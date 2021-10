https://uz.sputniknews.ru/20211020/v-andijane-zapustili-servis-taksi-yandex-go-20986775.html

В Андижане запустили сервис такси Yandex Go

По информации пресс-службы компании, цена за проезд начинается от 2,5 тысяч сумов. Стоимость поездки не меняется, даже если водитель отклонился от маршрута... 20.10.2021, Sputnik Узбекистан

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Сервис Yandex Go заработал в Андижане, сообщили редакции Sputnik Узбекистан в пресс-службе компании. Для вызова машины местным жителям необходимо скачать приложение, открыть его и указать пункт назначения. По информации пресс-службы, цена за проезд начинается от 2,5 тысяч сумов. Стоимость поездки не меняется, даже если водитель отклонился от маршрута из-за ремонта дороги. Оплатить за дорогу можно наличными.По его словам, андижанцы смогут сэкономить много времени, так как сервис сам определяет адрес подачи такси, если в настройках включить функцию местоположения клиента.Служба поддержки Yandex Go работает без выходных и праздников, связаться с ней можно через приложение.Отмечается, что сервис использует собственные технологии: карты, маршрутизацию, навигацию, умную систему распределения заказов.Yandex Go стал доступен для узбекистанцев в апреле 2018 года. Впервые сервис был запушен в Ташкенте. Помимо Андижана и столицы, его услугами также пользуются в Фергане, Маргилане и Намангане.

