https://uz.sputniknews.ru/20211020/vlast-menyaetsya--prioritety-ostayutsya-sovmestnye-proekty-tashkenta-i-kabula-20991978.html
Власть меняется — приоритеты остаются: совместные проекты Ташкента и Кабула
Власть меняется — приоритеты остаются: совместные проекты Ташкента и Кабула
В Термезе делегации Узбекистана и Афганистана обсудили торгово-экономическое сотрудничество, а также договорились о продолжении работы по реализации важнейших... 20.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-20T18:41+0500
2021-10-20T18:41+0500
2021-10-20T18:46+0500
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Несмотря на смену власти в Кабуле, Ташкент остается приверженцем взвешенной и доброжелательной политики по отношению к своему южному соседу. Узбекистан изначально заявил, что будет наращивать торгово-экономические связи с ИРА, а также заинтересован в доведении до логического завершения всех намеченных проектов.В частности представители движения "Талибан"* на переговорах в Термезе подтвердили заинтересованность в строительстве трансафганской магистрали Хайратон — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар, а также ЛЭП "Сурхан — Пули Хумри" мощностью 500 МВт.Кроме того, две страны активно развивают торговлю. Грузовое сообщение постепенно восстанавливается, жизненно необходимые грузы для ИРА поступают через логистический хаб Термез.Подробнее о достигнутых договоренностях и намеченных планах смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан. * — Движение признано террористически и запрещено в РФ и ряде других стран.
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мультимедиа , ташкент, термез, переговоры, кабул, инфографика
Власть меняется — приоритеты остаются: совместные проекты Ташкента и Кабула
18:41 20.10.2021 (обновлено: 18:46 20.10.2021)
В Термезе делегации Узбекистана и Афганистана обсудили торгово-экономическое сотрудничество, а также договорились о продолжении работы по реализации важнейших инфраструктурных проектов.
Несмотря на смену власти в Кабуле, Ташкент остается приверженцем взвешенной и доброжелательной политики по отношению к своему южному соседу. Узбекистан изначально заявил, что будет наращивать торгово-экономические связи с ИРА, а также заинтересован в доведении до логического завершения всех намеченных проектов.
В частности представители движения "Талибан"* на переговорах в Термезе
подтвердили заинтересованность в строительстве трансафганской магистрали Хайратон — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар, а также ЛЭП "Сурхан — Пули Хумри" мощностью 500 МВт.
Кроме того, две страны активно развивают торговлю. Грузовое сообщение постепенно восстанавливается, жизненно необходимые грузы для ИРА поступают через логистический хаб Термез.
Подробнее о достигнутых договоренностях и намеченных планах смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан
.
* — Движение признано террористически и запрещено в РФ и ряде других стран.