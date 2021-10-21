https://uz.sputniknews.ru/20211021/v-tashkent-pribyli-mejdunarodnye-eksperty-po-restavratsii-pamyatnikov-arxitektury-modernizma-21012982.html

В Ташкент прибыли международные эксперты по реставрации памятников архитектуры модернизма

В Ташкент прибыли международные эксперты по реставрации памятников архитектуры модернизма

В основной состав группы вошли представители из Миланского политехнического университета и бюро Laboratorio Permanente. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-21T16:10+0500

2021-10-21T16:10+0500

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культура

архитектура

архитектурное наследие

модернизм

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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Команда международных экспертов по реставрации памятников архитектуры эпохи модернизма прибыла в столицу Узбекистана для координации исследовательской и проектной работы, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства. "Фонд развития культуры и искусства и архитектурное бюро Grace (Милан) приступили к разработке стратегии и дорожной карты по сохранению и приспособлению архитектуры модернизма в Ташкенте", - информируется в релизе. В экспертную группу включены специалисты по реставрации памятников модернизма, историки архитектуры и культуры, а также урбанисты. В частности, в основной состав группы вошли представители из Миланского политехнического университета и бюро Laboratorio Permanente, а также историк архитектуры Борис Чухович. Отмечается, что их работа будет проведена на основе исследований и изучения международного опыта в области сохранения архитектуры ХХ века.

https://uz.sputniknews.ru/20210622/vlasti-razrabotayut-dorojnuyu-kartu-po-soxraneniyu-v-tashkente-arxitektury-modernizma--19357616.html

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архитектура, архитектурное наследие, модернизм