https://uz.sputniknews.ru/20211021/rossiya-vydast-po-uproschenke-vid-na-jitelstvo-vsem-inostrannym-studentam-20998402.html

Россия выдаст "по упрощенке" вид на жительство всем иностранным студентам

Россия выдаст "по упрощенке" вид на жительство всем иностранным студентам

Сегодня иностранцы, обучающиеся в РФ, получают разрешение на временное проживание на общих основаниях в пределах квот, устанавливаемых правительством. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-21T09:19+0500

2021-10-21T09:19+0500

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учеба

иностранцы

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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал к рассмотрению в первом чтении законопроект, по которому иностранные студенты смогут получить "по упрощенке" разрешение на временное проживание в стране (РВПО).По окончании обучения — вид на жительство.Как иностранцу получить РВПОДокумент будет выдаваться по заявлению при наличии подтверждения о зачислении в государственную образовательную или научную организацию на срок обучения по очной форме и последующие 180 календарных дней. Важный момент: иностранцы, обращающиеся за получением РВПО, не должны подтверждать факт владения русским языком, знания истории РФ и основ ее законодательства, а также ежегодно подавать уведомление о проживании.Сегодня иностранцы, обучающиеся в РФ, получают разрешение на временное проживание на общих основаниях в пределах квот, устанавливаемых правительством.Ранее сообщалось о том, что власти России вдвое сократят выдачу разрешений на временное проживание иностранцев в 2022 году.Квота установлена следующая — 18 955 разрешений, тогда как в 2021-м составляла 39 325 разрешений.

https://uz.sputniknews.ru/20210901/rossotrudnichestvo-uvelichit-kvoty-dlya-studentov-iz-vsex-stran-sng--shevtsov-20327317.html

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студенты, вузы, учеба, иностранцы