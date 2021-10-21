https://uz.sputniknews.ru/20211021/v-kyrgyzstane-zaderjali-chlena-mejdunarodnoy-narkogrupprovki-iz-uzbekistana-21009526.html

В Кыргызстане задержали члена международной наркогруппровки из Узбекистана

В Кыргызстане задержали члена международной наркогруппровки из Узбекистана

В ходе обыска грузовика, следовавшего из Узбекистана, оперативники обнаружили муляжи яблок, начиненные наркотиками. Цена изъятого на черном рынке превышает... 21.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-21T14:23+0500

2021-10-21T14:23+0500

2021-10-21T14:22+0500

происшествия

кыргызстан

наркотики

криминал

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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Кыргызские пограничники задержали члена международной наркогруппировки, перевозившего крупную партию метамфетамина, сообщает пресс-служба МВД КР.Наркотические вещества были обнаружены в ходе обыска грузовой автомашины марки “DAF” на территории таможенного терминала “БТС” в Бишкеке. Грузовик следовал по маршруту “Иран—Туркменистан—Узбекистан— Казахстан—Кыргызстан”.Водителя автомобиля задержали. Им оказался гражданин Республики Узбекистан. Возбуждено уголовное дело по статье 267 (незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.В ходе предварительного расследования выяснилось, что фура следовала из Ирана. На нейтральной зоне с Туркменистаном кузов был перецеплен и доставлен до нейтральной зоны с Республикой Узбекистан. Там задержанный прицепил рефрижератор и проследовал на территорию Кыргызстана.По данным МВД КР, цена изъятого на черном рынке превышает 531 тысячу долларов. Правоохранители устанавливают всех причастных.

https://uz.sputniknews.ru/20210527/uzbekistanets-vozil-narkotiki-v-myase-18949323.html

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кыргызстан, наркотики, криминал