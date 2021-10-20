https://uz.sputniknews.ru/20211020/u-prilojeniya-puteshestvuyu-bez-covid-19-novye-vozmojnosti-20983483.html

У приложения "Путешествую без COVID-19" новые возможности

У приложения "Путешествую без COVID-19" новые возможности

К мобильному приложению присоединяются новые страны и лаборатории, добавляется более полная информация. 20.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-20T12:58+0500

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ТАШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. О новых возможностях мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" во время онлайн-конференции в агентстве Sputnik рассказал Зампред правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян.Количество пользователей мобильного приложения недавно превысило один миллион. Программу в обязательном порядке должны устанавливать все, кто въезжает в Россию из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В системе отображается информация о результатах сданных пользователем ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию.Изначально приложение разрабатывалось для удобства граждан из стран Евразийского экономического сообщества. В данный момент география значительно расширилась, к системе присоединились и другие страны СНГ: Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан и Молдова.Еще одним новшеством приложения стало то, что в нем теперь отображаются не только данные о сданных ПЦР-тестах, но и информация о вакцинации гражданина, вплоть до типа введенной вакцины.На сегодняшний момент системой сгенерировано более 1,7 миллионов QR-кодов, подтверждающих иммунный статус граждан. Наибольшее количество пользователей зарегистрировано в Кыргызстане.Отвечая на вопрос корреспондентов Sputnik Узбекистан о том, будет ли расширяться список лабораторий в странах-участницах, которые подключены к системе, Тигран Саркисян ответил, что лаборатории могут сами подавать заявки на присоединение к приложению.Приложение постоянно дорабатывается. В связи с большим количеством жалоб, усовершенствована система сканирования паспорта. Теперь если из-за возраста документа какие-либо сведения не отсканировались, пользователь может ввести недостающие данные вручную.В настоящий момент приложение используют те пассажиры, которые прибывают в Россию самолетом. Сейчас прорабатывается возможность использования приложения и для въезжающих наземным транспортом.По данным медиков, у активно переболевших пациентов в течение полугода сохраняется иммунитет к заболеванию. Поэтому в скором времени программа "Путешествую без Covid-19" будет также отображать информацию и о переболевших пользователях.Полную версию онлайн-конференции смотрите на Youtube-канале Sputnik Live

https://uz.sputniknews.ru/20211018/privityx-uzbeksko-kitayskoy-vaktsinoy-ne-pustyat-v-malyy-xadj-20953139.html

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