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В Ташкент прибыли международные эксперты по реставрации памятников архитектуры модернизма
В Ташкент прибыли международные эксперты по реставрации памятников архитектуры модернизма
В основной состав группы вошли представители из Миланского политехнического университета и бюро Laboratorio Permanente. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-21T16:10+0500
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архитектура
архитектурное наследие
модернизм
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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Команда международных экспертов по реставрации памятников архитектуры эпохи модернизма прибыла в столицу Узбекистана для координации исследовательской и проектной работы, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства. "Фонд развития культуры и искусства и архитектурное бюро Grace (Милан) приступили к разработке стратегии и дорожной карты по сохранению и приспособлению архитектуры модернизма в Ташкенте", - информируется в релизе. В экспертную группу включены специалисты по реставрации памятников модернизма, историки архитектуры и культуры, а также урбанисты. В частности, в основной состав группы вошли представители из Миланского политехнического университета и бюро Laboratorio Permanente, а также историк архитектуры Борис Чухович. Отмечается, что их работа будет проведена на основе исследований и изучения международного опыта в области сохранения архитектуры ХХ века.
https://uz.sputniknews.ru/20210622/vlasti-razrabotayut-dorojnuyu-kartu-po-soxraneniyu-v-tashkente-arxitektury-modernizma--19357616.html
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архитектура, архитектурное наследие, модернизм

В Ташкент прибыли международные эксперты по реставрации памятников архитектуры модернизма

16:10 21.10.2021
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© Foto : Илья БуяновскийВыставочный зал в Ташкенте
Выставочный зал в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.10.2021
© Foto : Илья Буяновский
В основной состав группы вошли представители из Миланского политехнического университета и бюро Laboratorio Permanente.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Команда международных экспертов по реставрации памятников архитектуры эпохи модернизма прибыла в столицу Узбекистана для координации исследовательской и проектной работы, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства.
"Фонд развития культуры и искусства и архитектурное бюро Grace (Милан) приступили к разработке стратегии и дорожной карты по сохранению и приспособлению архитектуры модернизма в Ташкенте", - информируется в релизе.
Гостиница Узбекистан в центре Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2021
Культура
Власти разработают дорожную карту по сохранению в Ташкенте архитектуры модернизма
22 июня, 17:21
1861
В экспертную группу включены специалисты по реставрации памятников модернизма, историки архитектуры и культуры, а также урбанисты. В частности, в основной состав группы вошли представители из Миланского политехнического университета и бюро Laboratorio Permanente, а также историк архитектуры Борис Чухович.
Отмечается, что их работа будет проведена на основе исследований и изучения международного опыта в области сохранения архитектуры ХХ века.
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