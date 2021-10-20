https://uz.sputniknews.ru/20211020/do-golosovaniya-schitannye-dni-chto-proisxodit-na-izbiratelnyx-uchastkax-20996309.html

До голосования считанные дни: что происходит на избирательных участках

До голосования считанные дни: что происходит на избирательных участках

В ЦИК рассказали, как идет подготовка окружных избирательных комиссий и участков к главному политическому событию — предстоящим выборам президента Узбекистана. 20.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-20T22:29+0500

2021-10-20T22:29+0500

2021-10-20T22:30+0500

выборы президента узбекистана-2021

узбекистан

цик узбекистана

выборы

голосование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/14/20996463_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_523cd93576a0bfd873cd1ebfe4975bc3.jpg

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В последний день досрочного голосования Центризбирком подвел предварительные итоги этого этапа и представил информацию о порядке работы участков для голосования в основной день выборов — 24 октября. Власти учли потребности всех категорий граждан, не забыв при этом о санитарных особенностях.В частности, на все избирательные участки доставлены маски, антисептики и другие средства защиты. Особое значение уделяется разъяснительной работе с населением и роль СМИ в этой кампании особенно важна.В Ташкенте сформировано 822 избирательных участка, 79 из них расположены в больницах и других стационарах, а также воинских частях Ташкента. Всего в Узбекистане в 14 избирательных округов откроется 10 760 участков.По данным Центральной избирательной комиссии число зарегистрированных избирателей в столице составляет 1 645 607 человек, из них 96 539 голосуют впервые.Не позабыли и об особых категориях граждан, которым требуются специальные условия для волеизъявления. Так, в столице зарегистрировано более 32 тысяч избирателей с ограниченными физическими возможностями. Около 5 тысяч граждан пожелали проголосовать на дому.Для 27 тысяч избирателей с ограниченными физическими возможностями, кто готов самостоятельно прийти на участки, подготовлен специальный аудио- и видеоматериал, а также информация о кандидатах шрифтом Брайля. Семь участков оборудованы пандусами и поручнями для маломобильных граждан.По данным Центризбиркома республики в досрочном голосовании в Узбекистане и за его пределами с 14 октября приняло участие более 200 тысяч граждан. Основной день выборов пройдет 24 октября.За главный пост в стране поборются действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, представляющий партию УзЛиДеП, представитель НДПУ Максуда Варисова, лидер "Миллий Тикланиш" Алишер Кадыров, социал-демократ Бахром Абдухалимов ("Адолат"), а также кандидат от Экологической партии Нарзулло Обомуродов.

https://uz.sputniknews.ru/20211019/missiya-nablyudateley-ois-nachala-rabotu-na-vyborax-prezidenta-uzbekistana---tsik-20973072.html

https://uz.sputniknews.ru/20211006/kto-mojet-stat-prezidentom-uzbekistana-biografii-i-programmy-kandidatov-20798573.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Анна Желиховская

Анна Желиховская

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

узбекистан, цик узбекистана, выборы, голосование