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Иностранцев приравняют к россиянам в вопросе компенсации ущерба от ЧС
Иностранцев приравняют к россиянам в вопросе компенсации ущерба от ЧС
Законопроект распространяется на иностранцев, постоянно проживающих в России. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-21T09:48+0500
2021-10-21T09:50+0500
общество
иностранцы
компенсация
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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о компенсации ущерба от чрезвычайных ситуаций для иностранцев.Изменения вносятся в закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".Законопроект предлагает распространить на иностранцев, постоянно проживающих в России, право на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие ЧС, а также ряд других мер.
https://uz.sputniknews.ru/20211021/rossiya-vydast-po-uproschenke-vid-na-jitelstvo-vsem-inostrannym-studentam-20998402.html
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иностранцы, компенсация

Иностранцев приравняют к россиянам в вопросе компенсации ущерба от ЧС

09:48 21.10.2021 (обновлено: 09:50 21.10.2021)
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© Unsplash / Adam Wilson Пожар, иллюстративное фото
Пожар, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.10.2021
© Unsplash / Adam Wilson
Законопроект распространяется на иностранцев, постоянно проживающих в России.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о компенсации ущерба от чрезвычайных ситуаций для иностранцев.
Изменения вносятся в закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
Законопроект предлагает распространить на иностранцев, постоянно проживающих в России, право на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие ЧС, а также ряд других мер.

"Реализация законопроекта будет способствовать достижению целей Государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах", утвержденной постановлением правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №300", — отмечается в пояснительной записке проекта.

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