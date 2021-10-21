https://uz.sputniknews.ru/20211021/na-konferentsii-huawei-eksperty-obsudyat-tsifrovye-trendy-21014439.html

На конференции Huawei эксперты обсудят цифровые тренды

На конференции Huawei эксперты обсудят цифровые тренды

Представители компании поделятся планами развития стратегии "Сообщества единого цифрового будущего". 21.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-21T17:17+0500

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россия

huawei

цифровизация

конференция

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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Компания Huawei проведет 26 и 27 октября вторую ежегодную конференцию "Цифровое сообщество 2021" (HuaweiDigitalCommunityConference2021, HDCC), сообщили редакции Sputnuk Узбекистан в компании."Конференция – это открытая платформа, призванная помочь клиентам и партнерам ориентироваться в изменениях, связанных с цифровой трансформацией, делиться опытом и работать вместе для ускорения развития отраслевой ИКТ-экосистемы. Зрители смогут в онлайн режиме посмотреть выступления на пленарной сессии и форумах HDCC 2021, обсудить насущные вопросы цифровизации с экспертами в области ИКТ и онлайн-участниками в режиме реального времени", – говорится в сообщении.Представители Huawei поделятся планами развития стратегии "Сообщества единого цифрового будущего", в рамках которой компания участвует в процессе выстраивания в России безопасной и независимой отраслевой экосистемы.На мероприятии будет организовано шесть тематических форумов для обсуждения различных аспектов ИКТ-индустрии. В первый день конференции на форуме "Локализация: Опыт ИКТ-индустрии" обсудят успехи российских отраслей на пути локализации решений программного и аппаратного обеспечения. В рамках форума "Экосистема облачных технологий" Уралхим, СберАвто, Работа.ру и другие партнеры, которые используют публичное облако SberCloud.Advanced, реализованное в партнерстве с Huawei, рассмотрят возможности цифровой трансформации бизнеса. На форуме "Максимальный пользовательский опыт 2021" эксперты Huawei и партнеры оценят, как OTT сервисы меняют потребление видеоконтента и каким будет пользовательский опыт после коммерческого внедрения технологий 5G.Второй день конференции откроет саммит "Цифровая энергетика Евразии", на котором представители Huawei впервые поделятся стратегией компании в области цифровой энергетики в Евразии, представят "зеленые" инновации в инфраструктуре ЦОДов и новые технологии в сфере генерации электроэнергии SmartPV. Партнерский форум "ИКТ-сервисы в Евразии" будет посвящен взаимодействию Huawei и поставщиков по созданию сетей, которые обеспечивают качественную связь для конечных пользователей. В рамках Huawei Developer Day эксперты расскажут о результатах построения мобильной экосистемы Huawei, достижениях магазина приложений AppGallery, а также представят операционную систему HarmonyOS 2.0 и новинки пользовательского интерфейса EMUI.Для участников также откроют доступ к виртуальной выставочной зоне, где можно будет познакомиться с успешными кейсами клиентов и партнеров Huawei, продуктами и решениями компании для цифровизации промышленности, пообщаться с экспертами Huawei в режиме реального времени.

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https://uz.sputniknews.ru/20190601/Uzbekistan-i-Huawei-podpishut-soglashenie-po-realizatsii-Bezopasnogo-goroda-11662374.html

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huawei, цифровизация, конференция