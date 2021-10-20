Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Нарзулло Обломуродов ("Миллий тикланиш") и Бахром Абдухалимов (Экологическая партия).
До голосования считанные дни: что происходит на избирательных участках
22:29 20.10.2021 (обновлено: 22:30 20.10.2021)
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© SputnikПодготовка к основному дню голосования на выборах президента Узбекистана
© Sputnik
В ЦИК рассказали, как идет подготовка окружных избирательных комиссий и участков к главному политическому событию — предстоящим выборам президента Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В последний день досрочного голосования Центризбирком подвел предварительные итоги этого этапа и представил информацию о порядке работы участков для голосования в основной день выборов — 24 октября. Власти учли потребности всех категорий граждан, не забыв при этом о санитарных особенностях.
В частности, на все избирательные участки доставлены маски, антисептики и другие средства защиты. Особое значение уделяется разъяснительной работе с населением и роль СМИ в этой кампании особенно важна.
© SputnikПодготовка к основному дню голосования на выборах президента Узбекистана
Подготовка к основному дню голосования на выборах президента Узбекистана
© Sputnik
"Главная задача окружной избирательной комиссии (ОИК) – координация работы участков. В каждой из комиссий есть карта города, чтобы избиратель смог найти свой участок и проголосовать. Там же можно ознакомиться со списком всех членов ОИК и найти координаты председателя, его заместителя, секретаря и дежурного, которые готовы ответить на любые вопросы по выборам", — отметил председатель 14-й окружной избирательной комиссии Одил Абдурахманов.
В Ташкенте сформировано 822 избирательных участка, 79 из них расположены в больницах и других стационарах, а также воинских частях Ташкента. Всего в Узбекистане в 14 избирательных округов откроется 10 760 участков.
По данным Центральной избирательной комиссии число зарегистрированных избирателей в столице составляет 1 645 607 человек, из них 96 539 голосуют впервые.
Не позабыли и об особых категориях граждан, которым требуются специальные условия для волеизъявления. Так, в столице зарегистрировано более 32 тысяч избирателей с ограниченными физическими возможностями. Около 5 тысяч граждан пожелали проголосовать на дому.
© SputnikСправочные материалы на избирательных участках в Узбекистане
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© Sputnik
Справочные материалы на избирательных участках в Узбекистане
© SputnikКабинки для голосования оборудованы для лиц с ограниченными возможностями здоровья
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© Sputnik
Кабинки для голосования оборудованы для лиц с ограниченными возможностями здоровья
© SputnikНа всех избирательных участках будут жестко соблюдаться санитарные требования, чтобы не допустить распространения коронавируса
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© Sputnik
На всех избирательных участках будут жестко соблюдаться санитарные требования, чтобы не допустить распространения коронавируса
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© Sputnik
Справочные материалы на избирательных участках в Узбекистане
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© Sputnik
Кабинки для голосования оборудованы для лиц с ограниченными возможностями здоровья
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© Sputnik
На всех избирательных участках будут жестко соблюдаться санитарные требования, чтобы не допустить распространения коронавируса
Для 27 тысяч избирателей с ограниченными физическими возможностями, кто готов самостоятельно прийти на участки, подготовлен специальный аудио- и видеоматериал, а также информация о кандидатах шрифтом Брайля. Семь участков оборудованы пандусами и поручнями для маломобильных граждан.
В каждой кабинке для голосования есть памятка по правильному заполнению бюллетеня. Кроме того, отдельное место отмечено условным знаком. Здесь все предусмотрено для голосования человека с определёнными ограничениями. Например, там ниже обычного закреплен столик (для удобства человека в инвалидном кресле), есть лупа и дополнительное освещение в виде лампы.
По данным Центризбиркома республики в досрочном голосовании в Узбекистане и за его пределами с 14 октября приняло участие более 200 тысяч граждан. Основной день выборов пройдет 24 октября.
За главный пост в стране поборются действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, представляющий партию УзЛиДеП, представитель НДПУ Максуда Варисова, лидер "Миллий Тикланиш" Алишер Кадыров, социал-демократ Бахром Абдухалимов ("Адолат"), а также кандидат от Экологической партии Нарзулло Обомуродов.