующие процедуры верификации, могут подавать заявки и присоединяться к нашему приложению", - подчеркнул он.
Приложение постоянно дорабатывается. В связи с большим количеством жалоб, усовершенствована система сканирования паспорта. Теперь если из-за возраста документа какие-либо сведения не отсканировались, пользователь может ввести недостающие данные вручную.
В настоящий момент приложение используют те пассажиры, которые прибывают в Россию самолетом. Сейчас прорабатывается возможность использования приложения и для въезжающих наземным транспортом.
По данным медиков, у активно переболевших пациентов в течение полугода сохраняется иммунитет к заболеванию. Поэтому в скором времени программа "Путешествую без Covid-19" будет также отображать информацию и о переболевших пользователях.
Полную версию онлайн-конференции смотрите на Youtube-канале Sputnik Live