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В Кыргызстане задержаны руководители Погранслужбы
В Кыргызстане задержаны руководители Погранслужбы
Чиновники обвиняются в вымогательстве взяток за пересечение узбекско-киргизской границы. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-21T13:50+0500
2021-10-21T13:50+0500
в мире
происшествия
кыргызстан
коррупция
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ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. В Кыргызстане задержан ряд руководителей Погранслужбы за создание коррупционной схемы на КПП с Узбекистаном, сообщает Sputnik Кыргызстан.Видео задержания офицеров опубликовал накануне пресс-центр Госкомитета национальной безопасности республики.По данным агентства, должностные лица контрольно-пропускного пункта "Достук-автодорожный" систематически вымогали взятки с въезжающих в страну, в основном, с граждан Узбекистана и водителей большегрузных автомобилей. В коррупционной съеме участвовали и отдельные руководители Пограничной службы.Все задержанные находятся в изоляторе временного содержания ГУ ГКНБ по Ошу и Ошской области. Возбуждено уголовное дело по статье 325 УК "Получение взятки группой лиц".Комментируя ситуацию, президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил в своем выступлении на Совете глав органов местного самоуправления и местных государственных администраций, что госслужба – не место для личного обогащения."Глава Генштаба, несколько сотрудников создали коррупционную схему и собирали деньги с лиц, переходящих границу. Второй пример — ответственный секретарь по помилованию был задержан при получении взятки. Это пример борьбы с коррупцией, вне зависимости от того, кто этим занимается. Если кто считает, что государственная и муниципальная служба нужна для материальных благ, то ему не место среди нас", — подчеркнул президент.
https://uz.sputniknews.ru/20211008/v-uzbekistane-ochistnye-soorujeniya-stoimostyu-18-mlrd-prodali-za-25-mln-20834528.html
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происшествия, кыргызстан, коррупция

В Кыргызстане задержаны руководители Погранслужбы

13:50 21.10.2021
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© Sputnik / Табылды КадырбековНа границе Кыргызстана
На границе Кыргызстана - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.10.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Чиновники обвиняются в вымогательстве взяток за пересечение узбекско-киргизской границы.
ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. В Кыргызстане задержан ряд руководителей Погранслужбы за создание коррупционной схемы на КПП с Узбекистаном, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Видео задержания офицеров опубликовал накануне пресс-центр Госкомитета национальной безопасности республики.
По данным агентства, должностные лица контрольно-пропускного пункта "Достук-автодорожный" систематически вымогали взятки с въезжающих в страну, в основном, с граждан Узбекистана и водителей большегрузных автомобилей. В коррупционной съеме участвовали и отдельные руководители Пограничной службы.
"Задержаны начальник КПП "Достук-автодорожный" А. Э., начальник УПС ГКНБ по Ошской области Ч. Н., а также первый заместитель директора — начальник Генерального штаба Погранслужбы К. Б", - говорится в сообщении Sputnik Кыргызстан.
Все задержанные находятся в изоляторе временного содержания ГУ ГКНБ по Ошу и Ошской области. Возбуждено уголовное дело по статье 325 УК "Получение взятки группой лиц".
Комментируя ситуацию, президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил в своем выступлении на Совете глав органов местного самоуправления и местных государственных администраций, что госслужба – не место для личного обогащения.
"Глава Генштаба, несколько сотрудников создали коррупционную схему и собирали деньги с лиц, переходящих границу. Второй пример — ответственный секретарь по помилованию был задержан при получении взятки. Это пример борьбы с коррупцией, вне зависимости от того, кто этим занимается. Если кто считает, что государственная и муниципальная служба нужна для материальных благ, то ему не место среди нас", — подчеркнул президент.
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