https://uz.sputniknews.ru/20211021/v-kashkadare-raskryto-ubiystvo-devyatiletney-davnosti-21016033.html

В Кашкадарье раскрыто убийство девятилетней давности

В Кашкадарье раскрыто убийство девятилетней давности

Житель Касанского района Кашкадарьинской области пропал без вести в январе 2012 года. Лишь спустя почти десять лет удалось выйти на след его убийц. Они... 21.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-21T18:48+0500

2021-10-21T18:48+0500

2021-10-21T18:48+0500

происшествия

самарканд

кашкадарьинская область

убийство

преступление

генеральная прокуратура узбекистана

криминал

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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Правоохранители раскрыли дело по факту умышленного убийства жителя Кашкадарьинской области, без вести пропавшего девять лет назад, сообщается в Telegram-канале Генеральной прокуратуры Узбекистана.По данным ведомства, мужчина исчез 24 января 2012 года. В тот день он вышел из дома, сел за руль своего автомобиля Nexia-2 и уехал. Больше о нем никто ничего не слышал, а спустя время его объявили пропавшим без вести.Позже его автомобиль обнаружили в жилом массиве Самарканда. В салоне в общей сложности было четырнадцать отпечатков пальцев разных людей. После этого Каршинская районная прокуратура возбудила уголовное дело по части первой статьи 97 Уголовного кодекса Узбекистана (умышленное убийств).На след преступников удалось выйти лишь спустя девять лет. Как показало следствие, их было трое. Подозреваемых задержали, они дали признательные показания и указали на место, где спрятали тело.Как отмечают в прокуратуре, причастность подозреваемых в совершении умышленного убийства подтверждается совокупностью доказательной базы. Это их признательные показания, дактилоскопическая экспертиза и другое. Все они заключены под стражу.В случае признания судом вины задержанных, им грозит от десяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.

https://uz.sputniknews.ru/20210730/v-uzbekistane-za-polgoda-soversheno-svyshe-dvuxsot-ubiystv-19889268.html

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самарканд, кашкадарьинская область, убийство, преступление, генеральная прокуратура узбекистана, криминал