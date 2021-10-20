Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Инфографика
https://uz.sputniknews.ru/20211020/vlast-menyaetsya--prioritety-ostayutsya-sovmestnye-proekty-tashkenta-i-kabula-20991978.html
Власть меняется — приоритеты остаются: совместные проекты Ташкента и Кабула
Власть меняется — приоритеты остаются: совместные проекты Ташкента и Кабула
В Термезе делегации Узбекистана и Афганистана обсудили торгово-экономическое сотрудничество, а также договорились о продолжении работы по реализации важнейших... 20.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-20T18:41+0500
2021-10-20T18:46+0500
инфографика
мультимедиа
ташкент
термез
переговоры
кабул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/14/20991700_189:0:2195:1128_1920x0_80_0_0_5ad72283ae4cee01beb8f7ddd57b6ef0.png
Несмотря на смену власти в Кабуле, Ташкент остается приверженцем взвешенной и доброжелательной политики по отношению к своему южному соседу. Узбекистан изначально заявил, что будет наращивать торгово-экономические связи с ИРА, а также заинтересован в доведении до логического завершения всех намеченных проектов.В частности представители движения "Талибан"* на переговорах в Термезе подтвердили заинтересованность в строительстве трансафганской магистрали Хайратон — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар, а также ЛЭП "Сурхан — Пули Хумри" мощностью 500 МВт.Кроме того, две страны активно развивают торговлю. Грузовое сообщение постепенно восстанавливается, жизненно необходимые грузы для ИРА поступают через логистический хаб Термез.Подробнее о достигнутых договоренностях и намеченных планах смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан. * — Движение признано террористически и запрещено в РФ и ряде других стран.
термез
кабул
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/14/20991700_459:0:1934:1106_1920x0_80_0_0_82ff1cbb92aaeec78220d6d7f4c56c6e.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа , ташкент, термез, переговоры, кабул, инфографика

Власть меняется — приоритеты остаются: совместные проекты Ташкента и Кабула

18:41 20.10.2021 (обновлено: 18:46 20.10.2021)
131
В Термезе делегации Узбекистана и Афганистана обсудили торгово-экономическое сотрудничество, а также договорились о продолжении работы по реализации важнейших инфраструктурных проектов.
Переговоры Ташкента и Кабула деск - Sputnik Узбекистан
Переговоры Ташкента и Кабула деск - Sputnik Узбекистан
Несмотря на смену власти в Кабуле, Ташкент остается приверженцем взвешенной и доброжелательной политики по отношению к своему южному соседу. Узбекистан изначально заявил, что будет наращивать торгово-экономические связи с ИРА, а также заинтересован в доведении до логического завершения всех намеченных проектов.
В частности представители движения "Талибан"* на переговорах в Термезе подтвердили заинтересованность в строительстве трансафганской магистрали Хайратон — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар, а также ЛЭП "Сурхан — Пули Хумри" мощностью 500 МВт.
Кроме того, две страны активно развивают торговлю. Грузовое сообщение постепенно восстанавливается, жизненно необходимые грузы для ИРА поступают через логистический хаб Термез.
Подробнее о достигнутых договоренностях и намеченных планах смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
* — Движение признано террористически и запрещено в РФ и ряде других стран.
300000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:57Ферганские власти объяснили зачем снесли старинную мечеть
20:20Российские сенаторы будут наблюдать за голосованием на выборах президента Узбекистана
20:01Стало известно, сколько в среднем составляет пенсия в Узбекистане
19:44МИД РФ: Афганистан ведет большой политический торг
18:53Зорин: метрополитену Москвы пригодятся работники со знанием узбекского языка
18:41В Японии после землетрясения всплыли затопленные корабли-призраки
18:41Власть меняется — приоритеты остаются: совместные проекты Ташкента и Кабула
18:38Когда в Узбекистане выпустят в оборот очередную партию "Спутник V"
18:22Дикая рысь пришла на предприятие в Самаркандской области
18:13Болсонару могут обвинить в массовых убийствах из-за смертей от COVID среди бразильцев
17:55В России объявили укороченный локдаун
17:33Агентство культурного наследия проводит проверку по факту сноса мечети в Маргилане
17:02Узбекистанцы задолжали ТЧСЖ свыше 187 млрд сумов
16:40В Узбекистане не получали запрос о привлечении рабочих для агропрома РФ
16:12В Узбекистане появится цифровая копия мавзолея Исмаила Самани
15:55Код доступа за границу: что надо знать узбекистанцам?
15:48Иргашев: "Не вижу возможности для признания нового афганского правительства"
15:29В Андижане запустили сервис такси Yandex Go
14:37Вице-спикер: ЕАЭС позволит трудовым мигрантам из Узбекистана экономить миллиарды долларов
14:27Алишер Усманов вновь выдвинут на пост главы Международной федерации фехтования