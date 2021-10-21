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Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
https://uz.sputniknews.ru/20211021/nablyudat-no-ne-vmeshivatsya-v-chem-raznitsa-missii-sng-i-vzglyada-ssha-na-vybory-21014225.html
Наблюдать, но не вмешиваться: в чем разница миссии СНГ и взгляда США на выборы
Наблюдать, но не вмешиваться: в чем разница миссии СНГ и взгляда США на выборы
Глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев прибыл в Ташкент для участия в наблюдении за ходом голосования на выборах президента Узбекистана. На встрече с председателем... 21.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-21T17:15+0500
2021-10-21T17:17+0500
выборы президента узбекистана-2021
узбекистан
голосование
сергей лебедев
выборы президента
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На встрече с председателем Центризбиркома Узбекистана Зайниддином Низамходжаевым Лебедев подчеркнул, что его коллеги прибыли в республику в качестве дружеской делегации.Глава Исполкома СНГ заметил, что у наблюдателей нет цели специально искать нарушения и публично критиковать местные власти за ошибки. Есть задача проанализировать возможные недочеты, "по-дружески дать совет".По его словам, главная задача — обеспечить волеизъявление народа. Идеальной политической системы нет, но навязывать те или иные ценности недопустимо. В качестве примера Лебедев привел ситуацию в США, где очень специфическая избирательная система, вызывающая множество вопросов в самой стране. При этом зачастую западные ценности транслируются и на другие страны.Подробнее о выступлении руководителя группы наблюдателей от СНГ смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20211020/do-golosovaniya-schitannye-dni-chto-proisxodit-na-izbiratelnyx-uchastkax-20996309.html
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узбекистан, голосование, сергей лебедев, выборы президента

Наблюдать, но не вмешиваться: в чем разница миссии СНГ и взгляда США на выборы

17:15 21.10.2021 (обновлено: 17:17 21.10.2021)
362
© Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
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Глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев прибыл в Ташкент для участия в наблюдении за ходом голосования на выборах президента Узбекистана. На встрече с председателем ЦИК республики он рассказал о ключевых принципах работы миссии.
На встрече с председателем Центризбиркома Узбекистана Зайниддином Низамходжаевым Лебедев подчеркнул, что его коллеги прибыли в республику в качестве дружеской делегации.
"Это политическое событие важно не только для самого Узбекистана, но и для всего СНГ. Мы заинтересованы в том, чтобы голосование прошло спокойно, честно и открыто, чтобы народ выбрал достойного представителя", — подчеркнул Сергей Лебедев.
Глава Исполкома СНГ заметил, что у наблюдателей нет цели специально искать нарушения и публично критиковать местные власти за ошибки. Есть задача проанализировать возможные недочеты, "по-дружески дать совет".
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев вручил памятный сувенир главе Исполкома СНГ Сергею Лебедеву

Председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев вручил памятный сувенир главе Исполкома СНГ Сергею Лебедеву - Sputnik Узбекистан
1/2
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев вручил памятный сувенир главе Исполкома СНГ Сергею Лебедеву

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев провел встречу с главой ЦИК Узбекистана.

Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев провел встречу с главой ЦИК Узбекистана. - Sputnik Узбекистан
2/2
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев провел встречу с главой ЦИК Узбекистана.

1/2
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев вручил памятный сувенир главе Исполкома СНГ Сергею Лебедеву

2/2
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев провел встречу с главой ЦИК Узбекистана.

"Безусловно, мы придерживаемся международных норм проведения выборов, но никому ничего не навязываем и в первую очередь основываемся в своей работе на национальное законодательство и специфику", — подчеркнул Лебедев.
По его словам, главная задача — обеспечить волеизъявление народа. Идеальной политической системы нет, но навязывать те или иные ценности недопустимо. В качестве примера Лебедев привел ситуацию в США, где очень специфическая избирательная система, вызывающая множество вопросов в самой стране. При этом зачастую западные ценности транслируются и на другие страны.
Подготовка к основному дню голосования на выборах президента Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
До голосования считанные дни: что происходит на избирательных участках
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Подробнее о выступлении руководителя группы наблюдателей от СНГ смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.
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