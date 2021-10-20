https://uz.sputniknews.ru/20211020/v-uzbekistane-poyavitsya-tsifrovaya-kopiya-mavzoleya-ismaila-samani--20989005.html
В Узбекистане появится цифровая копия мавзолея Исмаила Самани
В Узбекистане появится цифровая копия мавзолея Исмаила Самани
Оцифровка культурного объекта будет реализована на основе грантового проекта Национального агентства по развитию информационных технологий Южной Кореи. Его... 20.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-20T16:12+0500
2021-10-20T16:12+0500
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культура
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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В Узбекистане создадут цифровую копию мавзолея Исмаила Самани с использованием технологий Digital Twin, 3D и географических данных, которая будет интегрирована в систему Google maps.Об этом стало известно в ходе презентации пилотного проекта по воссозданию 3D-макета мавзолея. В мероприятии приняли участие замминистра туризма и спорта Узбекистана Абдулазиз Аккулов и представители консорциума южнокорейских компаний New Layer Сo. Ltd, LX Korea Land and Geospatial Informatix Corporation.Оцифровка культурного объекта будет реализована на основе грантового проекта Национального агентства по развитию информационных технологий Южной Кореи. Его стоимость составит $150 тысяч. Кроме того, планируется запустить платформу Uzbekistan Digital Heritage Planform с созданием 3D копий исторической части Бухары и установлением системы онлайн-мониторинга. Общая сумма проекта достигнет $6 млн.
https://uz.sputniknews.ru/20210309/Kak-zaschitit-obekty-kulturnogo-naslediya-Uzbekistana-16157360.html
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В Узбекистане появится цифровая копия мавзолея Исмаила Самани
16:12 20.10.2021 (обновлено: 16:15 20.10.2021)
Оцифровка культурного объекта будет реализована на основе грантового проекта Национального агентства по развитию информационных технологий Южной Кореи. Его стоимость составит $150 тысяч.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В Узбекистане создадут цифровую копию мавзолея Исмаила Самани с использованием технологий Digital Twin, 3D и географических данных, которая будет интегрирована в систему Google maps.
Об этом стало известно
в ходе презентации пилотного проекта по воссозданию 3D-макета мавзолея. В мероприятии приняли участие замминистра туризма и спорта Узбекистана Абдулазиз Аккулов и представители консорциума южнокорейских компаний New Layer Сo. Ltd, LX Korea Land and Geospatial Informatix Corporation.
Оцифровка культурного объекта будет реализована на основе грантового проекта Национального агентства по развитию информационных технологий Южной Кореи. Его стоимость составит $150 тысяч.
Кроме того, планируется запустить платформу Uzbekistan Digital Heritage Planform с созданием 3D копий исторической части Бухары и установлением системы онлайн-мониторинга. Общая сумма проекта достигнет $6 млн.