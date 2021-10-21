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В Uzbekistan Airports снова снизили тарифы для зарубежных авиаперевозчиков
В Uzbekistan Airports снова снизили тарифы для зарубежных авиаперевозчиков
Понижение тарифов составит около 15%. Обновленный перечень ставок и сборов вводится с 31 октября. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-21T13:26+0500
2021-10-21T13:27+0500
общество
тарифы
ставки
uzbekistan airports
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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Новый перечень ставок и сборов на наземное обслуживание регулярных рейсов, выполняемых зарубежными авиакомпаниями, утвердило руководство Uzbekistan Airports.В среднем снижение тарифов составит около 15%. Обновленный перечень ставок и сборов вводится с 31 октября – с начала зимнего сезона IATA 2021/2022.На какие услуги снижены ставки и услуги:По словам председателя правления Uzbekistan Airports Рано Джураевой, снижение тарифов для авиакомпаний позволит уменьшить стоимость авиабилетов. К тому же аэропорт начнет работать без посредников и напрямую заключать договор с авиакомпаниями для закупки только необходимых услуг, добавила глава компании. Ранее руководство Uzbekistan Airports уже уменьшало тарифы для авиаперевозчиков. Первое понижение ставок и сборов ( в среднем на 27%) произошло в конце марта в связи с переходом на летнее расписание.
https://uz.sputniknews.ru/20210531/mejdunarodnye-aeroporty-respubliki-pereydut-pod-upravlenie-uzbekistan-airports-18997982.html
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тарифы, ставки, uzbekistan airports

В Uzbekistan Airports снова снизили тарифы для зарубежных авиаперевозчиков

13:26 21.10.2021 (обновлено: 13:27 21.10.2021)
97
© Uzbekistan AirportsUzbekistan Airports
Uzbekistan Airports - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.10.2021
© Uzbekistan Airports
Понижение тарифов составит около 15%. Обновленный перечень ставок и сборов вводится с 31 октября.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Новый перечень ставок и сборов на наземное обслуживание регулярных рейсов, выполняемых зарубежными авиакомпаниями, утвердило руководство Uzbekistan Airports.
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В среднем снижение тарифов составит около 15%. Обновленный перечень ставок и сборов вводится с 31 октября – с начала зимнего сезона IATA 2021/2022.

На какие услуги снижены ставки и услуги:

обеспечение взлета-посадки ВС;
обеспечение авиационной безопасности пассажиров;
обеспечение авиационной безопасности ВС;
использование аэровокзала;
обслуживание пассажиров на прилет;
обслуживание пассажиров на вылет;
предоставление доступа к платформе CUTE.
По словам председателя правления Uzbekistan Airports Рано Джураевой, снижение тарифов для авиакомпаний позволит уменьшить стоимость авиабилетов.
К тому же аэропорт начнет работать без посредников и напрямую заключать договор с авиакомпаниями для закупки только необходимых услуг, добавила глава компании.
Ранее руководство Uzbekistan Airports уже уменьшало тарифы для авиаперевозчиков. Первое понижение ставок и сборов ( в среднем на 27%) произошло в конце марта в связи с переходом на летнее расписание.
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