https://uz.sputniknews.ru/20211020/v-uzbekistane-prezentovan-novyy-telekanal-renessans-tv-20978403.html
В Узбекистане презентован новый телеканал Renessans TV
В Узбекистане презентован новый телеканал Renessans TV
Центральная редакция намерена транслировать политические и социальные программы, а также фильмы и передачи на региональных телеканалах. 20.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-20T10:27+0500
2021-10-20T10:27+0500
2021-10-20T10:34+0500
общество
узбекистан
телеканал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/14/20978378_0:93:3311:1955_1920x0_80_0_0_fb55e7b58438aa602c9194103da8d348.jpg
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В столице состоялась презентация телеканала Renessans TV, запущенного в тестовом режиме 1 сентября, передает УзА. Единая телесеть намерена сотрудничать со всеми региональными негосударственными телевизионными каналами.Renessans TV будет освещать столичные и региональные новости, снимать сюжеты аналитического характера. Кроме того, центральная редакция сможет транслировать политические и социальные программы, а также фильмы и передачи на региональных телеканалах."На канале транслируют важные новости, информацию о выборах, фильмы узбекских кинематографистов, концертные программы и социальные ролики. Телеканал скоро будет запущен в полном формате", — информируется в сообщении.Отмечается, что деятельность Renessans TV планируется сформировать с учетом идей и предложений общественности.
https://uz.sputniknews.ru/20210830/v-uzbekistane-zapustyat-novyy-telekanal-foreign-languages-20296969.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/14/20978378_291:0:3020:2047_1920x0_80_0_0_6607077475cd517ac15492dd26cc7ffa.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, телеканал
В Узбекистане презентован новый телеканал Renessans TV
10:27 20.10.2021 (обновлено: 10:34 20.10.2021)
Центральная редакция намерена транслировать политические и социальные программы, а также фильмы и передачи на региональных телеканалах.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik.
В столице состоялась презентация телеканала Renessans TV, запущенного в тестовом режиме 1 сентября, передает
УзА. Единая телесеть намерена сотрудничать со всеми региональными негосударственными телевизионными каналами.
Renessans TV будет освещать столичные и региональные новости, снимать сюжеты аналитического характера. Кроме того, центральная редакция сможет транслировать политические и социальные программы, а также фильмы и передачи на региональных телеканалах.
"На канале транслируют важные новости, информацию о выборах, фильмы узбекских кинематографистов, концертные программы и социальные ролики. Телеканал скоро будет запущен в полном формате", — информируется в сообщении.
Отмечается, что деятельность Renessans TV планируется сформировать с учетом идей и предложений общественности.