https://uz.sputniknews.ru/20211021/nablyudat-no-ne-vmeshivatsya-v-chem-raznitsa-missii-sng-i-vzglyada-ssha-na-vybory-21014225.html

Наблюдать, но не вмешиваться: в чем разница миссии СНГ и взгляда США на выборы

Наблюдать, но не вмешиваться: в чем разница миссии СНГ и взгляда США на выборы

Глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев прибыл в Ташкент для участия в наблюдении за ходом голосования на выборах президента Узбекистана. На встрече с председателем... 21.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-21T17:15+0500

2021-10-21T17:15+0500

2021-10-21T17:17+0500

выборы президента узбекистана-2021

узбекистан

голосование

сергей лебедев

выборы президента

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На встрече с председателем Центризбиркома Узбекистана Зайниддином Низамходжаевым Лебедев подчеркнул, что его коллеги прибыли в республику в качестве дружеской делегации.Глава Исполкома СНГ заметил, что у наблюдателей нет цели специально искать нарушения и публично критиковать местные власти за ошибки. Есть задача проанализировать возможные недочеты, "по-дружески дать совет".По его словам, главная задача — обеспечить волеизъявление народа. Идеальной политической системы нет, но навязывать те или иные ценности недопустимо. В качестве примера Лебедев привел ситуацию в США, где очень специфическая избирательная система, вызывающая множество вопросов в самой стране. При этом зачастую западные ценности транслируются и на другие страны.Подробнее о выступлении руководителя группы наблюдателей от СНГ смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20211020/do-golosovaniya-schitannye-dni-chto-proisxodit-na-izbiratelnyx-uchastkax-20996309.html

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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узбекистан, голосование, сергей лебедев, выборы президента