https://uz.sputniknews.ru/20211020/v-rossii-obyavili-ukorochennyy-lokdaun-20992086.html

В России объявили укороченный локдаун

В России объявили укороченный локдаун

Организациям из пострадавших сфер в качестве поддержки правительства выплатят единовременные гранты. На каждого занятого будет выделен один МРОТ. Чтобы... 20.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-20T17:55+0500

2021-10-20T17:55+0500

2021-10-20T17:55+0500

россия

владимир путин

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В России объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года с сохранением заработной платы. Такое предложение поддержал Владимир Путин на совещании членов правительства РФ.Глава государства призвал не допустить в стране такой эпидемической ситуации, как в Европе, когда "по несколько суток пациентов держат на ИВЛ в каретах скорой помощи". При этом, нужно расширять тестирование на наличие COVID-19 в крови, а также не занижать и не приукрашивать картину по коронавирусу в регионах. Такие действия, по мнению Владимира Путина, свидетельствуют о безответственности. Президент обратился к гражданам с просьбой брать больничный, если кто-то из "домашних" заразился коронавирусом, чтобы не подвергать риску других людейЕсли будет необходимо, нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, подчеркнул глава государства, а главы регионов имеют право установить нерабочие дни досрочно — не дожидаясь 30 октября.При этом Владимир Путин предложил шире использовать возможность выходных дней после вакцинации и дал поручение главам регионов с высокой статистикой заболеваемости оценивая обстановку, при необходимости, вводить нерабочие меры уже с 23 октября, а также активнее наращивать темпы вакцинации.Главе Минздрава РФ поручено оказать кадровую поддержку регионам с непростой ситуацией по коронавирусу, направив туда лучших медиков.В ходе совещания Путин согласился с мерами поддержки бизнеса, которые озвучил в своем докладе первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.Речь, в частности, о выплатах организациям из пострадавших сфер единовременных грантов. На каждого занятого будет выделен один МРОТ. Чтобы получить такую компенсацию, компаниям нужно будет подать заявление.

https://uz.sputniknews.ru/20210707/v-rossii-kollektivnyy-immunitet-k-koronavirusu-dovedut-do-80-90--mishustin-19582223.html

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владимир путин, коронавирус covid-19