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Когда в Узбекистане выпустят в оборот очередную партию "Спутник V"
Когда в Узбекистане выпустят в оборот очередную партию "Спутник V"
Образцы препарата 1 октября были отправлены в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи для контроля качества. 20.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-20T18:38+0500
2021-10-20T18:42+0500
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вакцина "спутник v"
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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Заместитель генерального директора Jurabek Laboratories Азиз Саипов рассказал в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан об условиях, которые созданы на производстве.Важно, чтобы в процессе изготовления препараты было все стерильно. Прежде чем предприятие выбрали для производства российской вакцины Спутник V в Узбекистане, специалисты провели тщательный аудит на соответствие требованиям.Уже произведено 450 тысяч двухкомпонентной вакцины, 130 тысяч из которых уже переданы Службе санитарно-эпидемиологического надзора и здравоохранения, остальные хранятся в специальных условиях на складе. Образцы препарата 1 октября были отправлены в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи для контроля качества.К концу октября в компании ожидают результаты анализа произведенного препарата.
https://uz.sputniknews.ru/20211002/voz-snyala-vse-barery-dlya-priznaniya-vaktsiny-sputnik-v--murashko-20740969.html
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Рамиз Бахтияров
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мультимедиа , производство, вакцина "спутник v", вакцинация от covid-19 в узбекистане

Когда в Узбекистане выпустят в оборот очередную партию "Спутник V"

18:38 20.10.2021 (обновлено: 18:42 20.10.2021)
136
© Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
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Образцы препарата 1 октября были отправлены в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи для контроля качества.
Заместитель генерального директора Jurabek Laboratories Азиз Саипов рассказал в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан об условиях, которые созданы на производстве.
Важно, чтобы в процессе изготовления препараты было все стерильно. Прежде чем предприятие выбрали для производства российской вакцины Спутник V в Узбекистане, специалисты провели тщательный аудит на соответствие требованиям.
Производство вакцины Sputnik V - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2021
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2 октября, 18:56
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Уже произведено 450 тысяч двухкомпонентной вакцины, 130 тысяч из которых уже переданы Службе санитарно-эпидемиологического надзора и здравоохранения, остальные хранятся в специальных условиях на складе. Образцы препарата 1 октября были отправлены в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи для контроля качества.
К концу октября в компании ожидают результаты анализа произведенного препарата.
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