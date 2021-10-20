https://uz.sputniknews.ru/20211020/kogda-v-uzbekistane-poyavitsya-novaya-partiya-sputnik-v-20993063.html

Когда в Узбекистане выпустят в оборот очередную партию "Спутник V"

Когда в Узбекистане выпустят в оборот очередную партию "Спутник V"

Образцы препарата 1 октября были отправлены в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи для контроля качества. 20.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-20T18:38+0500

2021-10-20T18:38+0500

2021-10-20T18:42+0500

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вакцинация от covid-19 в узбекистане

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Заместитель генерального директора Jurabek Laboratories Азиз Саипов рассказал в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан об условиях, которые созданы на производстве.Важно, чтобы в процессе изготовления препараты было все стерильно. Прежде чем предприятие выбрали для производства российской вакцины Спутник V в Узбекистане, специалисты провели тщательный аудит на соответствие требованиям.Уже произведено 450 тысяч двухкомпонентной вакцины, 130 тысяч из которых уже переданы Службе санитарно-эпидемиологического надзора и здравоохранения, остальные хранятся в специальных условиях на складе. Образцы препарата 1 октября были отправлены в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи для контроля качества.К концу октября в компании ожидают результаты анализа произведенного препарата.

https://uz.sputniknews.ru/20211002/voz-snyala-vse-barery-dlya-priznaniya-vaktsiny-sputnik-v--murashko-20740969.html

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

мультимедиа , производство, вакцина "спутник v", вакцинация от covid-19 в узбекистане