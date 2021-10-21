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В Кыргызстане задержали члена международной наркогруппровки из Узбекистана
В Кыргызстане задержали члена международной наркогруппровки из Узбекистана
В ходе обыска грузовика, следовавшего из Узбекистана, оперативники обнаружили муляжи яблок, начиненные наркотиками. Цена изъятого на черном рынке превышает... 21.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-21T14:23+0500
2021-10-21T14:22+0500
происшествия
кыргызстан
наркотики
криминал
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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Кыргызские пограничники задержали члена международной наркогруппировки, перевозившего крупную партию метамфетамина, сообщает пресс-служба МВД КР.Наркотические вещества были обнаружены в ходе обыска грузовой автомашины марки “DAF” на территории таможенного терминала “БТС” в Бишкеке. Грузовик следовал по маршруту “Иран—Туркменистан—Узбекистан— Казахстан—Кыргызстан”.Водителя автомобиля задержали. Им оказался гражданин Республики Узбекистан. Возбуждено уголовное дело по статье 267 (незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.В ходе предварительного расследования выяснилось, что фура следовала из Ирана. На нейтральной зоне с Туркменистаном кузов был перецеплен и доставлен до нейтральной зоны с Республикой Узбекистан. Там задержанный прицепил рефрижератор и проследовал на территорию Кыргызстана.По данным МВД КР, цена изъятого на черном рынке превышает 531 тысячу долларов. Правоохранители устанавливают всех причастных.
https://uz.sputniknews.ru/20210527/uzbekistanets-vozil-narkotiki-v-myase-18949323.html
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кыргызстан, наркотики, криминал

В Кыргызстане задержали члена международной наркогруппровки из Узбекистана

14:23 21.10.2021
160
© Sputnik / Табылды КадырбековМужчина в наручниках
Мужчина в наручниках - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.10.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
В ходе обыска грузовика, следовавшего из Узбекистана, оперативники обнаружили муляжи яблок, начиненные наркотиками. Цена изъятого на черном рынке превышает полмиллиона долларов.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Кыргызские пограничники задержали члена международной наркогруппировки, перевозившего крупную партию метамфетамина, сообщает пресс-служба МВД КР.
Наркотические вещества были обнаружены в ходе обыска грузовой автомашины марки “DAF” на территории таможенного терминала “БТС” в Бишкеке. Грузовик следовал по маршруту “Иран—Туркменистан—Узбекистан— Казахстан—Кыргызстан”.
“В ходе обыска в некоторых ящиках с яблоками, которыми был загружен полуприцеп-рефрижератор, были обнаружены и изъяты 147 штук яблок, изготовленных из пенопласта (муляж), внутри которых имелись полиэтиленовые пакеты, содержащие в себе кристаллообразные вещества белого цвета, со специфическим запахом”, — поясняется в сообщении.
Водителя автомобиля задержали. Им оказался гражданин Республики Узбекистан. Возбуждено уголовное дело по статье 267 (незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.
В ходе предварительного расследования выяснилось, что фура следовала из Ирана. На нейтральной зоне с Туркменистаном кузов был перецеплен и доставлен до нейтральной зоны с Республикой Узбекистан. Там задержанный прицепил рефрижератор и проследовал на территорию Кыргызстана.

“При первичном исследовании в ОКЦ МВД КР, представленное изъятое вещество является “метамфетамином” (первитин). Общий вес изъятого вещества составил 10 100 граммов, в дозах – 150 000”, — говорится в сообщении.

По данным МВД КР, цена изъятого на черном рынке превышает 531 тысячу долларов. Правоохранители устанавливают всех причастных.
Узбекистанец возил наркотики в мясе - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2021
Происшествия
Узбекистанец возил наркотики в мясе
27 мая, 19:19
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