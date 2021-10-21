https://uz.sputniknews.ru/20211021/natsbank-uzbekistana-vypustit-rublevyx-obligatsiy-minimum-na-100-mln-21008950.html
Нацбанк Узбекистана выпустит рублевых облигаций минимум на $100 млн
Нацбанк Узбекистана выпустит рублевых облигаций минимум на $100 млн
Пока планы такие, однако все будет зависеть от ситуации на денежном рынке. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-21T15:21+0500
2021-10-21T15:21+0500
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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. "Национальный банк ВЭД Узбекистана" (Узнацбанк) может до конца 2021 года выпустить на Московской бирже облигации.Однако "все будет зависеть от ситуации на денежном рынке", заявил РИА Новости замминистра финансов республики Одилбек Исаков.Объем облигаций составит минимум 100 миллионов долларов в рублевом эквиваленте, "иначе ликвидности на вторичном рынке не будет", добавил Исаков.В сентябре 2020 года Узнацбанк подписал с ВЭБом соглашение об основных условиях использования системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России о взаимных операциях. Спустя месяц узбекский банк разместил дебютные пятилетние еврооблигации в объеме 300 миллионов долларов с доходностью в размере 4,85% годовых.Этой осенью Узнацбанк подписал письмо-меморандум с консорциумом российских банков об организации выпуска облигаций в российских рублях на Московской бирже.Организаторами выступят Газпромбанк, Совкомбанк, Россельхозбанк и "Азия-Инвест Банк" (российская "дочка" Узнацбанка).
https://uz.sputniknews.ru/20210820/banki-uzbekistana-v-2022-m-vypustyat-evrobondy-na-470-mln-v-natsvalyute--mirziyoev-20165185.html
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узбекистан, экономика, рубль, узнацбанк
Нацбанк Узбекистана выпустит рублевых облигаций минимум на $100 млн
Пока планы такие, однако все будет зависеть от ситуации на денежном рынке.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. "Национальный банк ВЭД Узбекистана" (Узнацбанк) может до конца 2021 года выпустить на Московской бирже облигации.
Однако "все будет зависеть от ситуации на денежном рынке", заявил РИА Новости
замминистра финансов республики Одилбек Исаков.
Объем облигаций составит минимум 100 миллионов долларов в рублевом эквиваленте, "иначе ликвидности на вторичном рынке не будет", добавил Исаков.
"Это будет такой тестовый кейс для Узбекистана. Если он успешно пройдет, другие компании и банки могут рассматривать российский рублевый рынок, как источник финансирования своих проектов", — подчеркнул замминистра.
В сентябре 2020 года Узнацбанк подписал с ВЭБом соглашение об основных условиях использования системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России о взаимных операциях. Спустя месяц узбекский банк разместил дебютные пятилетние еврооблигации в объеме 300 миллионов долларов с доходностью в размере 4,85% годовых.
Этой осенью Узнацбанк подписал письмо-меморандум с консорциумом российских банков об организации выпуска облигаций в российских рублях на Московской бирже.
Организаторами выступят Газпромбанк, Совкомбанк, Россельхозбанк и "Азия-Инвест Банк" (российская "дочка" Узнацбанка).