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Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Нарзулло Обломуродов ("Миллий тикланиш") и Бахром Абдухалимов (Экологическая партия).
https://uz.sputniknews.ru/20211020/do-golosovaniya-schitannye-dni-chto-proisxodit-na-izbiratelnyx-uchastkax-20996309.html
До голосования считанные дни: что происходит на избирательных участках
До голосования считанные дни: что происходит на избирательных участках
В ЦИК рассказали, как идет подготовка окружных избирательных комиссий и участков к главному политическому событию — предстоящим выборам президента Узбекистана. 20.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-20T22:29+0500
2021-10-20T22:30+0500
выборы президента узбекистана-2021
узбекистан
цик узбекистана
выборы
голосование
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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В последний день досрочного голосования Центризбирком подвел предварительные итоги этого этапа и представил информацию о порядке работы участков для голосования в основной день выборов — 24 октября. Власти учли потребности всех категорий граждан, не забыв при этом о санитарных особенностях.В частности, на все избирательные участки доставлены маски, антисептики и другие средства защиты. Особое значение уделяется разъяснительной работе с населением и роль СМИ в этой кампании особенно важна.В Ташкенте сформировано 822 избирательных участка, 79 из них расположены в больницах и других стационарах, а также воинских частях Ташкента. Всего в Узбекистане в 14 избирательных округов откроется 10 760 участков.По данным Центральной избирательной комиссии число зарегистрированных избирателей в столице составляет 1 645 607 человек, из них 96 539 голосуют впервые.Не позабыли и об особых категориях граждан, которым требуются специальные условия для волеизъявления. Так, в столице зарегистрировано более 32 тысяч избирателей с ограниченными физическими возможностями. Около 5 тысяч граждан пожелали проголосовать на дому.Для 27 тысяч избирателей с ограниченными физическими возможностями, кто готов самостоятельно прийти на участки, подготовлен специальный аудио- и видеоматериал, а также информация о кандидатах шрифтом Брайля. Семь участков оборудованы пандусами и поручнями для маломобильных граждан.По данным Центризбиркома республики в досрочном голосовании в Узбекистане и за его пределами с 14 октября приняло участие более 200 тысяч граждан. Основной день выборов пройдет 24 октября.За главный пост в стране поборются действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, представляющий партию УзЛиДеП, представитель НДПУ Максуда Варисова, лидер "Миллий Тикланиш" Алишер Кадыров, социал-демократ Бахром Абдухалимов ("Адолат"), а также кандидат от Экологической партии Нарзулло Обомуродов.
https://uz.sputniknews.ru/20211019/missiya-nablyudateley-ois-nachala-rabotu-na-vyborax-prezidenta-uzbekistana---tsik-20973072.html
https://uz.sputniknews.ru/20211006/kto-mojet-stat-prezidentom-uzbekistana-biografii-i-programmy-kandidatov-20798573.html
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узбекистан, цик узбекистана, выборы, голосование

До голосования считанные дни: что происходит на избирательных участках

22:29 20.10.2021 (обновлено: 22:30 20.10.2021)
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© SputnikПодготовка к основному дню голосования на выборах президента Узбекистана
Подготовка к основному дню голосования на выборах президента Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2021
© Sputnik
Анна Желиховская
Все материалы
В ЦИК рассказали, как идет подготовка окружных избирательных комиссий и участков к главному политическому событию — предстоящим выборам президента Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В последний день досрочного голосования Центризбирком подвел предварительные итоги этого этапа и представил информацию о порядке работы участков для голосования в основной день выборов — 24 октября. Власти учли потребности всех категорий граждан, не забыв при этом о санитарных особенностях.
В частности, на все избирательные участки доставлены маски, антисептики и другие средства защиты. Особое значение уделяется разъяснительной работе с населением и роль СМИ в этой кампании особенно важна.
© SputnikПодготовка к основному дню голосования на выборах президента Узбекистана
Подготовка к основному дню голосования на выборах президента Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2021
Подготовка к основному дню голосования на выборах президента Узбекистана
© Sputnik
"Главная задача окружной избирательной комиссии (ОИК) – координация работы участков. В каждой из комиссий есть карта города, чтобы избиратель смог найти свой участок и проголосовать. Там же можно ознакомиться со списком всех членов ОИК и найти координаты председателя, его заместителя, секретаря и дежурного, которые готовы ответить на любые вопросы по выборам", — отметил председатель 14-й окружной избирательной комиссии Одил Абдурахманов.
В Ташкенте сформировано 822 избирательных участка, 79 из них расположены в больницах и других стационарах, а также воинских частях Ташкента. Всего в Узбекистане в 14 избирательных округов откроется 10 760 участков.
Выборы президента Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Миссия наблюдателей ОИС начала работу на выборах президента Узбекистана — ЦИК
19 октября, 19:23
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По данным Центральной избирательной комиссии число зарегистрированных избирателей в столице составляет 1 645 607 человек, из них 96 539 голосуют впервые.
Не позабыли и об особых категориях граждан, которым требуются специальные условия для волеизъявления. Так, в столице зарегистрировано более 32 тысяч избирателей с ограниченными физическими возможностями. Около 5 тысяч граждан пожелали проголосовать на дому.
© SputnikСправочные материалы на избирательных участках в Узбекистане
Подготовка к основному дню голосования на выборах президента Узбекистана - Sputnik Узбекистан
1/3
© Sputnik
Справочные материалы на избирательных участках в Узбекистане
© SputnikКабинки для голосования оборудованы для лиц с ограниченными возможностями здоровья
Подготовка к основному дню голосования на выборах президента Узбекистана - Sputnik Узбекистан
2/3
© Sputnik
Кабинки для голосования оборудованы для лиц с ограниченными возможностями здоровья
© SputnikНа всех избирательных участках будут жестко соблюдаться санитарные требования, чтобы не допустить распространения коронавируса
На всех избирательных участках будут жестко соблюдаться санитарные требования, чтобы не допустить распространения коронавируса - Sputnik Узбекистан
3/3
© Sputnik
На всех избирательных участках будут жестко соблюдаться санитарные требования, чтобы не допустить распространения коронавируса
1/3
© Sputnik
Справочные материалы на избирательных участках в Узбекистане
2/3
© Sputnik
Кабинки для голосования оборудованы для лиц с ограниченными возможностями здоровья
3/3
© Sputnik
На всех избирательных участках будут жестко соблюдаться санитарные требования, чтобы не допустить распространения коронавируса
Для 27 тысяч избирателей с ограниченными физическими возможностями, кто готов самостоятельно прийти на участки, подготовлен специальный аудио- и видеоматериал, а также информация о кандидатах шрифтом Брайля. Семь участков оборудованы пандусами и поручнями для маломобильных граждан.
В каждой кабинке для голосования есть памятка по правильному заполнению бюллетеня. Кроме того, отдельное место отмечено условным знаком. Здесь все предусмотрено для голосования человека с определёнными ограничениями. Например, там ниже обычного закреплен столик (для удобства человека в инвалидном кресле), есть лупа и дополнительное освещение в виде лампы.
По данным Центризбиркома республики в досрочном голосовании в Узбекистане и за его пределами с 14 октября приняло участие более 200 тысяч граждан. Основной день выборов пройдет 24 октября.
Президентские выборы в Узбекистане — 2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2021
Инфографика
Кто готов стать президентом Узбекистана: биографии и программы кандидатов
6 октября, 19:43
4159
За главный пост в стране поборются действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, представляющий партию УзЛиДеП, представитель НДПУ Максуда Варисова, лидер "Миллий Тикланиш" Алишер Кадыров, социал-демократ Бахром Абдухалимов ("Адолат"), а также кандидат от Экологической партии Нарзулло Обомуродов.
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