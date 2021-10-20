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https://uz.sputniknews.ru/20211020/v-uzbekistane-prezentovan-novyy-telekanal-renessans-tv-20978403.html
В Узбекистане презентован новый телеканал Renessans TV
В Узбекистане презентован новый телеканал Renessans TV
Центральная редакция намерена транслировать политические и социальные программы, а также фильмы и передачи на региональных телеканалах. 20.10.2021, Sputnik Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В столице состоялась презентация телеканала Renessans TV, запущенного в тестовом режиме 1 сентября, передает УзА. Единая телесеть намерена сотрудничать со всеми региональными негосударственными телевизионными каналами.Renessans TV будет освещать столичные и региональные новости, снимать сюжеты аналитического характера. Кроме того, центральная редакция сможет транслировать политические и социальные программы, а также фильмы и передачи на региональных телеканалах."На канале транслируют важные новости, информацию о выборах, фильмы узбекских кинематографистов, концертные программы и социальные ролики. Телеканал скоро будет запущен в полном формате", — информируется в сообщении.Отмечается, что деятельность Renessans TV планируется сформировать с учетом идей и предложений общественности.
https://uz.sputniknews.ru/20210830/v-uzbekistane-zapustyat-novyy-telekanal-foreign-languages-20296969.html
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узбекистан, телеканал

В Узбекистане презентован новый телеканал Renessans TV

10:27 20.10.2021 (обновлено: 10:34 20.10.2021)
249
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЦифровое телевещание
Цифровое телевещание - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2021
© Sputnik / Валерий Мельников
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Центральная редакция намерена транслировать политические и социальные программы, а также фильмы и передачи на региональных телеканалах.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В столице состоялась презентация телеканала Renessans TV, запущенного в тестовом режиме 1 сентября, передает УзА. Единая телесеть намерена сотрудничать со всеми региональными негосударственными телевизионными каналами.
Renessans TV будет освещать столичные и региональные новости, снимать сюжеты аналитического характера. Кроме того, центральная редакция сможет транслировать политические и социальные программы, а также фильмы и передачи на региональных телеканалах.
Телевизионный пульт - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2021
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В Узбекистане запустят новый телеканал Foreign Languages
30 августа, 16:19
1647
"На канале транслируют важные новости, информацию о выборах, фильмы узбекских кинематографистов, концертные программы и социальные ролики. Телеканал скоро будет запущен в полном формате", — информируется в сообщении.
Отмечается, что деятельность Renessans TV планируется сформировать с учетом идей и предложений общественности.
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