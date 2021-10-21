https://uz.sputniknews.ru/20211021/rossiya-vydast-po-uproschenke-vid-na-jitelstvo-vsem-inostrannym-studentam-20998402.html
Россия выдаст "по упрощенке" вид на жительство всем иностранным студентам
Россия выдаст "по упрощенке" вид на жительство всем иностранным студентам
Сегодня иностранцы, обучающиеся в РФ, получают разрешение на временное проживание на общих основаниях в пределах квот, устанавливаемых правительством. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-21T09:19+0500
2021-10-21T09:19+0500
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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал к рассмотрению в первом чтении законопроект, по которому иностранные студенты смогут получить "по упрощенке" разрешение на временное проживание в стране (РВПО).По окончании обучения — вид на жительство.Как иностранцу получить РВПОДокумент будет выдаваться по заявлению при наличии подтверждения о зачислении в государственную образовательную или научную организацию на срок обучения по очной форме и последующие 180 календарных дней. Важный момент: иностранцы, обращающиеся за получением РВПО, не должны подтверждать факт владения русским языком, знания истории РФ и основ ее законодательства, а также ежегодно подавать уведомление о проживании.Сегодня иностранцы, обучающиеся в РФ, получают разрешение на временное проживание на общих основаниях в пределах квот, устанавливаемых правительством.Ранее сообщалось о том, что власти России вдвое сократят выдачу разрешений на временное проживание иностранцев в 2022 году.Квота установлена следующая — 18 955 разрешений, тогда как в 2021-м составляла 39 325 разрешений.
https://uz.sputniknews.ru/20210901/rossotrudnichestvo-uvelichit-kvoty-dlya-studentov-iz-vsex-stran-sng--shevtsov-20327317.html
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студенты, вузы, учеба, иностранцы
Россия выдаст "по упрощенке" вид на жительство всем иностранным студентам
09:19 21.10.2021 (обновлено: 09:28 21.10.2021)
Сегодня иностранцы, обучающиеся в РФ, получают разрешение на временное проживание на общих основаниях в пределах квот, устанавливаемых правительством.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал к рассмотрению в первом чтении законопроект, по которому иностранные студенты смогут получить "по упрощенке" разрешение на временное проживание в стране (РВПО).
По окончании обучения — вид на жительство.
"Иностранные граждане, прибывшие в РФ в целях обучения в государственной образовательной или государственной научной организации, смогут получить разрешение на временное проживание в целях получения образования (далее — РВПО)... Кроме того, указанная категория лиц получит право в течение трех лет после окончания обучения в упрощенном порядке получить вид на жительство в РФ", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Как иностранцу получить РВПО
Документ будет выдаваться по заявлению при наличии подтверждения о зачислении в государственную образовательную или научную организацию на срок обучения по очной форме и последующие 180 календарных дней.
Важный момент: иностранцы, обращающиеся за получением РВПО, не должны подтверждать факт владения русским языком, знания истории РФ и основ ее законодательства, а также ежегодно подавать уведомление о проживании.
Сегодня иностранцы, обучающиеся в РФ, получают разрешение на временное проживание на общих основаниях в пределах квот, устанавливаемых правительством.
Ранее сообщалось
о том, что власти России вдвое сократят выдачу разрешений на временное проживание иностранцев в 2022 году.
Квота установлена следующая — 18 955 разрешений, тогда как в 2021-м составляла 39 325 разрешений.