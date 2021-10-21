https://uz.sputniknews.ru/20211021/uzbekistan-nameren-vaktsinirovat-sputnikom-v-okolo-2-milliona-chelovek-21000374.html

Узбекистан намерен вакцинировать "Спутником V" около двух миллионов человек

Узбекистан намерен вакцинировать "Спутником V" около двух миллионов человек

Сегодня в республике использовано более 750 тысяч доз "Спутника V". Среди вакцинированных проводят исследование на уровень антител. Показатели высокие. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-21T10:30+0500

2021-10-21T10:30+0500

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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Узбекистан рассчитывает привить "Спутником V" около двух миллионов человек — это 10% от общего числа вакцинированных.Такую информацию РИА Новости предоставил замглавы СЭС Нурмат Отабеков.В Узбекистане уже полгода активно проводится вакцинация населения. Жителям страны предлагается привиться одним из препаратов:Также Турция начала поставлять в Узбекистан вакцину CoronaVac (китайской компании Sinovac).Российский препарат поступает как непосредственно из России, так и разливается в самой республике. Сейчас в Узбекистане разлито уже 450 тысяч доз "Спутника V", из которых 120 тысяч использовано. Еще 330 тысяч произведено, но ожидает одобрения института Гамалеи (именно там был разработан препарат).Отабеков объяснил, какой процент узбекистанцев будет вакцинирован "Спутником V".Таким образом, число вакцинированных российской вакциной узбекистанцев может составить 2-2,15 миллиона человек.Отабеков подчеркнул, что сегодня в республике использовано более 750 тысяч доз "Спутника V". Среди вакцинированных проводят исследование на уровень антител. Показатели высокие.

https://uz.sputniknews.ru/20211020/kogda-v-uzbekistane-poyavitsya-novaya-partiya-sputnik-v-20993063.html

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ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцинация от covid-19 в узбекистане