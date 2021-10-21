https://uz.sputniknews.ru/20211021/borets-iz-uzbekistana-zavoeval-bronzu-na-cha-po-volnoy-borbe-sredi-veteranov-21013672.html

Борец из Узбекистана завоевал бронзу на ЧА по вольной борьбе среди ветеранов

Борец из Узбекистана завоевал бронзу на ЧА по вольной борьбе среди ветеранов

В полуфинале узбекистанец уступил спортсмену из Молдовы Борису Савве. В борьбе за бронзовую медаль он одержал победу над Жорой Хованнисяном из Армении. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан

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вольная борьба

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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Узбекистанский спортсмен Абдужалил Абдурахмонов стал бронзовым призером на Чемпионате мира по вольной и греко-римской борьбе среди ветеранов, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета. Соревнования на мировое первенство проходят в греческом городе Лутраки. В мероприятии принимают участие трое борцов из Узбекистана в различных возрастных и весовых категориях. В частности, среди вольников значатся Абдужалил Абдурахмонов (-62 кг) и Усмонжон Юсупов (-88 кг), а среди греко-римских борцов — Санжар Умархужаев (-100 кг).По информации НОК, 56-летний Абдужалил Абдурахмонов выступал среди представителей категории старше 40 лет и завоевал бронзовую медаль. Он одолел россиянина Герасима Дьяконова со счетом 5:0 и американца Жеффрея Маллета - 4:0. В полуфинале узбекистанец уступил спортсмену из Молдовы Борису Савве. В борьбе за бронзу он одержал победу над Жорой Хованнисяном из Армении.Сегодня, 21 октября, также выйдет на ковер Усмонжон Юсупов. Его первым соперником станет кыргызстанец Роман Сарибаев.

https://uz.sputniknews.ru/20210806/bronza-v-volnoy-borbe-chetvertaya-medal-oi-2020-19976781.html

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вольная борьба, узбекистанец, медаль, чемпионат