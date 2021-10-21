https://uz.sputniknews.ru/20211021/natsbank-uzbekistana-vypustit-rublevyx-obligatsiy-minimum-na-100-mln-21008950.html

Нацбанк Узбекистана выпустит рублевых облигаций минимум на $100 млн

Нацбанк Узбекистана выпустит рублевых облигаций минимум на $100 млн

Пока планы такие, однако все будет зависеть от ситуации на денежном рынке. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-21T15:21+0500

2021-10-21T15:21+0500

2021-10-21T15:21+0500

экономика

узбекистан

экономика

рубль

узнацбанк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/15/21011277_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_c715ad25b3b1dd939a4ee6592f21cea8.jpg

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. "Национальный банк ВЭД Узбекистана" (Узнацбанк) может до конца 2021 года выпустить на Московской бирже облигации.Однако "все будет зависеть от ситуации на денежном рынке", заявил РИА Новости замминистра финансов республики Одилбек Исаков.Объем облигаций составит минимум 100 миллионов долларов в рублевом эквиваленте, "иначе ликвидности на вторичном рынке не будет", добавил Исаков.В сентябре 2020 года Узнацбанк подписал с ВЭБом соглашение об основных условиях использования системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России о взаимных операциях. Спустя месяц узбекский банк разместил дебютные пятилетние еврооблигации в объеме 300 миллионов долларов с доходностью в размере 4,85% годовых.Этой осенью Узнацбанк подписал письмо-меморандум с консорциумом российских банков об организации выпуска облигаций в российских рублях на Московской бирже.Организаторами выступят Газпромбанк, Совкомбанк, Россельхозбанк и "Азия-Инвест Банк" (российская "дочка" Узнацбанка).

https://uz.sputniknews.ru/20210820/banki-uzbekistana-v-2022-m-vypustyat-evrobondy-na-470-mln-v-natsvalyute--mirziyoev-20165185.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, экономика, рубль, узнацбанк