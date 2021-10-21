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Граждане России, Узбекистана и Украины арестованы в Турции за шпионаж
Граждане России, Узбекистана и Украины арестованы в Турции за шпионаж
Четыре россиянина, один узбекистанец и один украинец обвиняются в политическом и военном шпионаже и подготовке нападений на иностранцев. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. Шестеро иностранцев, граждане России, Украины и Узбекистана задержаны в Турции по обвинению в "политическом и военном шпионаже", сообщает турецкая газета Hurriet.В результате спецоперации турецкие спецслужбы задержали четверых граждан Российской Федерации: Абдулу Абдулаева, Равшана Ахмедова, Бислана Расаева и Асланбека Абдулмуслимова, а также гражданина Узбекистана Амира Юсупова и гражданина Украины Игоря Ефрима, которые, по данным газеты, готовили вооруженное нападение на чеченских оппозиционеров и могли быть вовлечены в международную шпионскую деятельность.Задержанные обвиняются в "политическом и военном шпионаже", им грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.Ранее РИА Новости сообщало о задержании в Турции шестерых выходцев из Чечни по обвинению в шпионаже и подготовке нападений на иностранцев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает данными об инциденте.Глава Чечни Рамзан Кадыров также побывал в нескольких городах Турции вместе с Министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым. Как сообщил министр в своем аккаунте в Instagram, чеченских "шайтанов" в Турции нет.Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что не владеет информацией об аресте гражданина страны в Турции по обвинению в военном и политическом шпионаже.
https://uz.sputniknews.ru/20211020/interpol-zaderjal-dvux-uzbekistantsev-kotorye-byli-v-mejdunarodnom-rozyske-20982904.html
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узбекистан, турция, шпионаж

Граждане России, Узбекистана и Украины арестованы в Турции за шпионаж

11:57 21.10.2021 (обновлено: 13:28 21.10.2021)
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© Pexels / Kindel MediaНаручники
Наручники - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.10.2021
© Pexels / Kindel Media
Четыре россиянина, один узбекистанец и один украинец обвиняются в политическом и военном шпионаже и подготовке нападений на иностранцев.
ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. Шестеро иностранцев, граждане России, Украины и Узбекистана задержаны в Турции по обвинению в "политическом и военном шпионаже", сообщает турецкая газета Hurriet.
В результате спецоперации турецкие спецслужбы задержали четверых граждан Российской Федерации: Абдулу Абдулаева, Равшана Ахмедова, Бислана Расаева и Асланбека Абдулмуслимова, а также гражданина Узбекистана Амира Юсупова и гражданина Украины Игоря Ефрима, которые, по данным газеты, готовили вооруженное нападение на чеченских оппозиционеров и могли быть вовлечены в международную шпионскую деятельность.
Задержанные обвиняются в "политическом и военном шпионаже", им грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.
Ранее РИА Новости сообщало о задержании в Турции шестерых выходцев из Чечни по обвинению в шпионаже и подготовке нападений на иностранцев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает данными об инциденте.
Глава Чечни Рамзан Кадыров также побывал в нескольких городах Турции вместе с Министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым. Как сообщил министр в своем аккаунте в Instagram, чеченских "шайтанов" в Турции нет.
"Исходили днем и ночью вдоль и поперек несколько Турецких городов и что-то не встретили ни одного "грозного" горлопана из тех, кто ранее делал угрожающие и смешные заявления о том, что здесь они что-то покажут", написал Дудаев в своем аккаунте.
Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что не владеет информацией об аресте гражданина страны в Турции по обвинению в военном и политическом шпионаже.
Наручники, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2021
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