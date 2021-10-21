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В Кашкадарье раскрыто убийство девятилетней давности
В Кашкадарье раскрыто убийство девятилетней давности
Житель Касанского района Кашкадарьинской области пропал без вести в январе 2012 года. Лишь спустя почти десять лет удалось выйти на след его убийц. Они... 21.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-21T18:48+0500
2021-10-21T18:48+0500
происшествия
самарканд
кашкадарьинская область
убийство
преступление
генеральная прокуратура узбекистана
криминал
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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Правоохранители раскрыли дело по факту умышленного убийства жителя Кашкадарьинской области, без вести пропавшего девять лет назад, сообщается в Telegram-канале Генеральной прокуратуры Узбекистана.По данным ведомства, мужчина исчез 24 января 2012 года. В тот день он вышел из дома, сел за руль своего автомобиля Nexia-2 и уехал. Больше о нем никто ничего не слышал, а спустя время его объявили пропавшим без вести.Позже его автомобиль обнаружили в жилом массиве Самарканда. В салоне в общей сложности было четырнадцать отпечатков пальцев разных людей. После этого Каршинская районная прокуратура возбудила уголовное дело по части первой статьи 97 Уголовного кодекса Узбекистана (умышленное убийств).На след преступников удалось выйти лишь спустя девять лет. Как показало следствие, их было трое. Подозреваемых задержали, они дали признательные показания и указали на место, где спрятали тело.Как отмечают в прокуратуре, причастность подозреваемых в совершении умышленного убийства подтверждается совокупностью доказательной базы. Это их признательные показания, дактилоскопическая экспертиза и другое. Все они заключены под стражу.В случае признания судом вины задержанных, им грозит от десяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.
https://uz.sputniknews.ru/20210730/v-uzbekistane-za-polgoda-soversheno-svyshe-dvuxsot-ubiystv-19889268.html
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самарканд, кашкадарьинская область, убийство, преступление, генеральная прокуратура узбекистана, криминал

В Кашкадарье раскрыто убийство девятилетней давности

18:48 21.10.2021
577
© Генеральная прокуратура УзбекистанаВ Кашкадарье раскрыто убийство девятилетней давности
В Кашкадарье раскрыто убийство девятилетней давности - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.10.2021
© Генеральная прокуратура Узбекистана
Житель Касанского района Кашкадарьинской области пропал без вести в январе 2012 года. Лишь спустя почти десять лет удалось выйти на след его убийц. Они показали, где спрятали тело.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Правоохранители раскрыли дело по факту умышленного убийства жителя Кашкадарьинской области, без вести пропавшего девять лет назад, сообщается в Telegram-канале Генеральной прокуратуры Узбекистана.
По данным ведомства, мужчина исчез 24 января 2012 года. В тот день он вышел из дома, сел за руль своего автомобиля Nexia-2 и уехал. Больше о нем никто ничего не слышал, а спустя время его объявили пропавшим без вести.
Позже его автомобиль обнаружили в жилом массиве Самарканда. В салоне в общей сложности было четырнадцать отпечатков пальцев разных людей. После этого Каршинская районная прокуратура возбудила уголовное дело по части первой статьи 97 Уголовного кодекса Узбекистана (умышленное убийств).
На след преступников удалось выйти лишь спустя девять лет. Как показало следствие, их было трое. Подозреваемых задержали, они дали признательные показания и указали на место, где спрятали тело.
© Генеральная прокуратура УзбекистанаВ Кашкадарье раскрыто убийство девятилетней давности
В Кашкадарье раскрыто убийство девятилетней давности - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.10.2021
В Кашкадарье раскрыто убийство девятилетней давности
© Генеральная прокуратура Узбекистана

“Следствие установило, что М.O., Т.A. и Д.С. закопали тело убитого на поле в махалле "Шурбозор" Чиракчинского района, а автомобиль перегнали в Самарканд, где и оставили на заднем дворе многоэтажного дома по улице Нарпай”, — говорится в сообщении.

Как отмечают в прокуратуре, причастность подозреваемых в совершении умышленного убийства подтверждается совокупностью доказательной базы. Это их признательные показания, дактилоскопическая экспертиза и другое. Все они заключены под стражу.
В случае признания судом вины задержанных, им грозит от десяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.
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