https://uz.sputniknews.ru/20211021/v-kyrgyzstane-zaderjany-rukovoditeli-pogranslujby-21007895.html

В Кыргызстане задержаны руководители Погранслужбы

В Кыргызстане задержаны руководители Погранслужбы

Чиновники обвиняются в вымогательстве взяток за пересечение узбекско-киргизской границы. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-21T13:50+0500

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ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. В Кыргызстане задержан ряд руководителей Погранслужбы за создание коррупционной схемы на КПП с Узбекистаном, сообщает Sputnik Кыргызстан.Видео задержания офицеров опубликовал накануне пресс-центр Госкомитета национальной безопасности республики.По данным агентства, должностные лица контрольно-пропускного пункта "Достук-автодорожный" систематически вымогали взятки с въезжающих в страну, в основном, с граждан Узбекистана и водителей большегрузных автомобилей. В коррупционной съеме участвовали и отдельные руководители Пограничной службы.Все задержанные находятся в изоляторе временного содержания ГУ ГКНБ по Ошу и Ошской области. Возбуждено уголовное дело по статье 325 УК "Получение взятки группой лиц".Комментируя ситуацию, президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил в своем выступлении на Совете глав органов местного самоуправления и местных государственных администраций, что госслужба – не место для личного обогащения."Глава Генштаба, несколько сотрудников создали коррупционную схему и собирали деньги с лиц, переходящих границу. Второй пример — ответственный секретарь по помилованию был задержан при получении взятки. Это пример борьбы с коррупцией, вне зависимости от того, кто этим занимается. Если кто считает, что государственная и муниципальная служба нужна для материальных благ, то ему не место среди нас", — подчеркнул президент.

https://uz.sputniknews.ru/20211008/v-uzbekistane-ochistnye-soorujeniya-stoimostyu-18-mlrd-prodali-za-25-mln-20834528.html

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происшествия, кыргызстан, коррупция