https://uz.sputniknews.ru/20211020/v-uzbekistane-prezentovan-novyy-telekanal-renessans-tv-20978403.html

В Узбекистане презентован новый телеканал Renessans TV

В Узбекистане презентован новый телеканал Renessans TV

Центральная редакция намерена транслировать политические и социальные программы, а также фильмы и передачи на региональных телеканалах. 20.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-20T10:27+0500

2021-10-20T10:27+0500

2021-10-20T10:34+0500

общество

узбекистан

телеканал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/14/20978378_0:93:3311:1955_1920x0_80_0_0_fb55e7b58438aa602c9194103da8d348.jpg

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В столице состоялась презентация телеканала Renessans TV, запущенного в тестовом режиме 1 сентября, передает УзА. Единая телесеть намерена сотрудничать со всеми региональными негосударственными телевизионными каналами.Renessans TV будет освещать столичные и региональные новости, снимать сюжеты аналитического характера. Кроме того, центральная редакция сможет транслировать политические и социальные программы, а также фильмы и передачи на региональных телеканалах."На канале транслируют важные новости, информацию о выборах, фильмы узбекских кинематографистов, концертные программы и социальные ролики. Телеканал скоро будет запущен в полном формате", — информируется в сообщении.Отмечается, что деятельность Renessans TV планируется сформировать с учетом идей и предложений общественности.

https://uz.sputniknews.ru/20210830/v-uzbekistane-zapustyat-novyy-telekanal-foreign-languages-20296969.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, телеканал