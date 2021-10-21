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Узбекистан намерен вакцинировать "Спутником V" около двух миллионов человек
Узбекистан намерен вакцинировать "Спутником V" около двух миллионов человек
Сегодня в республике использовано более 750 тысяч доз "Спутника V". Среди вакцинированных проводят исследование на уровень антител. Показатели высокие. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-21T10:30+0500
2021-10-21T10:52+0500
общество
ситуация с коронавирусом в узбекистане
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Узбекистан рассчитывает привить "Спутником V" около двух миллионов человек — это 10% от общего числа вакцинированных.Такую информацию РИА Новости предоставил замглавы СЭС Нурмат Отабеков.В Узбекистане уже полгода активно проводится вакцинация населения. Жителям страны предлагается привиться одним из препаратов:Также Турция начала поставлять в Узбекистан вакцину CoronaVac (китайской компании Sinovac).Российский препарат поступает как непосредственно из России, так и разливается в самой республике. Сейчас в Узбекистане разлито уже 450 тысяч доз "Спутника V", из которых 120 тысяч использовано. Еще 330 тысяч произведено, но ожидает одобрения института Гамалеи (именно там был разработан препарат).Отабеков объяснил, какой процент узбекистанцев будет вакцинирован "Спутником V".Таким образом, число вакцинированных российской вакциной узбекистанцев может составить 2-2,15 миллиона человек.Отабеков подчеркнул, что сегодня в республике использовано более 750 тысяч доз "Спутника V". Среди вакцинированных проводят исследование на уровень антител. Показатели высокие.
https://uz.sputniknews.ru/20211020/kogda-v-uzbekistane-poyavitsya-novaya-partiya-sputnik-v-20993063.html
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ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцинация от covid-19 в узбекистане

Узбекистан намерен вакцинировать "Спутником V" около двух миллионов человек

10:30 21.10.2021 (обновлено: 10:52 21.10.2021)
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© Sputnik / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.10.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
/
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Сегодня в республике использовано более 750 тысяч доз "Спутника V". Среди вакцинированных проводят исследование на уровень антител. Показатели высокие.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Узбекистан рассчитывает привить "Спутником V" около двух миллионов человек — это 10% от общего числа вакцинированных.
Такую информацию РИА Новости предоставил замглавы СЭС Нурмат Отабеков.
"Мы хотим вакцинировать 21,5 миллиона населения… К концу этого года общее количество вакцинированных хотим довести до 70-80%. На сегодняшний день охват населения полным курсом вакцинации составляет 26%. К концу года мы этот процент хотим довести до 70-75%, для этого все возможности есть".
Главный санинспектор Узбекистана - Нурмат Отабеков - Sputnik Узбекистан
Нурмат Отабеков
Замглавы Службы санитарно-эпидемиологического надзора и здравоохранения РУз
В Узбекистане уже полгода активно проводится вакцинация населения.
Жителям страны предлагается привиться одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американской Moderna;
американо-немецким Pfizer/BioNTech.
Также Турция начала поставлять в Узбекистан вакцину CoronaVac (китайской компании Sinovac).
Российский препарат поступает как непосредственно из России, так и разливается в самой республике. Сейчас в Узбекистане разлито уже 450 тысяч доз "Спутника V", из которых 120 тысяч использовано. Еще 330 тысяч произведено, но ожидает одобрения института Гамалеи (именно там был разработан препарат).
Отабеков объяснил, какой процент узбекистанцев будет вакцинирован "Спутником V".
"В последующем доля "Спутника" будет расти.. Ну может быть, 10%".
Главный санинспектор Узбекистана - Нурмат Отабеков - Sputnik Узбекистан
Нурмат Отабеков
Замглавы Службы санитарно-эпидемиологического надзора и здравоохранения РУз
Таким образом, число вакцинированных российской вакциной узбекистанцев может составить 2-2,15 миллиона человек.
Отабеков подчеркнул, что сегодня в республике использовано более 750 тысяч доз "Спутника V". Среди вакцинированных проводят исследование на уровень антител. Показатели высокие.
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