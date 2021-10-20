Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211020/u-prilojeniya-puteshestvuyu-bez-covid-19-novye-vozmojnosti-20983483.html
У приложения "Путешествую без COVID-19" новые возможности
У приложения "Путешествую без COVID-19" новые возможности
К мобильному приложению присоединяются новые страны и лаборатории, добавляется более полная информация. 20.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-20T12:58+0500
2021-10-20T13:00+0500
общество
еаэс
мобильное приложение
здравоохранение
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/10/15198948_0:207:2905:1841_1920x0_80_0_0_7c7ae6056c2b5f50143bc161da354122.jpg
ТАШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. О новых возможностях мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" во время онлайн-конференции в агентстве Sputnik рассказал Зампред правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян.Количество пользователей мобильного приложения недавно превысило один миллион. Программу в обязательном порядке должны устанавливать все, кто въезжает в Россию из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В системе отображается информация о результатах сданных пользователем ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию.Изначально приложение разрабатывалось для удобства граждан из стран Евразийского экономического сообщества. В данный момент география значительно расширилась, к системе присоединились и другие страны СНГ: Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан и Молдова.Еще одним новшеством приложения стало то, что в нем теперь отображаются не только данные о сданных ПЦР-тестах, но и информация о вакцинации гражданина, вплоть до типа введенной вакцины.На сегодняшний момент системой сгенерировано более 1,7 миллионов QR-кодов, подтверждающих иммунный статус граждан. Наибольшее количество пользователей зарегистрировано в Кыргызстане.Отвечая на вопрос корреспондентов Sputnik Узбекистан о том, будет ли расширяться список лабораторий в странах-участницах, которые подключены к системе, Тигран Саркисян ответил, что лаборатории могут сами подавать заявки на присоединение к приложению.Приложение постоянно дорабатывается. В связи с большим количеством жалоб, усовершенствована система сканирования паспорта. Теперь если из-за возраста документа какие-либо сведения не отсканировались, пользователь может ввести недостающие данные вручную.В настоящий момент приложение используют те пассажиры, которые прибывают в Россию самолетом. Сейчас прорабатывается возможность использования приложения и для въезжающих наземным транспортом.По данным медиков, у активно переболевших пациентов в течение полугода сохраняется иммунитет к заболеванию. Поэтому в скором времени программа "Путешествую без Covid-19" будет также отображать информацию и о переболевших пользователях.Полную версию онлайн-конференции смотрите на Youtube-канале Sputnik Live
https://uz.sputniknews.ru/20211018/privityx-uzbeksko-kitayskoy-vaktsinoy-ne-pustyat-v-malyy-xadj-20953139.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/10/15198948_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_a11cef56dc1fc8e43e5066e90fcf3147.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
еаэс, мобильное приложение, здравоохранение, коронавирус covid-19

У приложения "Путешествую без COVID-19" новые возможности

12:58 20.10.2021 (обновлено: 13:00 20.10.2021)
282
© Sputnik / Natalia Seliverstova / Перейти в фотобанкСоциальные сети
Социальные сети - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2021
© Sputnik / Natalia Seliverstova
/
Перейти в фотобанк
К мобильному приложению присоединяются новые страны и лаборатории, добавляется более полная информация.
ТАШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. О новых возможностях мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" во время онлайн-конференции в агентстве Sputnik рассказал Зампред правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян.
Количество пользователей мобильного приложения недавно превысило один миллион. Программу в обязательном порядке должны устанавливать все, кто въезжает в Россию из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В системе отображается информация о результатах сданных пользователем ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию.
Изначально приложение разрабатывалось для удобства граждан из стран Евразийского экономического сообщества. В данный момент география значительно расширилась, к системе присоединились и другие страны СНГ: Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан и Молдова.
Еще одним новшеством приложения стало то, что в нем теперь отображаются не только данные о сданных ПЦР-тестах, но и информация о вакцинации гражданина, вплоть до типа введенной вакцины.

И сегодня я рад доложить вам, что четыре страны уже подключены к этой услуге: Росийская Федерация, Узбекистан, Кыргызстан и Армения. Более 4 тысяч пользователей имеют коды, которые подтверждают, что эти граждане вакцинированы", - сказал на конференции Тигран Саркисян.

На сегодняшний момент системой сгенерировано более 1,7 миллионов QR-кодов, подтверждающих иммунный статус граждан. Наибольшее количество пользователей зарегистрировано в Кыргызстане.
Количество загруженных ПЦР-тестов по странам

- Армения: 312 тысяч тестов, из них 1700 положительных;

- Беларусь: 324 тысячи тестов, из них 3000 положительных;

- Кыргызстан: 433 тысячи тестов, из них 4200 положительных;

- Казахстан: 108 тысяч тестов, из них 405 положительных;

- Таджикистан 287 тысяч тестов, из них более 500 положительных;

- Узбекистан: 198 тысяч тестов, из них 122 положительных;

- Россия 23,7 тысячи тестов, из них 124 положительных;

- Молдова 9,7 тысяч тестов, из них 104 положительных;

- Азербайджан: 61 тысяча тестов.

Отвечая на вопрос корреспондентов Sputnik Узбекистан о том, будет ли расширяться список лабораторий в странах-участницах, которые подключены к системе, Тигран Саркисян ответил, что лаборатории могут сами подавать заявки на присоединение к приложению.
"Национальные правительства в соответствии со своим национальным законодательством сертифицируют, верифицируют лаборатории, которые имеют право проводить ПЦР-тесты и проводить вакцинацию. Соответственно, только те лаборатории, которые верифицированны в соответствии с национальным законодательством, те лаборатории, которые прошли соответствующие процедуры верификации, могут подавать заявки и присоединяться к нашему приложению", - подчеркнул он.
Приложение постоянно дорабатывается. В связи с большим количеством жалоб, усовершенствована система сканирования паспорта. Теперь если из-за возраста документа какие-либо сведения не отсканировались, пользователь может ввести недостающие данные вручную.
В настоящий момент приложение используют те пассажиры, которые прибывают в Россию самолетом. Сейчас прорабатывается возможность использования приложения и для въезжающих наземным транспортом.
По данным медиков, у активно переболевших пациентов в течение полугода сохраняется иммунитет к заболеванию. Поэтому в скором времени программа "Путешествую без Covid-19" будет также отображать информацию и о переболевших пользователях.
Полную версию онлайн-конференции смотрите на Youtube-канале Sputnik Live
Верующие во время богослужения в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2021
Общество
Привитых узбекско-китайской вакциной не пустят в малый хадж
18 октября, 17:19
717
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:51Узбекистан досрочно голосует: свой выбор сделали уже более 200 тысяч граждан
13:03Интерпол задержал двух узбекистанцев, которые были в международном розыске
12:58У приложения "Путешествую без COVID-19" новые возможности
12:28В ЦИК рассказали об организации предстоящих выборов президента Узбекистана
12:07Агропром России из-за дефицита персонала готов привлечь узбекских рабочих
11:59В Узбекистане некоторые студенты смогут преподавать в школах
11:50"Противостоять России": НАТО поможет Украине убить больше людей
11:37Что будет содержать ID-карта для мигрантов — объяснили в МВД РФ
10:54Ради прогресса Америка избавляется от среднего класса
10:37Что случилось между Китаем и Японией и почему обе страны вооружаются
10:30Снег, туман и заморозки до −5: на Узбекистан надвигается зима
10:27В Узбекистане презентован новый телеканал Renessans TV
09:49В Ташкенте открылась новая автотрасса с путепроводом — фото
09:33"Игра в кальмара" и вакцина: выпущена свеча с запахами 2021 года
08:55Россия прогнала НАТО: эксперт предсказал, что будет дальше — видео
08:27Европа признала авторитет Узбекистана в афганском вопросе
ВчераКамилов примет участие во встрече стран-соседей Афганистана
ВчераНАТО готовится "отхерасимить" Европу
ВчераПредставитель Узбекистана примет участие в московских переговорах по Афганистану
ВчераВ Андижане врача скорой помощи жестоко избил сын пациентки