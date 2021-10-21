Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
Наблюдать, но не вмешиваться: в чем разница миссии СНГ и взгляда США на выборы
17:15 21.10.2021 (обновлено: 17:17 21.10.2021)
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© Рамиз Бахтияров
Глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев прибыл в Ташкент для участия в наблюдении за ходом голосования на выборах президента Узбекистана. На встрече с председателем ЦИК республики он рассказал о ключевых принципах работы миссии.
На встрече с председателем Центризбиркома Узбекистана Зайниддином Низамходжаевым Лебедев подчеркнул, что его коллеги прибыли в республику в качестве дружеской делегации.
"Это политическое событие важно не только для самого Узбекистана, но и для всего СНГ. Мы заинтересованы в том, чтобы голосование прошло спокойно, честно и открыто, чтобы народ выбрал достойного представителя", — подчеркнул Сергей Лебедев.
Глава Исполкома СНГ заметил, что у наблюдателей нет цели специально искать нарушения и публично критиковать местные власти за ошибки. Есть задача проанализировать возможные недочеты, "по-дружески дать совет".
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев вручил памятный сувенир главе Исполкома СНГ Сергею Лебедеву
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев вручил памятный сувенир главе Исполкома СНГ Сергею Лебедеву
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев провел встречу с главой ЦИК Узбекистана.
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев провел встречу с главой ЦИК Узбекистана.
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев вручил памятный сувенир главе Исполкома СНГ Сергею Лебедеву
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев провел встречу с главой ЦИК Узбекистана.
"Безусловно, мы придерживаемся международных норм проведения выборов, но никому ничего не навязываем и в первую очередь основываемся в своей работе на национальное законодательство и специфику", — подчеркнул Лебедев.
По его словам, главная задача — обеспечить волеизъявление народа. Идеальной политической системы нет, но навязывать те или иные ценности недопустимо. В качестве примера Лебедев привел ситуацию в США, где очень специфическая избирательная система, вызывающая множество вопросов в самой стране. При этом зачастую западные ценности транслируются и на другие страны.
Подробнее о выступлении руководителя группы наблюдателей от СНГ смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.