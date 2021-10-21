https://uz.sputniknews.ru/20211021/uzbekskie-i-rossiyskie-predpriyatiya-dogovorilis-o-sovmestnom-proizvodstve-21015020.html

Узбекские и российские предприятия договорились о совместном производстве

Узбекские и российские предприятия договорились о совместном производстве

"Узтекстильпром" и российская АФК "Система" могут открыть совместные предприятия в Узбекистане. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-21T17:55+0500

2021-10-21T17:55+0500

2021-10-21T17:55+0500

экономика

узбекистан

промышленность

текстиль

узтекстильпром

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ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. Узбекская ассоциация "Узтекстильпром" и российская АФК "Система" могут создать совместные текстильные предприятия, сообщает пресс-служба узбекской ассоциации.Эту возможность обсудили на встрече первый заместитель председателя "Узтекстильпрома" Даврон Вахабов и управляющий директор АФК "Система" Леонид Петухов."Учитывая, что АФК "Система" переходит на систему "быстрого пошива", выражена готовность к размещению прямых заказов в Узбекистане (х/б пряжа, ткани, готовые текстильные товары). В этой связи, подчеркнута заинтересованность российской стороны в создании в Узбекистане новых производственных мощностей", - сообщает пресс-служба "Узтекстильпрома".В начале ноября в Узбекистан приедет группа российских экспертов. С узбекскими коллегами россияне обсудят возможность реализации совместных проектов по производству и окраске тканей и готовых текстильных изделий.В начале 2018 года АФК "Система" приобрела контрольный пакет в компании-владельце имущества комбината "Вологодский текстиль". На базе комбината будет создан текстильный холдинг, производящий высокотехнологичные виды тканей, в том числе тканей для спецодежды, а также домашнего текстиля.

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узбекистан, промышленность, текстиль, узтекстильпром