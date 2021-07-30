https://uz.sputniknews.ru/20210730/v-uzbekistane-za-polgoda-soversheno-svyshe-dvuxsot-ubiystv-19889268.html
В Узбекистане за полгода совершено свыше двухсот убийств
В Узбекистане за полгода совершено свыше двухсот убийств
В общей же сложности количество преступлений, совершенных в Узбекистане в первом полугодии, увеличилось по сравнению с прошлым годом на 111,9 процента и... 30.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-30T18:02+0500
2021-07-30T18:02+0500
2021-07-30T18:16+0500
общество
мвд
убийство
пулат бобожонов
преступность
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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. За шесть месяцев 2021 года в Узбекистане совершено 217 убийств и зафиксировано 4 137 случаев нанесение телесных повреждений, сообщил министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов во время отчета в Сенате.Помимо этого, органы внутренних дел зарегистрировали за этот период 135 разбойных нападений, 1 100 фактов хулиганства, 7 618 — кражи, 9 439 — мошенничества. По мнению главы ведомства, все эти преступления могли были быть предупреждены.Например, из-за неэффективной, на его взгляд, организации работы по обеспечению занятости населения на местах безработными гражданами совершено 5 837 преступлений. В лидерах Андижанская (1130), Ташкентская (709), Ферганская (602) области и город Ташкент (595).Или семейные конфликты. За шесть месяцев из-за них произошло 77 инцидентов, связанных с убийством, и 798 — с нанесением телесных повреждений.Бобожонов отметил нерешенные проблемы женщин, находящихся в тяжелых жизненных условиях, и связал с этим тот факт, что за этот период 3 236 из них совершили 1 163 преступления.Похожая ситуация наблюдается и в работе с молодежью. Из общего количества преступлений 7 849 совершенно именно молодыми людьми. При этом 3 180 человек не были обеспечены работой или охвачены образованием.В общей же сложности количество преступлений, совершенных в Узбекистане в первом полугодии, увеличилось по сравнению с прошлым годом на 111,9 процента и достигло 45 630.При этом раскрываемость составила 95,3 процента.
https://uz.sputniknews.ru/20210722/zolotonosnoe-prestuplenie-v-uzbekistane-sxvatili-chernyx-starateley-19774154.html
https://uz.sputniknews.ru/20210312/prichinoy-kazhdogo-shestogo-suitsida-v-uzbekistane-v-2020-godu-stal-semeynyy-konflikt-17703179.html
https://uz.sputniknews.ru/20200817/MVD-Uzbekistana-vpervye-ozvuchilo-kolichestvo-zaklyuchennykh-v-strane-14785934.html
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мвд, убийство, пулат бобожонов, преступность
В Узбекистане за полгода совершено свыше двухсот убийств
18:02 30.07.2021 (обновлено: 18:16 30.07.2021)
В общей же сложности количество преступлений, совершенных в Узбекистане в первом полугодии, увеличилось по сравнению с прошлым годом на 111,9 процента и достигло 45 630. При этом раскрываемость составила 95,3 процента.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik.
За шесть месяцев 2021 года в Узбекистане совершено 217 убийств и зафиксировано 4 137 случаев нанесение телесных повреждений, сообщил
министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов во время отчета в Сенате.
Помимо этого, органы внутренних дел зарегистрировали за этот период 135 разбойных нападений, 1 100 фактов хулиганства, 7 618 — кражи, 9 439 — мошенничества. По мнению главы ведомства, все эти преступления могли были быть предупреждены.
Например, из-за неэффективной, на его взгляд, организации работы по обеспечению занятости населения на местах безработными гражданами совершено 5 837 преступлений. В лидерах Андижанская (1130), Ташкентская (709), Ферганская (602) области и город Ташкент (595).
Или семейные конфликты. За шесть месяцев из-за них произошло 77 инцидентов, связанных с убийством, и 798 — с нанесением телесных повреждений.
"В результате несвоевременного устранения семейных конфликтов совершено 9 575 правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, большинство из которых, то есть 70 процентов, приходится на город Ташкент, Ташкентскую, Ферганскую, Кашкадарьинскую, Андижанскую области", — сказал министр.
Бобожонов отметил нерешенные проблемы женщин, находящихся в тяжелых жизненных условиях, и связал с этим тот факт, что за этот период 3 236 из них совершили 1 163 преступления.
Похожая ситуация наблюдается и в работе с молодежью. Из общего количества преступлений 7 849 совершенно именно молодыми людьми. При этом 3 180 человек не были обеспечены работой или охвачены образованием.
В общей же сложности количество преступлений, совершенных в Узбекистане в первом полугодии, увеличилось по сравнению с прошлым годом на 111,9 процента и достигло 45 630.
При этом раскрываемость составила 95,3 процента.