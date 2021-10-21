https://uz.sputniknews.ru/20211021/v-uzbekistan-airports-snova-snizili-tarify-dlya-zarubejnyx-aviaperevozchikov-21006892.html

В Uzbekistan Airports снова снизили тарифы для зарубежных авиаперевозчиков

В Uzbekistan Airports снова снизили тарифы для зарубежных авиаперевозчиков

Понижение тарифов составит около 15%. Обновленный перечень ставок и сборов вводится с 31 октября. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-21T13:26+0500

2021-10-21T13:26+0500

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общество

тарифы

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uzbekistan airports

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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Новый перечень ставок и сборов на наземное обслуживание регулярных рейсов, выполняемых зарубежными авиакомпаниями, утвердило руководство Uzbekistan Airports.В среднем снижение тарифов составит около 15%. Обновленный перечень ставок и сборов вводится с 31 октября – с начала зимнего сезона IATA 2021/2022.На какие услуги снижены ставки и услуги:По словам председателя правления Uzbekistan Airports Рано Джураевой, снижение тарифов для авиакомпаний позволит уменьшить стоимость авиабилетов. К тому же аэропорт начнет работать без посредников и напрямую заключать договор с авиакомпаниями для закупки только необходимых услуг, добавила глава компании. Ранее руководство Uzbekistan Airports уже уменьшало тарифы для авиаперевозчиков. Первое понижение ставок и сборов ( в среднем на 27%) произошло в конце марта в связи с переходом на летнее расписание.

https://uz.sputniknews.ru/20210531/mejdunarodnye-aeroporty-respubliki-pereydut-pod-upravlenie-uzbekistan-airports-18997982.html

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