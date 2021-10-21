https://uz.sputniknews.ru/20211021/glavnyy-epidemiolog-otsenil-kak-covid-otrazitsya-na-vyborax-v-uzbekistane-21005304.html

Главный эпидемиолог оценил, как COVID отразится на выборах в Узбекистане

Главный эпидемиолог оценил, как COVID отразится на выборах в Узбекистане

Специалист объяснил, насколько благополучна ситуация с COVID-19 в Узбекистане. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-21T12:55+0500

2021-10-21T12:55+0500

2021-10-21T12:58+0500

выборы президента узбекистана-2021

президентские выборы в узбекистане

выборы президента

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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Голосование на выборах президента Узбекистана не отразится на эпидемиологической ситуации в республике, заявил замглавы СЭС Нурмат Отабеков.По его прогнозу, если соблюдать все требования Минздрава и ЦИК, то серьезного опасения нет. Отабеков отметил, что ситуацию с COVID-19 в Узбекистане можно назвать "почти эпидемическим благополучием", инфекция пошла на спад.Выборы президента Узбекистана состоятся уже в это воскресенье, 24 октября. Ранее, 20 октября, завершилось досрочное голосование. В нем приняли участие свыше 200 граждан республики.По данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы около 21,25 миллиона избирателей, организовано 10 760 избирательных участков. Граждане также могут отдать свой голос, находясь за рубежом — в 49 странах открылись 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов.

https://uz.sputniknews.ru/20211006/kto-mojet-stat-prezidentom-uzbekistana-biografii-i-programmy-kandidatov-20798573.html

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президентские выборы в узбекистане, выборы президента