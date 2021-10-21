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Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
https://uz.sputniknews.ru/20211021/glavnyy-epidemiolog-otsenil-kak-covid-otrazitsya-na-vyborax-v-uzbekistane-21005304.html
Главный эпидемиолог оценил, как COVID отразится на выборах в Узбекистане
Главный эпидемиолог оценил, как COVID отразится на выборах в Узбекистане
Специалист объяснил, насколько благополучна ситуация с COVID-19 в Узбекистане. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-21T12:55+0500
2021-10-21T12:58+0500
выборы президента узбекистана-2021
президентские выборы в узбекистане
выборы президента
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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Голосование на выборах президента Узбекистана не отразится на эпидемиологической ситуации в республике, заявил замглавы СЭС Нурмат Отабеков.По его прогнозу, если соблюдать все требования Минздрава и ЦИК, то серьезного опасения нет. Отабеков отметил, что ситуацию с COVID-19 в Узбекистане можно назвать "почти эпидемическим благополучием", инфекция пошла на спад.Выборы президента Узбекистана состоятся уже в это воскресенье, 24 октября. Ранее, 20 октября, завершилось досрочное голосование. В нем приняли участие свыше 200 граждан республики.По данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы около 21,25 миллиона избирателей, организовано 10 760 избирательных участков. Граждане также могут отдать свой голос, находясь за рубежом — в 49 странах открылись 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов.
https://uz.sputniknews.ru/20211006/kto-mojet-stat-prezidentom-uzbekistana-biografii-i-programmy-kandidatov-20798573.html
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президентские выборы в узбекистане, выборы президента

Главный эпидемиолог оценил, как COVID отразится на выборах в Узбекистане

12:55 21.10.2021 (обновлено: 12:58 21.10.2021)
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© Pixabay / ELG21 Мужчина в защитной маске, иллюстративное фото
Мужчина в защитной маске, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.10.2021
© Pixabay / ELG21
Специалист объяснил, насколько благополучна ситуация с COVID-19 в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Голосование на выборах президента Узбекистана не отразится на эпидемиологической ситуации в республике, заявил замглавы СЭС Нурмат Отабеков.
"По этому поводу мы с ЦИК совместно проработали, у нас есть отработанный порядок проведения выборов. Чтобы (голосование) не стало причиной распространения коронавирусной инфекции, все меры предосторожности были предусмотрены".
Главный санинспектор Узбекистана - Нурмат Отабеков - Sputnik Узбекистан
Нурмат Отабеков
Замглавы Службы санитарно-эпидемиологического надзора и здравоохранения РУз
По его прогнозу, если соблюдать все требования Минздрава и ЦИК, то серьезного опасения нет.
"Поэтому я думаю, этот процесс выборов серьезно не отразится на эпидемиологической ситуации в республике",
Главный санинспектор Узбекистана - Нурмат Отабеков - Sputnik Узбекистан
Нурмат Отабеков
Замглавы Службы санитарно-эпидемиологического надзора и здравоохранения РУз
Отабеков отметил, что ситуацию с COVID-19 в Узбекистане можно назвать "почти эпидемическим благополучием", инфекция пошла на спад.
"В инфекционных стационарах сегодня находятся 2250 пациентов. У нас в республике инфекция пошла на спад. Показатель в Узбекистане считается одним из лучших в мире".
Главный санинспектор Узбекистана - Нурмат Отабеков - Sputnik Узбекистан
Нурмат Отабеков
Замглавы Службы санитарно-эпидемиологического надзора и здравоохранения РУз
Выборы президента Узбекистана состоятся уже в это воскресенье, 24 октября. Ранее, 20 октября, завершилось досрочное голосование. В нем приняли участие свыше 200 граждан республики.
По данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы около 21,25 миллиона избирателей, организовано 10 760 избирательных участков.
Граждане также могут отдать свой голос, находясь за рубежом — в 49 странах открылись 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов.
Президентские выборы в Узбекистане — 2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2021
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Кто готов стать президентом Узбекистана: биографии и программы кандидатов
6 октября, 19:43
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